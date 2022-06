Les prix des maisons vont-ils piquer du nez?

Les prix des maisons ont connu une ascension vertigineuse depuis le début de la pandémie. Selon l’Association canadienne de l’immeuble (ACI), le prix moyen au Canada s’établissait à 577 000 $ en avril 2020. Vingt-quatre mois plus tard, celui-ci atteignant 882 000 $. En l’espace de deux ans, le prix moyen a grimpé d’un peu plus de moitié, gagnant autant de terrain qu’au cours des huit années précédentes.

En termes absolus, les chiffres sont bien moins époustouflants pour le Nouveau-Brunswick. En termes relatifs, cependant, ils le sont davantage. Entre avril 2020 et 2022, le prix moyen a augmenté de 70 pour cent, passant de 183 000 $ à 314 000 $. En guise de comparaison, au cours des 15 années précédentes, il n’a augmenté que d’environ 50 pour cent.

Si l’on se concentre sur les 12 mois se terminant en avril, le contraste entre la province et l’ensemble du pays est encore plus frappant. Au cours de cette période, le Nouveau-Brunswick a connu la deuxième plus forte hausse au pays, tout juste derrière la Nouvelle-Écosse. Le prix moyen au Nouveau-Brunswick a augmenté de 34 pour cent, soit presque cinq fois plus rapidement que dans l’ensemble du pays.

Deux grandes raisons expliquent l’explosion des prix au cours des deux dernières années. La première est la chute dramatique des taux d’intérêt orchestrée par la Banque du Canada pour soutenir l’économie durant la pandémie.

Bien qu’importante, cette baisse des taux n’a été que l’étincelle qui a mis le feu dans la poudrière. La seconde raison représente la poudrière elle-même, soit le fait que la demande pour le logement au pays excède nettement l’offre.

Prise au dépourvu par une inflation qui galope à un rythme qui n’a pas été vu en une génération, la Banque du Canada a récemment changé son fusil d’épaule. Depuis mars, elle s’est mise à augmenter son taux directeur à la vitesse grand V, le faisant passer de 0,25 à 1,5 pour cent en à peine trois mois.

Pressentant d’autres hausses à venir, les marchés financiers ont augmenté les coûts d’emprunt encore davantage. Selon la firme Ratehub.ca, le taux hypothécaire fixe moyen sur cinq ans a plus que doublé depuis septembre dernier, passant de 1,64 à 3,59 pour cent au début juin.

À l’échelle du pays, cette escalade des taux d’intérêt a fini par mettre fin à l’enthousiasme des acheteurs. En avril, le prix moyen des maisons a affiché une baisse pour la première fois en deux ans.

C’est cependant tout le contraire qui se produit au Nouveau-Brunswick. L’escalade des prix s’y poursuit et ne semble pas manquer de souffle. Bien au contraire, elle semble s’accélérer.

Qu’est-ce qui explique cette divergence remarquable entre la trajectoire néo-brunswickoise et celle du pays?

Chose certaine, ce n’est pas parce que les ménages néo-brunswickois se portent mieux financièrement qu’ailleurs au pays que les prix continuent de grimper dans la province. Ce n’est pas non plus parce qu’ils seraient par miracle protégés contre les effets de la hausse dramatique des taux hypothécaires et du coût de la vie en général.

C’est plutôt du côté de l’écart dans les prix des maisons du Nouveau-Brunswick et celles du sud de l’Ontario qu’il faut se tourner pour répondre à cette question. Malgré leur hausse fulgurante, les prix des maisons au Nouveau-Brunswick demeurent quatre fois plus bas que ceux de la région du Grand Toronto.

L’escalade des taux hypothécaires ne fait que rendre le marché du sud de l’Ontario encore plus inabordable. Pour réaliser leurs rêves d’accéder à la propriété, les «refugiés du logement» de cette région affluent au Nouveau-Brunswick et dans les Maritimes en général.

Tant que ceux-ci continueront à nourrir la surenchère pour le peu de maisons disponibles dans les Maritimes, il ne faut pas s’attendre à ce qui les prix se mettent à piquer du nez de sitôt.