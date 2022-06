La fête des phares

Richard à Joseph à Henry à Jules à Constant à Joseph à Pierre-Paul à Pierre à Michel à François à Antoine à Simon. Toute une lignée d’hommes qui, avant moi, ont fait de leur mieux pour être le meilleur papa que leur époque leur suggérait d’être. Je parle de l’époque parce qu’évidemment, le rôle du père a beaucoup évolué avec le temps. Ovila Pronovost dans Les filles de Caleb s’assoyait rarement par terre pour jouer aux Barbies avec Blanche quand elle était petite. Pas sûr qu’il lisait beaucoup de livres de paternité pour s’améliorer et mieux comprendre ses enfants non plus.

Au moment où j’écris ses lignes, notre progéniture colle à peu près tous des petits papiers bouchonnés sur une feuille pour nous fabriquer un beau cadeau pour la fête des Pères. Je le sais parce que ma fille me l’a confirmé:

– Papa, j’vais te dire un secret, mais faut pas le dire à personne: je suis en train de te préparer un cadeau pour la fête des Pères.

– Ok. Pis si c’est un secret, Charlie, tu peux compter sur papa pour ne pas le dire à personne…

Mais à part être un moment où on fera semblant d’être impressionnés par une carte de souhaits en papier de construction orange avec les coins un peu rongés pis un gros «JE T’ÈME» écrit dessus, qu’est-ce que la fête des Pères au juste?

J’imagine que c’est le moment de souligner le travail qu’on fait. L’appui qu’on apporte. Les bonheurs qu’on partage. Les enfants remercient la part masculine qui les a mis au monde. Ça, c’est le point de vue de nos p’tits mousses. Pour nous, les papas, on devrait profiter de cette période de réjouissance pour s’assurer qu’on est sur notre X en ce moment. Qui suis-je pour mon enfant? Comment l’influence-je? Puis-je faire mieux? Et toutes ces questions mal conjuguées qui permettent d’ajuster le tir.

Pour ma part, je me suis demandé comment ils me voient. Suis-je seulement celui qui parle fort parfois et qui dit souvent «non-fais-pas-ça-descend-de-là-touche-pas-à-ça»? Est-ce que mon gars pense: «un jour, je veux être comme papa » ou plutôt « moi, jamais je ne serai comme ça». Dans les deux cas, j’le pousse à se dépasser et à devenir une meilleure personne, mais disons qu’il y a un scénario que je préfère à l’autre.

Qui sommes-nous pour nos enfants? Mais aussi que doit-on être pour eux? Un papa cool, papa gâteau, papa juste? Un ami? Un protecteur, un guide, un professeur? Une inspiration? Un modèle? Dans l’fond, être papa, c’est incarner un peu tout ça à la fois. Mais ce dont il faut surtout se souvenir, c’est que le rôle n’est pas clair. Personne n’a lu le mode d’emploi avant de commencer le job. On fait ce qu’on peut. On devient papa, mais on reste humain.

Je ne veux pas être un modèle pour mes p’tits mousses. Je n’ai pas la prétention d’avoir ou de faire ce qu’il faut pour inspirer quelqu’un dans la vie. William, Charlie… c’est ce qui fait que papa va se fâcher des fois. Papa va être injuste aussi. Ça se peut que je me trompe. Pis ça se peut même que j’aie trop d’orgueil pour vous l’avouer sur le coup. C’est possible que par moment j’aie trop de travail ou de tâches à effectuer dans la maison pour jouer autant que je voudrais avec vous autres. Mais une chose est sûre, c’est que papa sera toujours là. Pour vous écouter, vous rassurer, vous encourager, vous féliciter… pour vous aimer. Pour vous aimer. Vous prendre dans mes bras. Vous bercer. Pis vous aimer encore. Et encore.

J’espère être, pour vous deux, comme le phare qui aide les bateaux à traverser l’épaisse brume qui nous empêche parfois de voir au loin. Celui qui vous évitera peut-être de vous cogner trop fort sur un cap rouge caché par la vague. Mais la lumière d’un phare, ça tourne, ça part, et ça revient. Si, en eaux troubles, tu ne la cherches pas du regard, ça se peut que tu ne la voies pas au bon moment pis que t’accroche un rocher. Mais la lumière était là. Toujours là. À te faire un signe en espérant que tu l’aperçoives.

William, Charlie… si un jour la vie vous brasse un brin trop fort à votre goût, relevez un peu la tête. Je serai là, toujours là, à vous faire signe de la main… en espérant que vous m’apercevez.

Bonne fête des phares à tous les papas.