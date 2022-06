Au Niou-Brunswick, le Parti conservateur fait coti. À sa tête, un premier ministre obstiné, pogné pour faire semblant d’aimer l’électorat francophone qui l’a boudé, à juste titre. En fait, il agit en méga sous-ministre qui s’amuse avec des problèmes d’intendance quotidiens que des ministres compétents pourraient régler d’eux-mêmes, alors que son vrai job de chef, c’est d’amener ses députés, ses concitoyens et sa province à se projeter dans l’avenir.

Le Parti libéral est tout occupé à se trouver un nouveau chef. Les militants choisiront-ils un chef capable d’incarner une authentique vision d’avenir ou un autre gros sous-ministre, eux aussi?

Quant aux autres formations politiques, elles ne sont pas en mesure de former un gouvernement et peuvent promettre mer et monde sans danger.

Il faut dire, toutefois, que le Parti vert, réaliste ou non, propose quand même une vision de l’avenir: gouverner pour refaire la santé de la planète. C’est la grande corvée qui attend la jeune humanité d’aujourd’hui. Le peu de succès que ce parti remporte ne porte pas tant discrédit à son programme qu’il révèle le peu d’urgence réelle que la population actuelle accorde à cette vision de l’avenir.

***

Y a-t-il une formation capable de proposer une vision d’avenir commune? Commune et confiante; confiante et réaliste?

En attendant, la population francophone du Niou-Brunswick s’arrache les cheveux pour trouver des solutions aux problèmes «de l’avenir» qui s’amoncellent aux pieds du pouvoir.

Bien sûr, les problèmes qui l’assaillent au quotidien, les problèmes d’intendance justement (coût de la vie, santé, fiscalité, création d’emplois, infrastructures, etc.), ne perdent pas d’importance et il est dans l’ordre des choses que petit à petit ces problèmes soient résolus, l’un après l’autre. Peu importe quel parti est au gouvernement.

Mais l’avenir, qu’on confond parfois avec le futur, ce n’est pas quelque chose qu’on peut «régler» dès aujourd’hui. C’est quelque chose que l’on sent, que l’on ressent, qu’on distingue au loin, au ras de la ligne d’horizon, et qui incite à vouloir en être, à vouloir créer aujourd’hui en fonction de demain.

***

Un exemple de vision: le Jardin botanique à Edmundston créé par le ministre Jean-Maurice Simard qui, inspiré par l’ancien directeur Pierre Bourque du Jardin botanique de Montréal, savait qu’un jardin botanique n’est pas un projet comme un autre: c’est un projet écologique qui grandit, littéralement, avec les années!

Le Jardin botanique sera là bien longtemps après son fondateur, aussi longtemps qu’il sera entretenu, un siècle, deux siècles et plus encore. Simard invitait ses compatriotes à se projeter dans l’avenir.

Libre à chaque député du coin, maintenant, peu importe sa couleur et tant qu’il y en aura, de travailler à l’agrandir, à l’embellir, en y ajoutant des éléments naturels qui le rendront encore plus beau et plus grand.

Rien n’interdit d’en faire un jardin botanique unique au monde! Sauf le manque de volonté politique et le manque d’imagination populaire. Mais ce n’est certainement pas le terrain qui manque!

Il suffit d’avoir une vision d’avenir.

***

Un autre exemple de vision, encore plus précieux: la législation visant à protéger la langue française. Elle fut annoncée et adoptée sous le gouvernement libéral de Louis Robichaud, elle fut parachevée par la mise en œuvre du gouvernement progressiste-conservateur de Richard Hatfield.

Voilà une loi qui non seulement permettait de trouver des solutions aux problèmes d’intendance usuels de l’administration publique, mais permettait aux Acadiens, Brayons et autres francophones de la province de se projeter collectivement dans l’avenir avec plus de confiance et plus de réalisme.

Sans les visionnaires Robichaud et Hatfield, pas de chances égales pour tous, pas d’écoles homogènes, pas de dualité en Éducation, pas d’Université de Moncton, pas d’École de droit, pas d’École d’hôtellerie à Edmundston (disparue sous le gouvernement non-visionnaire de McKenna). Pas de loi sur l’égalité, pas de ministère des Services sociaux, pas d’École de Foresterie, entre autres. Visions d’avenir.

Le même principe s’applique pour la population. Sans visionnaires, il n’y aurait pas de SANB, de SNA, d’associations d’artistes, de municipalités, d’enseignants, de juristes, de pêcheurs, notamment.

***

Et des situations qui touchent le quotidien en menaçant l’avenir des francophones de la province, on en connaît plusieurs. L’assimilation, bien sûr, mais aussi la fuite des cerveaux, l’exode des jeunes, la création d’emplois, le manque de main-d’œuvre et d’investisseurs, entre autres.

Pour y remédier, on a proposé une hausse significative de l’immigration francophone. Mais à l’heure actuelle, force est d’admettre que les quelques centaines de nouveaux arrivants qui réussissent à s’installer parmi les francophones ne suffiront jamais à combler le vide. Surtout qu’ils sont libres d’aller s’installer ailleurs au pays et libres de s’associer à la communauté anglophone.

Il faut donc impérativement que la province négocie une entente avec le gouvernement fédéral pour créer un programme de recrutement distinct pour les francophones, avec préséance aux immigrants francophones, et que ce programme soit géré et opéré par des fonctionnaires francophones de la province épaulés par des experts francophones bien au fait de ces problématiques.

***

Dans l’attente, il faut aussi impérativement que les francophones se voient reconnus constitutionnellement un droit de représentation minimale précis à l’Assemblée législative, à la Chambre des communes et au Séant, soit en nombre de sièges, soit en pourcentage.

La députation acadienne et francophone actuelle peut sembler suffisante, mais personne ne sait ce qu’il adviendra… dans l’avenir. C’est aujourd’hui même qu’il faut y penser!

On doute fort que le premier ministre actuel ait la stature d’État nécessaire pour mener des négociations (immigration, députation) aussi vitales qu’a pu être en son temps l’enchâssement des droits linguistiques dans la Constitution.

On souhaite donc que les candidats à la chefferie libérale, qui profitent tant d’un électorat acadien acquis d’avance, aient le courage de proposer des solutions créatrices à ces problèmes qui mettent en danger la survie même des francophones.

Il serait bon que la SANB et toute la société civile interpellent publiquement, et sans relâche!, les partis politiques, et leur députation, à ce sujet. Il en va de l’avenir de l’Acadie!

Il faut des visionnaires pour gouverner. Et d’autres visionnaires pour inspirer ceux qui gouvernent.

Han, Madame?