Il est où le bonheur?

Il y a quelques jours, Statistiques Canada rendait public l’index de bonheur des Canadiens. Surprise, c’est à Terre-Neuve-et-Labrador qu’on est le plus heureux de son sort: 61,7% de la population est satisfaite, suivie de près par l’Île-du-Prince-Édouard (59,7%), le Nouveau-Brunswick (56,8%) mais loin devant la Nouvelle-Écosse ou moins de 50% des gens se disent heureux.

Par curiosité, je suis allée voir comment nos statisticiens en arrivent à ces mesures. Ils utilisent 6 indicateurs: la santé des individus, leur niveau de bien-être, les impacts de la COVID 19 sur leur vie, leurs activités physiques et mentales, l’utilisation de leur temps et leur sentiment d’être prêts à faire face aux urgences.

Il semble donc évident que pour ces bienheureux de ma province, le fait de ne pas avoir de médecin de famille (ils sont plus de 100 000 à en chercher un) ne les inquiète pas outre mesure, pas plus que de devoir attendre des mois (voire des années) pour des chirurgies de base ou de savoir leur gouvernement endetté jusqu’au cou. La météo, encore exécrable à la mi-juin, ne les déprime pas non plus, semble-t-il, pas plus que le fait qu’il faille une quasi-fortune pour pouvoir sortir de l’île, et une fortune entière pour sortir du Labrador!

Manifestement, le bonheur est ailleurs: sans doute dans le sentiment d’être chez soi, à sa place, de savoir qui on est et d’où on vient, dans le contact avec la nature, l’air pur et le calme. Dans la vie simple, autrement dit, ce qui semble confirmé par le fait que ce sont les provinces les plus rurales qui arrivent en tête du classement.

À dire vrai, ça ne m’étonne pas. Dans les années 1980, mon ami journaliste et mentor, James Bamber, avait été envoyé par Radio-Canada Montréal, sur la côte ouest de l’île de Terre-Neuve, plus exactement dans la péninsule de Port-au-Port, pour faire un reportage sur l’endroit le plus pauvre de la province canadienne la plus pauvre d’alors. James avait eu beau chercher, il n’avait trouvé que des gens heureux qui disaient vivre «au pays du Bon Dieu».

Je propose donc que le Canada suive l’exemple du Bhutan et ajoute au PNB (ce produit national brut qui prétend mesurer tout seul la réussite d’un État), l’index national de bonheur, L’INB. Pour une fois l’Atlantique mènerait le pays, ajoutant ainsi à notre bonheur collectif.