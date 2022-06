Un roman bouleversant sur l’errance autochtone

À quelques jours de la Journée nationale des peuples autochtones, je vous propose les œuvres de deux artistes innus, l’écrivain Michel Jean et l’auteure-compositrice-interprète Kanen (Karen Pinette Fontaine).

Tiohtiá:ke, Michel Jean

Dans son plus récent roman, Michel Jean raconte avec beaucoup de sensibilité l’itinérance autochtone, un phénomène malheureusement bien réel dans certaines villes du pays comme Montréal. D’ailleurs le titre de son livre signifie Montréal en langue mohawk. Si Kukum, qui dressait un portrait singulier et lumineux de son arrière-grand-mère, a été une véritable révélation pour moi, cette fois, le sujet est un peu plus sombre. Nous suivons le périple d’un jeune homme innu, Élie Mestenapeo de Nutashkuan (Natashquan) sur la Côte-Nord au Québec. Jugé coupable du meurtre de son père alcoolique et violent, Élie purge une peine de dix ans à Port-Cartier.

À sa sortie de prison, étant banni de sa communauté à cause de son crime, il embarque dans un autobus pour se rendre à Montréal dans l’espoir d’y refaire sa vie. En arrivant dans cette ville anonyme et froide au milieu des tours de béton, aux bruits assourdissants et au rythme effréné, Élie se sent loin de son territoire natal. Il est seul, l’âme à la dérive et il n’a nulle part où aller. Il se retrouve rapidement à la rue. Il rencontre des itinérants d’autres nations: Atikamekw, Inuit, Cris, Mi’kmaq tentant de se forger une nouvelle famille. Ainsi il croise sur sa route, entre autres, Geronimo, les jumelles Mary et Tracy Nappatuk. Il y a aussi le personnage de Caya qui cite des paroles de quelques chansons du groupe rock francophone Vilain Pingouin ayant connu ses heures de gloire dans les années 1990.

Une grande partie de l’action se déroule au Square Cabot, un lieu de rassemblement pour plusieurs autochtones à Montréal. Jimmy le Nakota y sert les repas quotidiennement aux personnes itinérantes. Ce dernier demande à Élie de l’assister dans sa tâche.

Au fil du récit, l’homme cherche à reconstruire sa vie, en essayant tant bien que mal de conserver son attachement aux valeurs perdues. Aidé de Lisbeth Nappatuk, une Inuk qui a grandi au sein d’une famille blanche, il retrouvera un peu de confiance en lui pour tenter de remonter à la surface et combattre le monstre intérieur qui le hante. Il va même jusqu’à reprendre ses études. Si Élie arrive à s’en sortir, ce n’est pas le cas de tous les sans-abris. À travers le parcours du jeune Innu, se reflète la situation de plusieurs autochtones qui se sont perdus dans les villes.

Dans cette communauté, chacun porte en lui un passé difficile. La rue a ses propres lois et personne ne porte de jugement, tout comme l’auteur d’ailleurs. C’est ce qui est remarquable avec ce roman. Parfois, le pouvoir de la fiction permet de mieux comprendre des situations et de ressentir des émotions allant bien au-delà du reportage journalistique. Malgré la gravité du sujet, il y a une lueur d’espoir, ainsi qu’un dénouement un peu inattendu. L’écrivain bienveillant arrive avec sa plume à toucher le lecteur en plein coeur et à traiter de différents angles. (Éditions Libre Expression, 2021). ♥♥♥♥

Kanen, Karen Pinette Fontaine

Kanen c’est le projet indie folk de l’auteure-compositrice-interprète et réalisatrice Karen Pinette Fontaine. J’avais envie de vous présenter sa musique depuis longtemps. Cette artiste de la communauté innue de Uashat mak Mani-Utenam sur la Côte-Nord, a lancé un premier micro album éponyme en 2019. Dès la première écoute, ç’a été coup de coeur. Sensible, touchant, en douceur et en nuances comme de la dentelle, ses chansons un soupçon mélancolique sont bercées par le ukulélé et autres instruments à cordes.

Avec ses chansons, Kanen invite à l’introspection et à la contemplation. Un peu dans la même veine que les Hay Babies et les Soeurs Boulay, celle qui chante en français et en langue innu-aiman a aussi sa propre signature.

L’artiste a remporté une douzaine de prix à la demi-finale des 24es Francouvertes. Elle vient aussi de faire paraître un nouveau simple en anglais Sailors, un très beau duo avec l’artiste Matiu aussi de la Côte-Nord. Dans un style folk un peu granuleux, ils nous offrent une sorte de mélange de Neil Young et de Florent Vollant à faire rêver. Vivement un album complet. À découvrir absolument. ♥♥♥♥½