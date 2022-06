Et si Higgs payait lui-même les pensions alimentaires des grossesses non désirées?

On parle souvent du manque d’accès à l’avortement au Nouveau-Brunswick, la province arriérée en matière de droits reproductifs. Le Texas du Canada.

J’ai toujours parlé de l’accès à l’avortement comme étant un problème un peu loin de mon quotidien, mais qui me dérangeait énormément de l’intérieur en tant que femme.

Jusqu’au jour où une amie est tombée enceinte et qu’elle s’est sentie complètement abandonnée par le système. Là, c’est devenu pour moi une question personnelle.

Des centaines d’Acadiennes ont vécu des histoires semblables à la sienne: elles se réveillent seules un matin, avec une sensation bizarre que quelque chose dans leur corps est différent.

Des milliers de pensées les envahissent et malgré le refus de croire ne serait-ce qu’un instant être enceintes, elles partent à la pharmacie à la recherche d’un test… Pour finalement arriver à la maison et vivre un moment d’effroi: un test de grossesse positif.

Dans certains cas, la naissance d’un bébé est le plus beau cadeau qui soit. Mais pour ces femmes seules abandonnées à leur sort, célibataires ou en changement de carrière, pour ces jeunes aux études postsecondaires ou même les victimes de viol, c’est la fin de la vie telle qu’on l’a connue.

Lorsque le gouvernement de Blaine Higgs a fermé la seule clinique d’avortement privée en 2019, il a dépouillé des milliers de Néo-Brunsckoises d’accès à un service fondamental que nous sommes les seuls à ne pas offrir.

Oui, vous me direz qu’il y a quand même trois hôpitaux qui offrent ces services au Nouveau-Brunswick, dont une à Bathurst et deux à Moncton (contre 51 au Québec).

Mais la réalité, c’est que peu de femmes y auront accès. Parfois, c’est parce qu’elles sont seules et qu’elles n’ont pas de voiture pour traverser la province afin d’accéder à l’une des trois cliniques.

D’autres fois, c’est parce qu’elles apprennent leur grossesse trop tard et que ces cliniques en question ne pratiquent plus d’avortement après 13 semaines et 6 jours de grossesse.

Mais plus souvent, comme c’était le cas pour mon amie, c’est parce qu’elles ne réussiront pas à avoir un rendez-vous avant leurs 13 semaines de grossesse car les cliniques sont pleines.

Deux choix s’offriront à elle si elles tiennent à avorter dans une telle situation: elles peuvent se rendre sur le site web de Vitalité pour avoir accès à une liste de cliniques d’avortement hors province (oui, on envoie nos femmes au Québec, en Ontario, certaines vont même au Maine!).

Elles devront donc supporter les coûts de transport, d’hébergement et parfois les frais d’avortement si la carte d’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick n’est pas acceptée.

D’autres se tourneront plutôt vers la pilule abortive, mise sur le marché canadien en 2017, puisqu’elles n’ont pas les moyens de se rendre à Québec et craignent de devoir parler aux autres de leur grossesse non désirée.

Ces braves femmes iront se cacher dans leur salle de bain, sous le sceau de la honte et avaleront cette pilule inoffensive qui leur donneront des souffrances physiques atroces.

«Je pensais que j’allais mourir Jess, je savais plus si je devais appeler l’ambulance ou non», m’a dit mon amie.

Les sueurs, les contractions abdominales, les saignements abondants, les tremblements et la fièvre seront les seuls témoins de ce moment traumatisant que ces valeureuses combattantes garderont à jamais en mémoire.

La vérité, c’est que les femmes sont fatiguées de se faire contrôler par des hommes-boomers-blancs-catholiques (ou protestants) près de leur retraite qui n’ont jamais vu un tampon de leur vie. Si j’étais Higgs, j’aurais de la misère à nous regarder dans les yeux en sachant toute la souffrance dont nous sommes victimes seulement parce que nous sommes nées femmes au Nouveau-Brunswick.