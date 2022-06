Le «grand remplacement» de l’Acadie

On parle beaucoup ces temps-ci du «grand remplacement», cette théorie malveillante voulant que les populations blanches des pays occidentaux soient menacées d’être «remplacées» par une immigration massive de «non-Blancs».

Cette idée est revenue dans l’actualité avec la tuerie de Buffalo en mai dernier. Le tueur, dans un manifeste, a évoqué cette «menace» de remplacement, comme l’ont fait d’autres comme pour les tueries en 2019 de Christchurch en Nouvelle-Zélande ou d’El Paso, au Texas.

L’animateur de Fox News, Tucker Carlson, ainsi que des partis ou mouvements politiques de droite propagent cette idée, de même des politiciens français, notamment le candidat défait à la présidentielle française de 2022, Éric Zemour.

Le remplacement des acadiens, un projet de longue haleine

Cette théorie du complot soulève le spectre d’une immigration ou de déplacements de populations «organisés» et même planifiés de façon plus ou moins sournoise ou secrète. Mais plusieurs peuples, dans le passé, ont été «remplacés» de force, parce qu’ils occupaient un territoire et que leur présence gênait les plans des gouvernants des lieux.

C’est le cas des Acadiens. Pas question ici de remplacer une race par une autre, mais de remplacer un groupe jugé néfaste et dangereux par un autre plus loyal, plus gérable et partageant davantage avec les dirigeants les mêmes caractéristiques sociales, notamment langue et religion.

Les premiers signes d’une volonté de «grand remplacement» de la part des Britanniques à l’endroit de l’Acadie surviennent dès la Conquête de 1710. Les deux hommes forts du moment, Samuel Vetch et Francis Nicholson, écrivent à la reine Anne peu après la capture définitive de Port-Royal.

Vetch et Nicholson soulignent qu’afin d’amener les autochtones de l’endroit à se soumettre à la nouvelle autorité et à se convertir au protestantisme, «il sera nécessaire de transporter tous les Français (Acadiens) du pays», et d’installer «à leur place des familles provenant de la Grande- Bretagne ou d’Irlande, si ceux-ci sont protestants, afin de cultiver les terres.»

En juin 1713, la reine Anne répond à Nicholson devenu gouverneur de la Nouvelle-Écosse/Acadie. Elle lui dit de permettre aux habitants de «posséder leurs terres et leurs biens ou les vendre s’ils aiment mieux demeurer ailleurs.»

On en reste là jusqu’en 1720, alors que Paul Mascarene, un huguenot membre du Conseil colonial de la Nouvelle-Écosse, écrit un mémoire sur la situation de la colonie envoyée à Londres. Mascarene soutient qu’on ne peut plus «tolérer que les habitants français (Acadiens) ne se conforment pas au serment d’allégeance» et il demande l’envoi de 600 hommes afin de «protéger les habitants britanniques qui viendraient s’établir à la place des Français.»

Il n’était pas question ici de déporter les Acadiens, mais de les expulser; ce qui supposait qu’ils pourraient se rendre où ils voudraient.

Le Board of Trade, responsable des colonies britanniques, répond quelques mois plus tard. Cette fois-ci, les autorités se disent d’accord: «Nous sommes d’avis qu’ils (les Acadiens) doivent être retirés aussitôt que les troupes que nous avons proposé de vous envoyer arrivent en Nouvelle-Écosse». Mais… «vous ne devez pas tenter de les évacuer sans l’ordre de Sa Majesté.»

Finalement, Londres n’y donnera pas suite.

On récidive en 1745

La prochaine fois qu’on évoquera une démarche similaire sera en 1745. On est alors en pleine guerre de Succession d’Espagne et la France a déjà mené deux tentatives ratées de reprendre l’Acadie.

Un comité du conseil colonial prépare alors un rapport qui reproche aux Acadiens d’avoir collaboré avec les troupes canado-françaises et d’avoir omis d’informer les autorités coloniales des dangers. Le rapport conclut que les Acadiens ne sont pas «profitables» et que leur serment d’allégeance conditionnel (prêté par la majorité à condition qu’ils n’aient pas à porter les armes contre la France ou les autochtones) fait en sorte qu’ils ne méritent pas la confiance et les privilèges qu’ont les sujets britanniques formels.»

Le rapport recommande donc que les Acadiens «soient transportés à l’extérieur de la province de la Nouvelle-Écosse et remplacés par de bons sujets protestants.» Encore là, on ne parle pas de déporter, mais d’expulser.

Encore une fois, ces demandes restent lettre morte et il faudra l’arrivée d’un autre dirigeant plus impitoyable, Charles Lawrence, pour mettre en exécution cette idée d’abord lancée en 1710.

Curieusement, Lawrence est moins direct que ces prédécesseurs dans sa correspondance avec les autorités à Londres. Il dit par exemple «qu’il serait mieux qu’ils (les Acadiens) ne soient plus là». Puis, il parle d’expulsion, mais au départ, uniquement pour ceux qui sont dans la région de Chignectou, dans les environs du fort Beauséjour.

Ce n’est finalement qu’après le fait accompli, en novembre 1755, que Lawrence dit clairement à Londres ce qu’il a fait: «Nous avons jugé qu’il était grand temps que tous les habitants français… fussent embarqués sur des transports, mis hors de la province et dispersé dans les colonies avoisinantes.»

Les «remplaçants» – de la Nouvelle-Angleterre – n’arriveront pas avant 1760. Il aura donc fallu 50 ans pour que le plan de Vetch et Nicholson se concrétise par Lawrence et que les Acadiens soient, pour la grande majorité, extirpés et remplacés par de «bons sujets britanniques protestants.»

