Chronique d’un lézard

C’est officiel: l’été est arrivée! Depuis l’hiver et le printemps derniers, je me disais qu’avec toutes les objurgations régurgitées par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) dans des rapports que personne ne lit, la planète ne survivrait pas jusque-là.

Au fait, où est passée la petite Greta tressée et stressée jouant les Cassandre du 21e siècle qui semblait prendre un malin plaisir à nous faire la leçon sur l’environnement les jours où elle faisait l’école buissonnière?

Bref, c’est l’été, le crabe, le houmard, le barbecue, la plage, le rosé, le camping, les popsicles, l’aventure! Le belle vie, quoi! Sortez vos crèmes solaires sinon les rayons ultraviolets vont vous rôtir la couenne!

Pourvu que nous ne soyons pas envahis par des nuées d’infâmes moucherons, mouches, taons et autres guêpes assoiffés de sang, apparemment envoyés sur terre pour nous rappeler que l’enfer existe!

Et dire que certains voudraient nous interdire de les écrapoutir d’un bon coup de tapette à mouches, sous prétexte que ces moustiques font partie de la chaîne alimentaire d’une multitude d’autres créatures vivantes! Eh ben, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a pénurie de main-d’œuvre chez les gobeurs de moustiques!

Ne vaudrait-il pas mieux asperger les forêts et les lieux habités avec du DDT à la tonne, au moyen d’avions-citernes Canadair, afin de nous épargner ces cruautés pré-infernales? Comme si le fait d’avoir aussi à faire des arrangements pré-funéraires ne nous faisait déjà pas suffisamment penser à l’enfer!

***

C’est à ce moment que je me suis réveillé! Fiou! Quel cauchemar!

Ça m’apprendra à m’endormir au soleil comme un lézard pour fêter le solstice d’été qui a toujours fasciné les humains. Ils l’ont toujours célébré, comme en faisaient foi, naguère, les feux de joie de la Saint-Jean.

Mais le 21 juin marque aussi d’autres moments forts du calendrier civique: au Canada, par exemple, c’est la Journée nationale des Autochtones. Et dans le monde anglo-saxon, c’est la Journée mondiale de l’humanisme. On se demande pourquoi une célébration qui souligne une si noble aspiration n’est pas fêtée par les locuteurs de toutes les langues!

En France, c’est aussi le jour de l’importante Fête de la musique. Cette fête a connu un tel succès qu’elle est maintenant célébrée dans plus 800 villes d’une centaine de pays. Je ne sais plus si elle est soulignée en Acadie, mais ce serait une bonne idée à explorer, compte tenu de l’importance de la musique dans la culture acadienne.

D’autres pays fêtent d’autres événements ce jour-là. Ainsi, l’Égypte, le Liban et la Syrie marquent la Fête des pères, tandis que le Togo commémore la Fête des martyrs en mémoire des victimes de l’indépendance et que le Groenland honore sa fête nationale. C’est vraiment une journée qui tient bien du monde occupé!

Et ce n’est pas fini. Depuis 2015, sous une impulsion de l’ONU, le 21 juin donne lieu également à la Journée internationale du yoga. Très pratique pour se remettre de toutes ces fêtes.

Allez, tous ensemble, on prend la position du lotus!

***

Une chance qu’on n’est pas en France pendant la révolution française, juste après la proclamation de l’abolition de la monarchie, le 21 septembre 1792, jour de l’équinoxe d’automne qui deviendra ensuite le jour de l’An dans le calendrier républicain.

Car, dans la frénésie révolutionnaire anti-religieuse qui marquait l’époque, après avoir décrété la suppression des communautés religieuses, on avait carrément aboli le calendrier grégorien en vigueur pour le remplacer par un calendrier républicain. C’est ainsi que des fêtes comme l’Ascension, l’Assomption et la Toussaint furent rayées de la carte. Les mois et les jours changèrent de nom. Noël devint le jour du chien!

Et le 21 juin, était devenu le jour de l’oignon!

Pas mal inspirant, non? On comprend maintenant pourquoi ce calendrier révolutionnaire ne fit pas long feu après l’arrivée dans le décor de Napoléon qui voulait de plus réinstaurer le catholicisme. Il en a profité pour remettre un peu de bon sens dans les affaires de la nation!

***

J’attendais l’été comme un enfant attend le Père Noël. J’en ai besoin, comme la plupart d’entre nous, j’imagine. Les effets secondaires de la pandémie ont provoqué une sorte de léthargie émotionnelle collective. Plusieurs personnes m’ont confié avoir éprouvé de la difficulté à retrouver leur vitesse de croisière dans leur routine.

Une espèce de morosité et de léthargie les assaille et il n’est pas facile de s’en défaire, surtout que la pandémie, bien qu’affaiblie, ne soit pas définitivement contrôlée. Le fameux leitmotiv du début de la pandémie «ça va bien aller» résonne aujourd’hui moins comme une incitation à la résilience qu’une invitation à la résignation!

Mais qu’à cela ne tienne! L’été est là, même sous la pluie, comme il est là sous le soleil, pour nous rappeler peut-être que la vie dure et perdure, malgré les embûches, les coups du sort. C’est peut-être ça avoir la foi.

***

Justement, en écoutant les audiences du comité du Congrès américain chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitol, je me demande si le bonhomme Trump a la foi. En lui-même, bien sûr. Et s’il n’a pas fini par croire au Grand Mensonge sur le «vol» de son élection comme il n’a cessé de le radoter depuis sa cuisante (et réjouissante!) défaite lors de la dernière élection présidentielle américaine.

De même, le président français Macron, qui vient de subir un désaveu cinglant aux élections législatives, a-t-il encore foi en sa présidence? Il a tellement joué sur la notion du «en même temps» pour gouverner qu’il a fini par en contaminer les Français: ils ont voté «en même temps» à droite et à gauche! Et il est coincé entre le deux.

Mais quoi qu’il en soit, le lézard en moi a plutôt envie de célébrer la Journée mondiale de la lenteur, créée au Québec et fixée le jour le plus long de l’année, afin de s’abandonner sans complexe au temps qui passe… en attrapant quelques moustiques! Et vive Greta!

Han, Madame?