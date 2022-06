Expédition audacieuse au coeur de l’Arctique

L’Arctique et l’audace relient les deux œuvres de cette chronique. Dans son expédition en kayak, Diane Gionet-Haché s’est arrêtée à Cambridge Bay au Nunavut où est née la chanteuse Tanya Tagaq, une artiste au parcours hors norme.

Oser, l’audacieux parcours de Diane de Caraquet à l’Arctique, Diane Gionet-Haché et Michèle Morel

Audace, courage et détermination, voilà les mots qui me viennent en tête après avoir lu cet ouvrage qui retrace l’incroyable expédition en kayak de Diane Gionet-Haché en Arctique. Native de Caraquet, cette femme d’exception et téméraire, établie à Yellowknife a été à la fois entrepreneure, travailleuse dans les mines de diamant et conductrice de camions lourds sur la route de glace dans le nord du pays. Huit ans après avoir fondé la fromagerie Les Blancs d’Arcadie à Caraquet, tout en élevant ses quatre enfants, elle a décidé de passer le flambeau et de quitter sa ville d’origine en 2004 pour aller s’établir avec son mari et ses enfants à Yellowknife.

C’est dans cette ville des Territoires du Nord-Ouest que son rêve le plus fou a commencé à prendre forme, soit celui de naviguer en kayak le fleuve Mackenzie et le passage du Nord-Ouest dans les eaux de la mer de Beaufort en Arctique. Elle s’est initiée au kayak solo d’abord sur le Grand lac des Esclaves au pied de Yellowknife. Poussée par son désir d’aventure et inspirée par les écrits de Victoria Jason et Élizabeth Noël, Diane Gionet-Haché a eu envie de suivre les traces de ces deux aventurières.

L’Acadienne a choisi de débuter par le fleuve Mackenzie pour ensuite poursuivre sa route dans l’océan Arctique de Tuktoyaktuk jusqu’à Gjoa Haven. Son odyssée s’est étendue sur plusieurs étés de 2010 à 2017. Ce sont des milliers de kilomètres qu’elle a pagayé avec son kayak de 17 pieds nommé Maria à la mémoire de sa mère qui avait une peur bleue de l’eau.

En solo pour la plupart de ses expéditions, à l’exception de deux voyages où elle était accompagnée de son amoureux Michel, elle a combattu ses peurs, les rigueurs du climat, les tempêtes, dépassant ainsi ses propres limites. En parcourant ce livre, on a le sentiment de vivre avec elle cette immense et improbable odyssée que peu de kayakistes ont osé entreprendre. Lorsqu’elle glisse sur l’eau entre les blocs de glace (les jours où la mer est calme), elle ressent une sorte de sérénité et de connexion avec la nature devant l’immensité des paysages. Ce sont des passages particulièrement touchants. Tout au long de son périple, elle s’arrête dans des villages nordiques où elle érige son campement.

Elle a entrepris ce voyage en 2010 alors qu’elle était dans la mi-cinquantaine pour le terminer en 2017. Il s’est déroulé en différentes étapes.

Rien ne l’a arrêté, malgré les mises en garde des gens de son entourage et sa famille.

Étant moi-même une amatrice de kayak, je dois dire que son parcours m’a particulièrement inspiré, même si je n’envisage pas d’entreprendre la traversée de l’Arctique. Or qu’on soit amateur de plein air ou non, ce livre démontre surtout l’importance d’oser suivre ses idées les plus folles, et ce, peu importe l’âge. Aujourd’hui, Diane Gionet-Haché travaille d’arrache-pied à financer le refuge pour femmes autochtones à Yellowknife. Le livre comprend aussi des illustrations et quelques photographies. (Éditions de la Francophonie, 2021) ♥♥♥♥

Le livre Oser, l’audacieux parcours de Diane de Caraqt à l’Arctique. – Gracieuseté: Éditions de la Francophonie L’album Tongues de Tanya Tagaq. – Gracieuseté

Tanya Tagaq, Tongues

Artiste incontournable du Nunavut, Tanya Tagaq est une auteure-compositrice-interprète inuite hors du commun. La chanteuse de gorge native de Ikaluktutiak (Cambridge Bay) a fait paraître un nouvel album en 2022. Tongues se veut à la fois un plaidoyer pour la sauvegarde des langues autochtones et celle qui se libère pour réclamer justice et réparation. «Inuuvunga (Je suis une Inuk)/You can’t have my tongue (Vous ne pouvez pas avoir ma langue).»

D’emblée, ce nouvel opus de la chanteuse inuite est difficile, d’une étrangeté rarement entendue, déstabilisant, mais aussi très percutant dans son propos. Conjuguant chant de gorge, musique électronique, expérimentale avec des sonorités industrielles, Tongues nous laisse un peu sans voix. Son chant s’apparente à un cri de colère, de douleur, mais peut aussi être un souffle qu’elle chuchote à l’oreille. Sur cet album, elle aborde des sujets criants d’actualité, tels que les ravages de la colonisation dans Colonizer.

«You colonizer/Oh, you’re guilty (Toi colonisateur/Oh, tu es coupable», répète-t-elle sans cesse.

Tongues est son 7e opus. En 2014, elle a remporté le Prix Polaris avec son disque Animism qui, je dois dire, est un peu plus accessible sans toutefois faire de compromis sur la créativité et la pertinence du propos. Tongues navigue davantage dans la musique expérimentale. Difficile de comparer cette oeuvre avec quoi que ce soit. Pas étonnant qu’elle ait déjà collaboré avec la chanteuse islandaise Björk. Aussi artiste-peintre et romancière, Tanya Tagaq qui a reçu plusieurs reconnaissances a fait des études au Nova Scotia College of Art and Design à Halifax. ♥♥♥