Près de 45 ans après sa mort, Le King renaît dans Elvis (en salle depuis jeudi soir), un grand et ambitieux voyage musical qui revient sur les 30 ans de carrière d’Elvis Presley.

Elvis est narré par le gérant du King, le colonel Tom Parker (le méconnaissable Tom Hanks), qui raconte comment il a mené son «gars» à la gloire.

On assiste ainsi aux grands moments de la carrière d’Elvis (le sublime et plutôt méconnu jusqu’ici Austin Butler), de l’origine de son style musical unique à son mariage en passant par le rachat de son contrat, l’achat de Graceland, la mort de sa mère, son séjour dans l’armée, son amitié avec le grand B.B. King et sa carrière de comédien.

Vertement critiqué pour avoir profité d’Elvis – il empochait 50% de ses profits – Parker répond à ceux qui disent qu’il a tué le King à l’âge de 42 ans en le faisant travailler comme un Percheron pendant que lui se ruinait dans le jeu de hasard.

Premier constat: Elvis n’est pas mort! Butler est absolument exceptionnel dans le rôle du King. Ses mimiques, son énergie et son jeu de jambes sont parfaits, tout comme ses costumes, ses coiffures et son maquillage. On a vraiment le sentiment de voir Elvis revivre.

Butler se permet même de chanter, surtout dans la première partie du film. Plus tard, quand la voix du King est plus grave et complexe, le réalisateur australien Baz Luhrmann (Moulin Rouge!, The Great Gatsby) a plutôt recours à un mélange de voix (dont celles de Butler et Presley).

La technique n’est pas nouvelle. Elle a notamment permis à Rami Malek de remporter un Oscar grâce à son interprétation de Freddie Mercruy dans Bohemian Rhapsody (2018). Les chances que Butler marche dans les pas de Malek et soit à son tour en nomination pour une statuette dorée sont par ailleurs excellentes.

Englouti sous les prothèses et le maquillage, Tom Hanks fait de son côté de son mieux dans sa personnification du vieux et obèse colonel Parker. Le regard reste toutefois le même et l’émotion – surtout la cupidité – passe avec énormément de facilité.

Salué par une ovation de 12 minutes lors de sa présentation au Festival de Cannes, au printemps, Elvis est une oeuvre gigantesque. Les décors sont très très nombreux, tout comme les coiffures, les voitures d’époque et les figurants. Coordonner le tournage d’un film aussi complexe en pleine pandémie relève pratiquement du miracle.

Au-delà de la musique – excellente, surtout dans le troisième tiers – et du glamour, Elvis est bien davantage qu’une biographie à paillettes. Le film a en effet non pas un, mais bien deux messages à passer.

Le premier, d’ordre social, est que la musique a le pouvoir d’unir plutôt que de diviser. Les quatre scénaristes insistent énormément sur la proximité d’Elvis avec la communauté noire à une époque où la ségrégation sévissait encore dans plusieurs États américains.

Le second est davantage d’ordre personnel. Mis au monde par son style de danse suggestif, le King a rapidement fait face à de nombreuses critiques lui demandant d’épurer ses spectacles. Envers et contre tous, Elvis a choisi d’être fidèle à lui même, ne se sentant pas à l’aise et heureux dans le carcan politiquement correct que lui imposaient son gérant et une frange puritaine de la société.

Grâce au jeu de Butler (que l’on verra bientôt dans Dune 2), à la vision de Luhrmann et à une trame sonore alternant entre chansons du King et reprises, Elvis s’impose comme un des meilleurs films de l’année. C’est aussi un divertissement exceptionnel dont les 160 minutes filent beaucoup trop rapidement.

(Quatre étoiles et demie sur cinq)

Lightyear

Buzz Lightyear – Gracieuseté

Personnage culte depuis sa première apparition dans Histoire de jouets (1995), le patrouilleur de l’espace Buzz Lightyear a à son tour droit à sa genèse dans Lightyear (en salle depuis le 17 juin), un des films les plus attendus de l’été.

Créé en télétravail par les génies de Pixar pendant la pandémie, le film d’animation est réalisé par Angus MacLane, un ancien programmeur qui a coréalisé l’excellent Trouver Doris (2016). Il vole en solo pour la première fois avec Lightyear.

On retrouve donc Buzz (la voix de Xavier Dolan en français, celle de Chris Evans, alias Capitaine America, en anglais) aux commandes d’un vaisseau spatial en forme de navet, avec à son bord, un imposant équipage endormi. Leur mission: vérifier si la planète T’Kani Prime est habitable.

Sur place, Buzz et ses équipiers, pris en chasse par des vignes vicieuses et des insectes géants, sont forcés de retraiter vers leur vaisseau. Le décollage expéditif est toutefois raté: la navette s’écrase et le cristal qui alimente l’engin est détruit.

Buzz est donc chargé de tester les carburants de substitution développés par les scientifiques de l’expédition. Jusqu’à ce que le méchant Zurg débarque…

Pixar a déjà raconté des histoires beaucoup plus originales, drôles et inspirantes que celle de Lightyear, qui manque cruellement d’audace et de coeur.

L’oeuvre de MacLane ne parvient pas à recréer la magie associée aux quatre premiers films de la saga Histoire de jouets.

À peu près tous les éléments de Lightyear sont convenus alors qu’il emprunte à des classiques de la science-fiction comme Star Wars, Battlestar Galactica, Alien, Gravity, Goldorak et Retour vers le futur.

La vraie vedette du film n’est pas Buzz mais est un chat robot duquel provient le gros de l’humour. On se lasse en effet très rapidement de l’autoapitoiement du patrouilleur et des gaffes répétées d’un personnage appellé Mo – qui met constamment la petite bande dans le pétrin en raison de sa maladresse.

La conclusion est de plus décevante (et presque insultante). Elle va à l’encontre de la logique derrière tous les efforts qu’a fait Buzz dans les 90 minutes précédents.

Heureusement, l’animation frôle la perfection – la texture des sols est particulièrement impressionnante.

Ce n’est toutefois pas suffisant pour sauver un film qui se prend beaucoup trop au sérieux. Par moment, on souhaite même très fort que Woody et Slinky débarquent, question d’instiller un peu de légèreté et de réelle camaraderie à cette oeuvre plus froide que le vide intersidéral.

(Deux étoiles et demie sur cinq)

Le Lac

Jordan Gavaris dans une scène de la série canadienne Le Lac (The Lake, sur Prime Video). – Gracieuseté

Première série canadienne produite et financée par Prime Video, la comédie Le Lac (The Lake) est une déception sur toute la ligne.

Tournée dans la région de North Bay, en Ontario, et écrite par un groupe d’auteurs canadiens ayant notamment travaillé sur la série culte Schitt’s Creek (2015-2020), Le Lac raconte la très compliquée histoire d’une famille – beaucoup plus toxique que nucléaire – et de son chalet.

Je n’entrerai pas dans les détails, mais il y est question d’une adolescente adoptée qui passe du temps avec son père biologique homosexuel.

Première déception: la série est tout sauf canadienne. Trois des quatre personnages principaux sont interprétés par des Américains (dont Julia Stiles) alors que les références aux valeurs et à la culture d’ici sont anecdotiques. Il y est même davantage question de l’unicité de la Suède que de celle du Canada!

La province où se déroule la série n’est même pas précisée, de sorte que l’action pourrait se dérouler dans n’importe quel État américain. Triste.

La série a le mérite d’être multiculturelle. Les Asiatiques, les noirs et la communauté LGBTQ+ y sont très bien représentés. Mais, évidemment, pas de trace du moindre francophone – pourtant au nombre de 8 millions au pays…

Autre déception: la série manque énormément de structure et de continuité, autant dans le ton que dans le récit. Ainsi, les cinq premiers épisodes (sur huit) portent sur l’affrontement entre deux personnages pour le contrôle du chalet. Chacun multiplie les coups bas et les manipulations pour parvenir à ses fins. Tout ça dans une ambiance extrêmement vulgaire – deux gags sur trois sont de nature sexuelle.

Dans les trois derniers épisodes, le ton change complètement. On a droit à un épisode «d’horreur» et à un autre très planant. Le contrôle du chalet devient très secondaire, l’humour gras prend (Dieu merci) le bord et ça se conclut sur une finale bâclée et pas du tout crédible.

En fait, tout le scénario est décevant. Outre quelques réflexions intéressantes sur l’adoption, l’écriture manque énormément de sérieux. Les adultes passent leur temps à agir comme des enfants alors que les jeunes sont d’une maturité à peine croyable.

Ne faites pas comme moi: ne perdez pas votre temps avec cette série préten­ti­euse et pauvre d’esprit. Pour du contenu canadien de qualité qui aborde des thèmes semblables, tournez vous plutôt vers Schitt’s Creek. Au moins, les personnages y sont attachants. Et drôles.

(Une étoile et demie sur cinq)

À surveiller

Seul face à l’abeille

(Man vs. Bee)

(Sur Netflix depuis vendredi)

Dans cette série britannique, Rowan Atkinson interprète un personnage – qui n’est pas sans rappeler Mr Bean – qui livre une guerre sans merci… aux abeilles.

The Man from Toronto

(Sur Netflix depuis vendredi)

La distribution de ce film d’action (Kevin Hart, Woody Harrelson, Kaley Cuoco) impressionne davantage que sa prémisse (un homme devient la cible d’assassin à la suite d’une erreur sur la personne).

Only Murders In The Building – Saison 2

(Sur Disney+ mercredi)

Dans la suite de cette série acclamée par la critique, les exceptionnellement drôles et attachants Steve Martin et Martin Short font à nouveau équipe avec Selena Gomez afin d’enquêter sur un meurtre commis dans leur édifice à logements. Seul problème: le voisinage les soupçonne d’être les assassins…

Les Minions 2: il était une fois Gru

Une scène de Les Minions 2: il était une fois Gru. – Gracieuseté

(Minions: The Rise of Gru)

(En salles vendredi)

Sixième film de la franchise familiale d’animation Détestable moi (Despicable Me), Les Minions 2 porte sur les rêves du personnage de Gru qui, à l’âge de 12 ans, rêvait déjà de devenir un super vilain.

Stranger Things – Saison 4 – Volume 2

(Sur Netflix vendredi)

Les deux derniers épisodes de l’avant-dernière saison de la série culte seront mis en ligne vendredi. Durée totale: trois heures et demie! Divisés en trois groupes, on devine sans peine que les membres de la bande vont se réunir pour affronter Vecna aux côtés d’une Eleven plus puissante que jamais.