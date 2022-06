Un autre revers à essuyer pour les étudiants néo-brunswickois

On apprenait cette semaine que le programme Connexion AE, qui permettait aux étudiants collégiaux et universitaires de recevoir des prestations d’assurance-emploi durant leurs études, allait être rayé de la carte.

Une décision annoncée en catimini entre deux notes de service envoyées aux personnes concernées, dont les universités.

Dans le contexte actuel, où le monde entier fait face à une pénurie de main-d’œuvre, où les soins de santé sont fragilisés et où l’aube d’une récession se dessine, c’est une décision tout de même périlleuse à prendre.

Certes le premier ministre Blaine Higgs a toujours une bonne raison de prendre ses décisions: cette fois-ci, c’est parce que le programme Connexion AE lancé en 2016 ne répondrait plus aux exigences fédérales.

Si cela est réellement le cas, alors cette décision devait être prise: je ne crois pas qu’aucun d’entre nous ne veuille profiter d’un programme qui n’a pas le droit d’être.

Mais on va se le dire: lancer une telle bombe sur le dos de 7000 étudiants à la fin de leur année scolaire, sans leur donner une année de grâce pour recalculer la direction qu’ils donnent à leur vie, c’est de mauvaise foi.

Et de dire en plus que cette décision forcera certains d’entre eux à travailler durant leurs études et à remplir les emplois vacants actuels, c’est être carrément déconnecté de la réalité des études postsecondaires, voire de la vie.

C’est là que naissent les frustrations de tous ceux qui s’en prennent au gouvernement depuis jeudi, sur les médias sociaux.

Car cette décision n’affecte pas seulement des jeunes de 18 ans qui sortent des bancs d’école, elle affecte des familles monoparentales qui se donnent une chance à des jours meilleurs.

Elle affecte des adultes qui veulent changer de carrière et donner un sens à leur vie avant qu’il ne soit trop tard.

Elle affecte des enfants qui n’ont pas d’aide de leurs parents pour la suite de leur vie et qui n’ont pas accès à un prêt étudiant pour cette même raison.

On ne connaît pas tous les obstacles qui existent déjà face aux études postsecondaires, je ne comprends pas que dans le contexte actuel on veuille encore priver les gens au lieu de leur tendre la main.

Les prestations d’assurance-emploi ne sont pas des bourses d’études, les étudiants qui y avaient droit devaient répondre à des exigences précises et avoir travaillé un minimum d’heures livrables afin d’y accéder. Ce n’est pas donné tout bonnement à tout le monde.