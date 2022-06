Élections législatives françaises: l’effondrement du front républicain

La France avait déjà voté en avril pour l’élection présidentielle, où elle a réélu Emmanuel Macron, et vient de voter, les 12 et 19 juin dernier, pour les élections législatives qui ont élu les 577 députés de l’Assemblée nationale. Les résultats démontrent une Assemblée nationale extrêmement divisée, où aucun parti n’a obtenu de majorité absolue et où l’effondrement du front républicain a permis la percée du Rassemblement national.

Le succès d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle n’a pas entraîné le succès de sa coalition, Ensemble!, qui n’a fait élire que 245 députés alors qu’il en aurait fallu au moins 289 pour obtenir une majorité absolue. Sans majorité à l’Assemblée nationale, le président Emmanuel Macron risque d’être dans l’incapacité d’appliquer son programme.

La gauche, qui portait de grands espoirs pour ces élections, s’était regroupée dans une coalition nommée Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes). Son succès a été mitigé avec 131 sièges, dont 72 pour La France insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé troisième à l’élection présidentielle.

L’extrême droite, avec le Rassemblement national, a nettement amélioré sa situation en obtenant 89 sièges, soit le plus grand nombre de députés de son histoire. Cette situation inquiétante s’explique en partie par l’effondrement du front républicain.

Le front républicain prend différentes formes et se veut une stratégie qui cherche à rassembler des partis adverses afin de faire barrage à l’extrême droite. Étant donné que le mode de scrutin des élections législatives est uninominal, majoritaire et à deux tours, cette stratégie peut être appliquée au deuxième tour.

Avec ce mode de scrutin, un candidat peut l’emporter dès le premier tour s’il obtient 50% des suffrages, à condition que ce 50% représente au moins 25% des électeurs inscrits. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, un deuxième tour est organisé où sont qualifiés les candidats qui ont réuni un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des inscrits, ce qui explique qu’il peut parfois y avoir trois candidats, voire plus, au second tour.

C’est dans l’entre-deux tours, ces quelques jours de campagne électorale entre les 12 et 19 juin, qu’on s’est rendu compte que le front républicain n’était plus ce qu’il était. Avec un front républicain fort, on se serait attendu à ce que des partis adverses au premier tour n’hésitent pas à s’unir au deuxième tour contre le Rassemblement national.

Ce n’est pourtant pas ce qui s’est produit puisque sur les 208 candidats du Rassemblent national qui se sont qualifiés au second tour, 89 ont été élus. 53 d’entre eux ont été élu dans le cadre de duels avec Ensemble!, 33 dans des duels avec la Nupes, 2 face au parti de droite Les Républicains et une candidate l’a emporté dans une triangulaire avec Ensemble! et la Nupes.

Lors de l’entre-deux-tours, autant chez la Nupes qu’à la coalition Ensemble!, il n’y a pas eu de consigne nationale pour faire battre les candidats du Rassemblement national. Bien que certains candidats défaits au premier tour aient appelé à voter pour le candidat de l’autre camp, d’autres n’ont pas donné de consigne et plusieurs ont préféré des formules plus ambiguës du type «pas une voix au Rassemblent national», sans pour autant appeler clairement à voter pour un candidat, ce qui pouvait encourager l’abstention.

Qui plus est, plusieurs ténors de la majorité présidentielle ont renvoyé dos à dos la Nupes et le Rassemblement national en parlant de la notion floue des «extrêmes». En mettant l’extrême droite et la gauche sur un pied d’égalité, ils ont banalisé le Rassemblement national.

Ce n’est pas que le front républicain qui s’est effondré, c’est aussi le «cordon sanitaire» qui a été coupé. Ce «cordon sanitaire» permettait une distance entre les médias et l’extrême droite et témoignait d’une une volonté de résister à la stratégie de légitimation de l’extrême droite dans les médias.

Plusieurs médias, la chaîne CNEWS en tête, ont été plus que complaisant envers Éric Zemmour et ses idées. Ainsi, les idées de l’extrême droite finissent par paraître normales, comme si elles étaient des opinions comme les autres.

On a aussi remarqué des commentateurs qui présentaient Reconquête, le parti d’Éric Zemmour, et le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, comme des partis de droite avec Les Républicains. En érodant la frontière entre droite et extrême droite, on participe à la banalisation de l’extrême droite.

Au cours des dernières années, on a assisté à une dédiabolisation et une banalisation de l’extrême droite. Le succès du Rassemblement national rappelle qu’un devoir de vigilance s’impose.