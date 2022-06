Nourrir les racines

Deux nouvelles m’ont frappé depuis une semaine. Deux nouvelles, mais un seul et même sujet. À Memramcook, des anciens du collège Saint-Joseph veulent sauver de la démolition cette auguste institution historique et, à Bathurst, des anciens de l’Université du Sacré-Cœur, plus tard collège de Bathurst, veulent également sauver ce monument patrimonial du pic des démolisseurs.

Naturellement, dans les deux cas, des voix généreuses se sont fait entendre pour nous assurer qu’il n’était pas question de réduire en cendres ces deux édifices dans lesquels a été formée une bonne partie de l’intelligentsia acadienne qui a présidé aux destinées de l’Acadie depuis un siècle.

On devrait se réjouir de ces serments de fidélité au patrimoine, mais sachant qu’ils sont souvent formulés par des politiciens et des entrepreneurs, on peut avoir des réserves, vu que des situations nouvelles, des projets commerciaux mirobolants – ou, pire: un soudain besoin de terrain – peuvent les amener à oublier rapidement ces beaux serments. Cessons de nous raconter des histoires.

***

Je ne parviens pas à comprendre pourquoi il est si difficile, en Acadie, de «sauver les meubles», comme on dit. N’a-t-on aucune capacité visionnaire? Les francophones du Niou-Brunswick sont-ils incapables d’imaginer des projets d’envergure historique pour préserver de l’anéantissement et de l’oubli les quelques rares monuments qui témoignent encore du rôle qu’ils ont pu jouer dans la fameuse «survivance» acadienne dont on parlait tant, il y a encore quelques lustres?

Et quand je parle de sauver ces monuments, je parle de leur donner une vocation qui fasse écho à l’histoire acadienne. Les transformer en bureaux ou en espaces commerciaux ne suffit pas.

On n’arrête pas de vanter le rôle capital que joue l’Université de Moncton dans la société acadienne depuis sa fondation en 1963. Et on a raison de le faire: elle est un phare qui éclaire l’avenir.

Mais, l’éducation supérieure en Acadie n’a pas commencé en 1963. Elle avait commencé longtemps auparavant! Si l’Université, telle qu’on la connaît aujourd’hui, a pu voir le jour avec le concours des collèges Saint-Joseph, Sacré-Cœur et Saint-Louis, il faut aussi souligner la contribution d’autres institutions du même acabit ayant eu pignon sur rue dans diverses communautés, tels que le Collège l’Assomption, le Séminaire Notre-Dame du Perpétuel-Secours, le Collège Maria Assumpta, le Collège Notre-Dame d’Acadie. (Sans oublier l’apport du collège Sainte-Anne de la Pointe-de-l’Église, en Nouvelle-Écosse, devenu l’Université Sainte-Anne.)

***

Je ne reviendrai pas avec l’idée que j’avais avancée pour sauver le collège Saint-Joseph, c’est-à-dire, la création d’une Bibliothèque et des Archives nationales de l’Acadie, alliant éléments muséaux et environnements multimédias immersifs.

J’ai toujours éprouvé un grand sentiment de gratitude envers cette institution que j’ai fréquenté dans ses deux ultimes années de cours classique. Premièrement, j’y ai découvert l’Acadie, ce qui n’est pas rien pour un jeunot né à Saint-Basile mais éduqué à Tracy, au Québec. Ensuite, c’est là que le monde s’est ouvert à moi et j’y suis entré par la grande porte.

Plus tard, de loin, j’ai toujours gardé un œil sur le sort de cette institution et quand l’Institut de Memramcook a fermé ses portes et que j’ai pris conscience que les gouvernements commençaient à jongler avec son destin, j’ai craint le pire.

J’avais quand même toujours espoir qu’on finirait par lui trouver une nouvelle vie, aussi noble que sa première vocation. Mais quand je vois les atermoiements des gouvernements qui se succèdent, tant à Frédéricton qu’à Ottawa, sans qu’aucun député, ministre ou sénateur de l’Acadie ne parte littéralement en guerre pour sauver cet édifice, je me dis que c’est finalement notre silence collectif, du nord au sud de la province, qui viendra à bout de cet encombrant héritage. Idem à Bathurst.

Tout ce que les gouvernements ont à faire, c’est de nous faire poireauter en attendant l’inéluctable. Et un coup démolis, on peut toujours en faire des parkings.

***

Je ne sais plus trop si c’est seulement moi ou la planète au complet, mais je trouve qu’on traverse une phase majeure de piétinement historique. J’entends par là que nous sommes comme un hamster qui court dans sa roue sans s’apercevoir qu’il fait du surplace, qu’il ne va nulle part.

Nous sommes coupés du passé et nous restons figés devant l’avenir.

Pensons par exemple à l’environnement: on n’arrête pas d’en parler, de prendre des «engagements» solennels pour éviter le pire, apparemment, alors que les nouvelles à ce sujet sont toujours désastreuses. Surplace.

Pensons au dossier linguistique: on n’arrête pas d’en parler, de vilipender les gouvernements pour leur manque d’action et leurs volte-face à ce sujet, et ce, malgré leurs «engagements», mais la situation n’évolue guère et les nouvelles à ce sujet sont toujours mauvaises. Surplace.

Dans le même domaine, pensons à l’éducation: on n’arrête pas d’en parler, de prétendre viser l’excellence, de suggérer d’inutiles réformes pour faciliter la vie des élèves, mais on en est réduit à moduler leurs notes pour ne pas faire baisser la cote de la classe, afin de se donner bonne conscience devant des tests internationaux désastreux. Surplace.

Pensons à la vie politique et surtout aux acteurs politiques usant d’expédients annoncés en grande pompe pour donner l’impression de s’intéresser aux problèmes de leurs commettants, alors que leur seul but, c’est de favoriser leur réélection. Surplace.

***

Nous stagnons. Nous attendons fiévreusement le lever du soleil les yeux rivés sur l’ouest. Et rien ne lève, rien ne vient, rien ne se passe.

On dit que beaucoup de jeunes ont perdu leurs repères. En ce moment, j’ai l’impression que c’est l’humanité au complet qui a perdu ses repères.

Quand on ne sait plus d’où l’on vient, il est difficile de savoir où l’on va.

Et quand on s’évertue, par ignorance, par inconscience ou par indifférence, à faire abstraction du passé en jetant par terre ses «vieilles bâtisses» pour se donner l’illusion de vivre pleinement la «modernité» du présent, on ne nourrit pas les racines qui permettront à l’arbre de grandir, de fleurir et de porter des fruits qui nous alimenteront en retour.

C’est ainsi que meurent les peuples.

Han, Madame?