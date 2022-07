Bitcoin et populisme financier

En annonçant que le bitcoin devenait une monnaie numérique officielle, la République centrafricaine rejoignait en avril la courte liste de deux pays, avec le Salvador, qui ont adopté cette cryptomonnaie comme monnaie légale. Bien que le bitcoin vive des jours difficiles ces derniers temps, la cryptomonnaie a tout pour plaire aux leaders populistes.

Créé il y a un peu plus d’une décennie, le bitcoin est la plus célèbre des cryptomonnaies. Des courants libertariens de la Silicon Valley prédisent que, d’ici quelques années, les cryptomonnaies remplaceront les monnaies officielles de chaque pays.

Toutefois, les cryptomonnaies sont aujourd’hui davantage utilisées comme investissement hautement spéculatif et on les retrouve principalement dans des fonds et des portefeuilles d’investisseurs qui ne craignent pas le risque. Les dollars, les euros, les yens et les autres devises restent largement plus utilisés pour les achats de biens et services.

Il faut dire que les cryptomonnaies sont un actif extrêmement volatil. Par exemple, en juin, le bitcoin est descendu sous la barre des 25 000$ alors qu’il valait plus de 85 000$ en novembre 2021.

Les cryptomonnaies font rêver puisqu’elles sont associées à la modernité et à la prospérité. Les politiciens Faustin-Archange Touadéra en République centrafricaine et Nayib Bukele au Salvador ont voulu s’associer à ces valeurs en faisant entrer leurs pays dans l’ère des cryptomonnaies.

Quand on regarde le profil socioéconomique de la République centrafricaine, miser sur le bitcoin semble pour le moins étonnant. Le bitcoin est une cryptomonnaie qui utilise la technologie de la chaîne de blocs (blockchain) qui nécessite à la fois un accès à l’Internet et de grandes quantités d’électricité alors que moins de 15% de la population centrafricaine a accès à l’électricité et un pourcentage encore plus faible a accès à l’Internet.

Selon sa page Wikipédia, le président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra a deux doctorats de mathématique, l’un de l’Université Lille-I et l’autre l’Université de Yaoundé, et a longtemps enseigné cette matière à l’Université de Bangui. Il ne fait donc aucun doute qu’il sache compter, mais ses calculs ont quand même de quoi surprendre.

Pour ce qui est du Salvador, le pays n’est pas dirigé par un mathématicien, mais par un jeune politicien, Nayib Bukele, élu à la tête de son pays à 37 ans, qui s’est autoproclamé «le président le plus cool du monde». En septembre 2021, il a fait du bitcoin une monnaie légale, au même titre que le dollar américain, l’autre monnaie en circulation.

Au Salvador, du moins jusqu’à maintenant, les retombées économiques positives du bitcoin restent à prouver. La cryptomonnaie est peu utilisée dans le pays pour les transactions de tous les jours et la valeur du bitcoin achetée par l’État depuis septembre 2021 s’est fortement dépréciée.

En revanche, d’un point de vue politique, ces politiciens peuvent s’afficher comme des visionnaires et comme ceux qui vont enlever le pouvoir aux États et aux banques pour le redonner au peuple. De façon populiste, on peut donc présenter la cryptomonnaie comme une façon d’éviter les gouvernements, leurs lourdes bureaucraties et leurs décisions qui iraient à l’encontre des intérêts du peuple.

On a aussi entendu ce type de discours au Canada où, en mars dernier, le candidat à la course à la direction du Parti conservateur du Canada Pierre Poilievre a fait les manchettes en s’achetant un shawarma en bitcoin. Le geste cherchait à blâmer la Banque du Canada pour l’inflation qui frappe le pays et à présenter les cryptomonnaies comme une solution pour contrer les effets de la hausse du coût de la vie.

Les populistes cherchent à s’adresser directement au peuple par-delà ses représentants et ses notables. Pour un politicien, cela consiste à éviter les corps intermédiaires classiques que sont la presse, les intellectuels, les syndicats, les associations, bref la société civile, ce que l’on appelle abusivement les «élites».

Tout comme le populiste évite les corps intermédiaires, les cryptomonnaies évitent les États et ont donc une relation directe avec leurs utilisateurs. Qui plus est, fidèle à la rhétorique populiste, on peut en faire la promotion en créant des boucs émissaires, dans ce cas-ci les banques centrales.

Les leaders populistes peuvent donc pratiquer une sorte de populisme financier où ils décrédibilisent les institutions, notamment les banques centrales, et présentent les cryptomonnaies comme une façon de redonner le pouvoir au peuple.

Toutefois, comme c’est bien souvent le cas avec les discours populistes, il s’agit d’une solution simple, voire simpliste, à un problème complexe.