Les minions 2 – Il était une fois Gru: une mitraille de blagues!

À défaut d’afficher la moindre profondeur, le cinquième film de la saga Détestable moi, Les Minions 2: Il était une fois Gru (en salles depuis jeudi) propose un impressionnant ratio de blagues par minute.

Vous connaissez certainement le vilain Gru et ses hommes de main, les Minions. Le premier est un personnage odieux et fier de l’être alors que les seconds sont des êtres jaunes et inqualifiables qui adorent la rigolade.

Depuis 2010, Gru a semé le chaos dans trois films d’animation et un préquel des studios Illumination et Universal. Les Minions 2: Il était une fois Gru nous transporte à son tour dans le passé, en 1976, quand le vilain est âgé de 11 ans. Son rêve: devenir membre d’un regroupement de criminels appellé les Méchants 6.

Quand un poste se libère au sein de l’organisation, Gru auditionne. Parce qu’il n’est pas pris au sérieux, il se venge en volant la puissante pierre du zodiac que les Méchants 6 ont en leur possession.

S’en suit une série d’événements hauts en couleur alors que le groupuscule tente de récupérer son dû. Heureusement, Gru peut compter sur ses fidèles Minions, qui se mettront en travers des diaboliques Méchants 6 – dont mon membre préféré est une religieuse/ninja appelée Nonnechaku!

Les Minions 2: Il était une fois Gru est un film typique de la franchise. Mais est-ce le meilleur? On rit certes beaucoup, mais à mes yeux, il y a bien peu de choses au monde qui sont plus drôles que d’entendre Marc Labrèche doubler la voix de Gru – et ce n’est pas le cas ici, le rôle ayant été donné à Gilbert Lachance.

Le film de Kyle Balda (Le Lorax, Les Minions) est tout de même un solide divertissement familial. Il manque toutefois de profondeur ou de deuxième degré. C’est davantage une succession de gags – qui s’essouffle un peu dans la deuxième moitié – qu’un récit inspirant ou éducatif.

À ce compte-là, le film s’adresse à un public plus proche de 8 ans que de 12 ou 15 ans. Les adultes peuvent eux aussi aimer, mais à part quelques rires bien sentis, ils n’en retiendront pas grand-chose.

Quelques critiques ont d’ailleurs écrit cette semaine que Les Minions 2: Il était une fois Gru est le film le plus drôle de l’année. Je me dois d’être en désaccord: ce titre demeure la propriété de Les méchants (lancé en avril).

Cela n’empêche pas cette cinquième aventure de Gru d’avoir beaucoup de qualités. Le générique d’ouverture – inspiré des James Bond des années 1970 – est splendide, la facture visuelle et musicale «peace and love» est vraiment réussie et l’animation est impeccable.

Le combat final est d’ailleurs un des moments forts du film. Empruntant légèrement à Kung Fu Panda, il est tordant et surréel, mais surtout, digne d’un trip d’acide woodstokien. Parlant de surréel, les Minions nous offrent une version déjantée et adorable de You Can’t Always Get What You Want, des Rolling Stones.

Au final, on passe un bon moment sans trop se casser la tête. Dans le genre «cinéma estival familial», difficile de faire mieux.

(Trois étoiles et demie)

Le téléphone noir

Ethan Hawke interprète un lugubre kidnappeur dans The Black Phone (Le téléphone noir). – Gracieuseté

Grâce à une bande-annonce très prometteuse et des premières critiques extrêmement positives, le film d’horreur Le téléphone noir (The Black Phone; en salles depuis le 24 juin) s’est rapidement hissé au sommet de ma liste d’oeuvres à voir. J’ai malheureusement été très déçu.

Le téléphone noir est l’adaptation d’une nouvelle d’une trentaine de pages du romancier Joe Hill – le fils de Stephen King. Le film est réalisé par Scott Derrickson, le scénario est signé Roger Cargill et il met en vedette Ethan Hawke, trois hommes fortement associés au succès de Sinister (2012), un des films d’horreur les plus effrayants du nouveau millénaire.

Les attentes envers le film de Derrickson étaient donc très grandes. Le résultat final n’a rien de gênant. On ressort toutefois du cinéma avec l’impression que l’ensemble aurait pu être bien meilleur.

L’histoire se déroule en banlieue de Denver, à la fin des années 1970, où des enfants sont enlevés par un homme surnommé «The Graber».

Intimidé en classe et violenté à la maison par un père alcoolique, le jeune Finney (le nouveau venu Mason Thames) est à son tour kidnappé. Dans la cave où il est retenu: un téléphone noir dont les câbles sont coupés. Sauf que le téléphone fonctionne. Et que Finney peut communiquer avec les victimes précédentes du Graber afin de l’aider dans sa tentative d’évasion…

Davantage suspense psychologique paranormal que film d’horreur, Le téléphone noir n’a rien de bien effrayant. Il est parfois angoissant, principalement en raison de sa musique et des rêves de la soeur de Finney, Gwen – dont la photographie granuleuse n’est pas sans rappeler Sinister.

Le vilain, si prometteur dans la bande-annonce, s’avère toutefois très décevant. On ne sait rien de ses motivations ou de son passé. Honteusement unidimensionnel, ce personnage aurait dû être beaucoup mieux défini.

Linéaire, lente par moments, dépourvue de surprises et fortement inspirée par Ça (2017), l’intrigue est le récit d’un enfant (Finney) trahi par des adultes (son père et le ravisseur) qui ne peut compter que sur d’autres jeunes (sa soeur, les victimes du Graber) pour parvenir à ses fins.

Paradoxalement, c’est aussi un rappel que quand vient le temps de s’affirmer dans la vie, on ne peut compter que sur soi-même. C’est bien intéressant tout cela, mais je suis convaincu qu’il aurait été possible d’aborder les mêmes thèmes dans une oeuvre beaucoup plus originale, significative et terrifiante.

Parce que malgré le solide jeu de ses jeunes comédiens et son potentiel, Le téléphone noir n’offre absolument rien pour ébranler qui que ce soit.

(Deux étoiles sur cinq)

Seul face à l’abeille

Rowan Atkinson dans une scène de Seul face à l’abeille (Man vs Bee). – Gracieuseté

Seul face à l’abeille (Man vs Bee; Netflix) est l’équivalent moderne de Bib Bip et Coyote (Wile E. Coyote and the Road Runner): à petite dose, on rit, mais on s’en lasse extrêmement rapidement.

Série britannique mettant en vedette Rowan Atkinson (alias Mr Bean), Seul face à l’abeille raconte l’histoire de Trevor, un père divorcé et nevrosé qui tente de remettre un peu d’ordre dans sa vie en acceptant un travail de «gardien de maison».

Ses premiers clients sont de riches Anglais qui lui confient leur luxueuse et ultra-moderne demeure – ainsi que leur chien – pendant les quelques jours où ils se rendent à l’étranger pour des vacances.

La maison regorge d’oeuvres d’art rares et de voitures de luxe de sorte que Trevor est invité à la plus grande prudence. Mais quand une pugnace abeille se faufilera dans la résidence, notre homme ira beaucoup trop loin pour s’en débarrasser…

Dès les premières minutes du premier épisode, on découvre que la série de neuf épisodes (d’une durée totale d’un peu moins de deux heures) sera extrêmement prévisible. Trevor a été mis en garde par les propriétaires de la maison contre ceci et cela, et, évidemment, le pire se produit: les oeuvres d’art sont abimées, le chien fait ses besoins partout, etc.

Le scénario semble d’ailleurs tiré d’un mauvais dessin animé de Disney: il est aussi subtil qu’un bloc de ciment!

Évidemment, le scénario en question est secondaire. Ce qui prime aux yeux des créateurs de Seul face à l’abeille c’est de rentabiliser l’humour physique d’Atkinson en le mettant dans des situations pas possibles. Et tel un Wile E. Coyote, Trevor se retrouve – sans surprise – chaque fois victime de ses propres pièges…

À ce sujet, les amateurs de Mr Bean ne seront pas dépaysés. Le jeu d’Atkinson est toujours au point et on a par moments l’impression de revoir le petit Britannique au costume brun trop ajusté.

Il y a toutefois une limite et il faut un coeur d’enfant et un sens de l’humour en acier trempé pour regarder pendant 110 minutes un bouffon perdre la raison en raison d’une abeille. C’est sensé être drôle, mais je me suis ennuyé à mourir.

Trevor est d’ailleurs trop idiot pour être crédible: 99,9% des humains n’auraient même pas remarqué l’abeille et encore moins en auraient fait une obsession.

J’avoue par contre que Trevor fait par moments preuve d’originalité dans son combat face à l’insecte. La photographie, très épurée, est de plus magnifique. Mais si vous avez plus de 8 ans ou que Mr Bean n’est pas votre idole, mieux vaut opter pour une autre série.

(Une étoile et demi sur cinq)

À surveiller

The Terminal List

(Sur Prime Video depuis vendredi)

Cette attendue série d’action de huit épisodes porte sur un ancien militaire (Chris Pratt) dont l’escadron est tombé dans une embuscade. De retour à la vie civile, il découvre que l’embuscade en question n’était pas le fruit du hasard…

Hello, Goodbye, and Everything in Between

(Sur Netflix mercredi)

Dans cette comédie romantique, deux ados (Jordan Fisher et Talia Ryder) qui avaient fait le pacte de mettre fin à leur relation avant d’entrer à l’université, voient l’amour qu’ils se portent resurgir lors d’un dernier rendez-vous.

Thor: Amour et Tonnerre

(Thor: Love and Thunder)

(En salles vendredi)

L’ascension de Taika Waititi à Hollywood est fulgurante alors qu’il réalisera bientôt un film de la saga Star Wars. En attendant, il signe ici un deuxième opus mettant en vedette le superhéros Thor (après Ragnarok, en 2017). Dans ce nouveau film, le dieu du tonnerre fait équipe avec Valkyrie et Jane Foster (Natalie Portman) contre le terrible Gorr (Christian Bale).

L’oiseau noir (Black Bird)

(Sur Apple TV+ vendredi)

Condamné à dix ans de prison, un jeune homme (Taron Egerton) espère réduire sa peine en devenant le confident d’un tueur en série dont les corps des victimes n’ont pas tous été découverts. Le regretté Ray Liotta fait aussi partie de la distribution de cette série de six épisodes.

Les liaisons dangereuses

(Sur Netflix vendredi)

Dans cet autre film sentimental destiné aux adolescents, une étudiante douée des Pyrénées devient la copine d’un garçon populaire… avant de réaliser que le tout a été orchestré par une méchante collègue de classe.