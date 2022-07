Samedi dernier, j’ai reçu un coup de téléphone enthousiaste de mon frère qui vit à Toronto. «As-tu lu l’éditorial du Globe & Mail, ce matin?» m’a-t-il demandé, comme si j’avais encore la possibilité d’acheter ce journal, supposément national, dans mon coin de pays! Mais, bref, tel n’est pas le propos. «Tu vas aimer!» s’est-il exclamé.

En effet! Intitulé «Les francophones hors Québec: la minorité oubliée du Canada anglais», l’éditorial explique aux lecteurs tous les maux dont nous nous plaignons si souvent et si abondamment: les coupures sauvages de Doug Ford au début de son premier mandat de premier ministre de l’Ontario, la nomination d’une lieutenante-gouverneure unilingue au Nouveau-Brunswick, la piètre performance du fédéral en matière d’immigration francophone, le déclin de notre poids démographique et le renouvellement de la Loi sur les langues officielles qui tarde.

Au sujet de la lieutenante-gouverneure du Nouveau-Brunswick, le journal est cinglant, affirmant que cette nomination représente «un triste manque de décence et de bon sens politique» et qu’il est mauvais signe que ni le fils de Pierre Trudeau ni celui de Roméo Leblanc ne s’en soient rendu compte.

S’il est déjà encourageant que quelqu’un d’autre que nous explique ce triste palmarès à la majorité, ce qui m’a particulièrement ravi c’est qu’on explique aussi combien nous souffrons de ces trois fléaux que sont «la négligence des autorités, le mépris et le manque de considération dans les prises de décision». On ne saurait mieux dire, surtout dans la bouche du comité éditorial du principal journal anglophone au pays.

Alors, bien sûr, ma première question a été «pourquoi?», pourquoi cet élan soudain? Comme c’est toujours le cas dans les questions linguistiques nationales, le Québec n’est jamais bien loin. L’éditorial évoque, en effet, la réaction du Canada anglais face au projet de loi 96 sur la langue française dans la province et sur l’utilisation, à cet effet, de la clause nonobstant. À ceux et celles qui se précipitent à la défense des anglophones du Québec, le Globe & Mail rappelle qu’on ne peut pas appuyer la minorité linguistique du Québec, sans se porter aussi, dans le même temps et avec la même vigueur, à la défense des intérêts des francophones à travers le pays.

«Un éditorial, un seul, ça ne change pas le monde» me direz-vous. Soit, mais ça soulage! En ces temps d’avalanche de mauvaises nouvelles, un petit rayon de soleil, un peu de baume, un peu de compréhension, ça fait du bien.