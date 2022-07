Une province malade et un peuple frileux

«L’espoir renaît», en tout cas c’est ce qu’indique notre devise officielle dans notre province mal en point qu’est le Nouveau-Brunswick.

Une province sous l’emprise d’une mauvaise gestion qui se propage comme un parasite dans tous les secteurs déterminants de notre société: l’éducation des enfants, les soins de santé, les programmes sociaux, la culture et j’en passe.

Notre devise met pourtant en lumière cet optimisme un peu naïf qui fait de nous ce que nous avons toujours été: des gardiens de l’espoir, des rêveurs, des pacifistes engagés dans un respect mutuel avec l’autorité.

Nous sommes un peuple qui cherche à voir le bon côté de la médaille, à endurer sans poser de question, à être docile. Certains diront qu’on est mous, mais je préfère nous voir comme un peuple révérencieux.

Sous certains règnes antérieurs, ce pacifisme a été bien accueilli des premiers ministres qui partagent ce respect mutuel des valeurs sociales.

Mais cette servitude du peuple néo-brunswickois, des francophones notamment, ne devrait avoir sa place que lorsque nos dirigeants sont de bonne foi.

Je vis depuis ces dernières semaines un chavirement intérieur, une crainte de perdre ma parole et celle de mes compatriotes si je continue de taire mes inquiétudes.

Je suis inquiète de constater le manque d’accès à l’avortement au Nouveau-Brunswick et de voir comment nous nous rapprochons rapidement du modèle américain. Je n’arrive pas à croire que notre gouvernement n’agisse pas sous les reproches et l’angoisse qui pleuvent par milliers depuis des années. Le droit des femmes ne devrait pas être en danger dans un pays démocratiquement évolué comme le Canada. Le Nouveau-Brunswick est une honte sur la scène internationale.

Je suis inquiète de voir nos systèmes de soins de santé s’effondrer, de voir nos rangs de personnel s’épuiser et de constater la mauvaise réputation que le Nouveau-Brunswick dégage au niveau national quant au recrutement et à la rétention des médecins et infirmières. Notre système de soins de santé est brisé et nous continuons de faire la sourde oreille comme s’il allait finir par se réparer sous le règne de ceux qui continuent de l’anéantir.

Je suis inquiète de voir que notre gouvernement ferme les yeux devant les difficultés que rencontrent nos institutions postsecondaires et nos étudiants néo-brunswickois. Je ne peux toujours pas croire que les conservateurs continuent de couper dans des programmes sociaux qui permettent l’accès aux études postsecondaires, encore moins dans des secteurs comme les soins infirmiers alors qu’il y a déjà un besoin criant de personnel dans nos hôpitaux.

Notre gouvernement actuel a beau baigner dans le surplus budgétaire comme Picsou dans sa piscine de pièces d’or, mais elle n’a pas compris que son succès ne se résigne pas seulement à payer une dette.

C’est beau de lire que «L’espoir renaît», mais je sens pourtant que l’espoir est en train de mourir à petit feu au Nouveau-Brunswick.

Et puisque le gouvernement et ses grands dirigeants ne veulent pas nous entendre lorsque nous restons dociles, nous n’aurons peut-être pas le choix de crier plus fort pour faire valoir nos droits, pancartes et haut-parleurs en main.