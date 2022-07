Reconnecter son corps et sa tête grâce à l’alimentation intuitive

Cette semaine, je réponds aux questions d’une lectrice qui souhaite en apprendre davantage au sujet de l’alimentation intuitive, un concept élaboré en 1995 par deux nutritionnistes américaines, Elyse Resch et Evelyne Tribole. Bonne lecture!

Le message que l’on doit se priver pour atteindre son idéal corporel est encore bien ancré! Et si on donnait une plus grande place aux «raisons de s’alimenter» plutôt qu’au «contenu» de son assiette? Voilà justement ce que propose l’alimentation intuitive. Au lieu de se buter contre un mur chaque fois que l’on entreprend un régime amaigrissant restrictif, apprenons à écouter son corps et à lui faire confiance en observant ses signaux de faim et de rassasiement.

Les 10 principes de l’alimentation intuitive

Comment intégrer l’alimentation intuitive dans son quotidien? Voici 10 moyens d’y parvenir.

1- Rejeter la mentalité des régimes amaigrissants

Poudres, capsules, cures, régimes faibles en glucides, riches en protéines, etc. Non seulement ces méthodes amaigrissantes bousillent complètement les signaux naturels du corps, mais engendrent de la culpabilité et un éventuel gain de poids. La meilleure façon d’atteindre un poids avec lequel on se sent bien à long terme, c’est de modifier ses habitudes de vie avec bienveillance.

2- Manger lorsqu’on ressent une faim modérée

La faim se perçoit par des signaux physiologiques (ventre qui gronde, manque de concentration, etc.). Ces sensations sont des indices que le corps a besoin de recevoir du carburant dans les plus brefs délais. Si on les ignore, on risque fortement d’être aux prises de rages alimentaires plus tard et de manger n’importe quoi, trop rapidement et en trop grandes quantités.

3- Se donner le droit de manger tous les aliments que l’on aime

Les interdits ne font que renforcer le sentiment de privation et l’apparition de rages et d’excès alimentaires. Quand on se donne le droit de savourer ses aliments préférés, cela éloigne la culpabilité et favorise une ambiance de «normalité alimentaire».

4- Mettre un stop à la catégorisation des aliments comme étant «bons» ou «mauvais»

Aucun aliment ne peut à lui seul éloigner ou provoquer la maladie. C’est plutôt l’ensemble des habitudes de vie pratiquer au quotidien qui influence positivement ou non la santé.

5- Observer sa sensation de rassasiement

Le rassasiement, c’est la sensation d’avoir mangé suffisamment. On se sent bien, rempli juste à point! Si on a le sentiment de trop-plein et qu’on a peine à se lever de table, c’est qu’on a mangé au-delà de notre niveau de rassasiement. Lorsque la dernière bouchée commence à être de trop, c’est le temps de se lever de table.

6- Redécouvrir la satisfaction et le plaisir à manger

On peut se sentir plein, sans pour autant se sentir satisfait! Par exemple, la personne qui a envie de manger du chocolat, mais qui opte plutôt pour un yogourt parce que c’est plus «santé» risque fortement de ne pas se sentir satisfaite. Suivront ensuite la pomme, le morceau de fromage, puis le fameux morceau de chocolat! Si elle avait respecté son envie de chocolat du début, elle se serait évité un bedon rempli d’aliments superflus et de culpabilité.

7- Apprendre à vivre des émotions sans l’utilisation de nourriture

Toute «émotion» ne nécessite pas une «réaction». Quelle que soit l’émotion, la solution n’est jamais dans les armoires ou dans le frigo. Plutôt de balayer l’émotion temporairement sous le tapis (en mangeant), apprenons à l’accueillir et à comprendre les vraies raisons pour lesquelles elle est survenue.

8- Accepter son corps, tel qu’il est en ce moment

Si seulement on avait autant de compassion pour soi que pour les autres, la vie serait tellement plus simple, n’est-ce pas? Apprendre à s’accepter tel que l’on est aujourd’hui, est le travail d’une vie! Apprenons à le faire au quotidien et dans la bienveillance.

9- Prendre plaisir à être actif

Si on s’entraine pour perdre du poids, c’est qu’on le fait pour les mauvaises raisons! Au lieu de se concentrer sur le nombre de calories brulées, concentrons-nous sur les bienfaits physiques et mentaux que nous procurent nos activités préférées.

10- Prendre soin de soi

Pour favoriser le bien-être et la santé, voici la formule gagnante : on ne s’interdit aucun aliment, on adopte des habitudes de vie saine, on cuisine davantage, on favorise une alimentation variée et la moins transformée possible, on favorise un sommeil réparateur, on s’hydrate et on bouge au quotidien!

Vous souhaitez approfondir le sujet? Voici deux livres qui pourraient vous intéresser: De la culture des diètes à l’alimentation intuitive, par Karine Gravel et Manger et bouger intuitivement, par Geneviève Nadeau et Karine Paiement.

Bon samedi!