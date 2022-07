Sur le chemin des vacances

Heureux de vous rejoindre sur la route de l’été. Sur la route des vacances pour certains. C’est un temps pour rouler différemment. Autrement. Un temps pour renouveler notre regard sur les réalités qui nous entourent. Ce privilège est le mien chaque semaine avec cette chronique de spiritualité.

L’été est une invitation à se mettre en route. Lentement et silencieusement. Il est possible de le faire même avec un corps chancelant et fragile. Parce que d’abord et avant tout, c’est notre esprit qui est appelé à évoluer: le dégager de dogmatismes stériles pour aller ailleurs que dans des perceptions erronées, des jugements hâtifs, des idées reçues et toutes faites.

+++

Il est intéressant que pour évoquer l’évolution spirituelle d’une personne, on parle de cheminement. L’analogie du chemin à parcourir est juste. Quand on marche, on a de nouvelles perspectives sur la réalité: des aspects du paysage nous apparaissent tout autres. Avec un nouveau regard, on peut changer notre idée sur ce qui nous semble immuable.

Marcher est fondamental dans l’histoire des civilisations. Des religions aussi! L’événement fondateur du judaïsme est une marche à travers la mer et le désert pour entrer dans la terre promise.

L’an 0 du calendrier islamique commémore le départ du Prophète de La Mecque; cette hégire en 622 de notre ère est le commencement d’une longue marche vers Médine. Parmi les 5 piliers du l’islam, la pratique du pèlerinage, marché en partie, est essentielle.

+++

Lorsque le Galiléen veut faire vivre le Royaume à ses disciples, Il ne les envoie pas au temple ou dans les synagogues. Il les met en route. Il les invite à devenir des êtres du chemin. Comme Lui. Toute sa vie, Jésus a été l’homme de la route, «marchant pieds nus et les cheveux longs, parlant d’amour et de paix». Il s’arrêtait rarement au même endroit pour plusieurs jours. Comme s’il ne voulait pas être d’un seul lieu, mais de partout.

Lorsqu’il rencontrait des gens, c’était souvent chemin faisant. Il s’arrêtait pour les enseigner, les nourrir et parler avec eux. Il aimait s’entretenir avec des gens en route. Les encourage, les soutenir et leur donner une nouvelle direction.

Ces gens sont aussi en marche dans leur esprit: ils sont prêts à se déplacer. Alors, c’est plus facile de les renvoyer vers eux-mêmes et vers les autres, là où ils ont une chance de rencontrer Dieu.

En route! Pour rencontrer les autres. Pour rencontrer la paix dans le roulement des vagues, le soleil couchant, le rire des enfants, les graminées qui dansent. Pour rencontrer Dieu chemin faisant… me semble que ça doit aider à pouvoir le reconnaître au terme de la route.

Cette semaine…

Relu le cahier hommage aux religieuses de la Congrégation de Notre-Dame. Leur départ met un terme à un cheminement tricentenaire avec les Acadiens: après Port-Royal et Louisbourg, elles ont contribué à la survie et à l’amour de la langue française dans les Maritimes. En faisant profession, les religieuses s’engagent à la sequela Christi, la marche derrière Quelqu’un qui les mène dans divers lieux. Cette fois, elles vont à Québec. Qu’elles soient remerciées et comblées.

Prié pour des communautés chrétiennes qui accueillent un nouveau curé ou des prêtres venus d’ailleurs. Pour d’autres aussi qui expriment leur reconnaissance à des religieuses qui partent. Bien que ces changements ne provoquent plus les bouleversements d’autrefois, cela a un impact dans la vie d’une région. Souvent plus qu’on l’imagine! Il peut être le prélude à la fin d’une époque. Ou le commencement d’une nouvelle manière de vivre la communauté.

Informé des paroissiens du pèlerinage prochain du pape chez nous. Il peut difficilement se mouvoir sur ses deux jambes le Saint-Père. Et pourtant, le thème de la visite papale est «Marcher ensemble». Il y a plus important que de se déplacer d’un lieu à l’autre: évoluer dans ses idées et sa manière de voir l’autre. Cela est essentiel pour la réconciliation et l’écriture d’un chapitre lumineux dans notre histoire avec les Premières Nations.

Collaboré avec la Maison de la Culture de Shippagan pour la programmation de «Musique pour un dimanche». Des mini-récitals de musique et de chants chaque dimanche à l’église St-Jérôme jusqu’au début septembre. Ces artistes font déborder la beauté en animant la messe dominicale. Elle n’est pas un but, mais une halte pour refaire ses forces et se renouveler de l’intérieur. Pour reprendre la route avec courage. Pour savourer la vie. Pour supporter les épreuves. Pour vivre mieux. Bon été… sur la route!