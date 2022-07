Le mot en L

Je contemple mon écran vide en me demandant par quel bout commencer. Il y a tant et tant de sujets à traiter: la controverse du CRTC qui exige stupidement des excuses de Radio-Canada pour la référence en ondes, dans le cadre d’une émission culturelle, au célèbre essai de Pierre Vallières intitulé «Nègres blancs d’Amérique»; la direction apparemment calamiteuse de la Régie de santé Vitalité, qui interpelle sur la capacité des francophones à gérer la dualité qu’ils réclament tant; ou encore, le silence ahurissant et offensant du premier ministre Higgs sur la révision de la Loi sur les langues officielles. Entre autres.

Il y aurait aussi la folle farandole des tueries aux États-Unis; l’inutile guerre en Ukraine; la santé fragile de la reine et ce qui adviendra de la monarchie britannique après son départ. Ou l’impasse politique dans laquelle est coincé le président français Emmanuel Macron à la suite du désaveu signifié par ses compatriotes aux dernières élections législatives. Ou la difficulté du pape François à faire évoluer une Église encore trop empêtrée dans le cléricalisme désuet de la Curie romaine.

On pourrait parler du mozusse de virus qui ne veut pas lâcher prise et reprend une vigueur inquiétante dans plusieurs pays. Des spectacles édulcorés de la Saint-Jean et du Canada Day. Ou de la navrante fermeture du palais de justice de Tracadie après celui de Caraquet, autre signe du peu d’égard du gouvernement Higgs envers les régions francophones de la province.

Et ce ne sont là que quelques sujets parmi d’autres qui tentent de se frayer un chemin dans la pléthore de nouvelles où s’abreuvent les médias et qu’ils nous régurgitent, souvent de façon lapidaire, à grand renfort de manchettes criardes, de topos sensationnels et de décibels étourdissants.

Bref, de partout montent des cris d’alarme, des soupirs de désillusion, des colères, des interrogations qui défient toute logique. On crie au scandale. On crie à la censure. Bientôt, on criera au bûcher.

***

Certes, le rôle du chroniqueur consiste à tenter de jeter un éclairage inédit sur ces situations. Généralement, son rôle n’est pas d’annoncer la nouvelle, mais de la commenter. Plus rarement: la créer.

Mais que rajouter aux litanies entendues ad nauseam après chacune des tueries américaines? Chaque nouvelle tuerie provoque les mêmes réactions: bouche bée, yeux écarquillés, rictus dépité du malheureux journaliste rapportant la nouvelle, en compagnie d’experts se livrant à la sempiternelle logorrhée d’explications identiques à celles de la tuerie d’avant.

On dira que c’est un tireur fou, un loup solitaire, une victime d’intimidation, un frustré professionnel, un terroriste. On expliquera la vie du forcené par l’alcool, la drogue, les jeux vidéo, la radicalisation, le rejet. On verra s’aligner une file, toujours dans le même ordre, de gouverneurs, de maires, de flics, de médecins, d’infirmières, qui nous expliqueront qu’ils ne peuvent nous en dire davantage à ce stade-ci de l’enquête.

Plus tard, on fera défiler les témoins traumatisés, la famille et les proches éplorés et finalement, les photos des victimes. Puis, on passera à un autre sujet.

Jusqu’à la prochaine tuerie qui parviendra, elle aussi, à capter la lumière médiatique quelques minutes, à moins que l’infâme tueur n’ait eu l’idée d’une mise en scène plus «créative».

On en est là.

***

Entre-temps, on fera moult palabres au sujet d’un mot. Du mot en N. Ou du mot en P. Ou du mot en F. Ou du moins en C. À ce rythme-là, tout l’alphabet y passera, à l’instar de ce qui semble en voie de se produire avec le phénomène LGBTQ+. Chacun veut sa niche, chaque personne étant intrinsèquement différente de son voisin.

Le même principe s’applique avec les mots en ci et en ça, car chaque mot porte un univers en soi, et chacun peut concevoir cet univers et l’interpréter avec son propre bagage intellectuel, social, culturel, linguistique ou religieux.

Et chacune de ces interprétations a force de loi pour peu qu’elle parvienne à agglutiner un nombre suffisant d’adeptes résolus à imposer cette loi, en pataugeant dans la morale, le mot en M des années 1970.

Les vilains boumeurs s’en souviendront, car ce sont les boumeurs qui l’avaient relégué au rang des vieilles bondieuseries, au moment où les gyrations pelviennes d’Elvis Presley embrasèrent une planète en quête de sens.

***

De sens à sensualité, de sensualité à sexualité, il n’y avait qu’un pas à franchir: celui de la morale. Et après avoir franchi ce pas, fi de l’autorité qui jusque-là avait servi de garde-fou aux générations montantes.

En Occident particulièrement, le symbole suprême de cette autorité, c’était l’Église, une Église en perpétuelle réincarnation dans ce qu’on appelait la famille nucléaire. Alors, logiquement, la famille nucléaire a explosé et l’Église a sauté.

Aujourd’hui, cette époque débridée et libératrice arrive à terme: le pendule oscille à nouveau vers la droite. La montée de la droite populiste dans le monde en atteste, avec les conséquences que l’on a vues à la Cour suprême des États-Unis dans la question de l’avortement et celle du port d’armes en public.

***

Mais l’évolution politique d’une société ou d’une civilisation ne se fait pas en vase clos. Elle est portée, proclamée même, par la parole. Ce sont les mots qui dessinent la pensée et c’est la pensée qui crée le monde, la morale, la politique. Les mœurs et les lois n’en sont que le reflet.

Et ce reflet se cristallise dans la parole. C’est pourquoi, la censure du langage, engendrée par une bien-pensance puritaine, est néfaste. Elle tue la liberté de conscience sans laquelle la pensée humaine ne peut plus s’épanouir. Ce faisant, elle fait le lit d’un fascisme intellectuel terroriste.

Ça aussi le chroniqueur se doit de le signaler par fidélité à son époque et par loyauté envers ses lecteurs zé lectrices. Avant que le mot liberté ne devienne le mot en L.

Han, Madame?