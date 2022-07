Un jugement sans jugeote

(Avertissement: cette chronique porte sur une agression sexuelle. Si vous ou un proche avez été victime d’une telle agression et que vous cherchez de l’aide, vous pouvez rejoindre Violence sexuelle Nouveau-Brunswick en tout temps au (506) 454-0437.)

Les médias rapportaient cette semaine qu’un ingénieur de Trois-Rivières accusé d’agression sexuelle avait obtenu une absolution par la Cour afin de «préserver sa carrière».

Simon Houle avait, lors d’une fête en 2019, agressé une amie alors que celle-ci s’était endormie dans une chambre de l’appartement, la déshabillant et insérant ses doigts dans ses parties intimes tout en prenant des photos sur son téléphone cellulaire. C’est le flash de l’appareil-photo qui aurait réveillé la victime.

Une absolution conditionnelle pour l’accusé donc, assortie d’une probation et d’une amende de 6000$ à verser au Centre d’aide et de lutte contre les violences à caractère sexuel (CALACS) de sa région. Selon le juge, Matthieu Poliquin, une peine habituelle (comme les 18 mois de prison que réclamait la Couronne) était trop dure, les conséquences d’un casier judiciaire étant «disproportionnées», empêchant entre autres l’ingénieur de voyager outremer.

Toujours selon le juge Poliquin, les crimes commis auraient été «contextuels et ponctuels» — ils auraient eu lieu «somme toute rapidement». En plus, l’accusé était ivre au moment de l’acte, ce qui, sans excuser le crime, pouvait quand même «l’expliquer».

Donc, vu qu’il avait bu et que ça ne lui arrive pas souvent d’agresser une femme, et qu’en plus, il sait faire ça vite, Simon Houle ne méritait pas d’être puni à la hauteur de ce que prévoit la loi.

Si les bras ne vous sont pas encore tombés par terre, sachez que la cour avait aussi appris que l’accusé n’en était pas à sa première victime (l’autre femme qu’il avait agressée n’avait pas porté plainte) et qu’il avait des antécédents de conduite avec facultés affaiblies. Pourtant, selon le juge, l’accusé était une personne «de bonne moralité».

En gros, une décision qui nous donne franchement l’impression d’halluciner.

Et son impact, sans doute dévastateur pour la plaignante et ses proches, dépasse les frontières québécoises: ce sera une douche froide pour bien d’autres victimes qui n’ont pas, ou pas encore, osé porter plainte. Pour référence, c’est environ une agression sexuelle sur dix qui est rapportée à la police au Canada. De celles-ci, une sur cinq se rendra en cour; une sur neuf résultera en une condamnation; et une sur quinze seulement résultera en un emprisonnement, selon Statistique Canada.

Avec des jugements comme celui-ci, dont le manque de jugeote saute au visage, comment peut-on être surpris que les victimes hésitent à faire confiance à la justice? Combien de survivant.e.s liront cette décision et se résigneront à se taire?

Nous devons faire mieux. Si la formation spécialisée en matière d’agressions sexuelles pour les aspirants juges, établie par le fédéral depuis 2020, ne représente qu’un maillon de tout un système de justice généralement dur envers les victimes, elle constitue néanmoins un pas dans la bonne direction. On devrait suggérer au juge Poliquin d’aller y faire un tour.