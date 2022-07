Il y a de l’espoir

Une fois, une seule fois, dans mes près de 50 ans au Canada, on m’a dit «speak white» pour que je parle anglais. C’était à Stephenville, sur la côte ouest de Terre-Neuve, une communauté pourtant fondée par des Acadiens de Margaree, au Cap-Breton, en 1845. La ville doit d’ailleurs son nom à la naissance de leur fils, Stéphane Gallant, le 3 septembre de cette année-là. Celui qui m’insultait ainsi avait donc probablement du sang acadien dans ses veines mais, en plus d’avoir un peu trop bu ce soir-là, il était sans doute lui-même victime des Américains qui avaient envahi la communauté durant la Seconde Guerre Mondiale pour y installer une base militaire et qui utilisaient librement cette insulte pour dominer «leur monde».

Quand je suis arrivée dans la province dans les années 70, il y avait une association francophone à Stephenville, l’Ordre du Bon Temps, et le journal francophone le Gaboteur y avait ses bureaux. Malheureusement, petit à petit, cette présence a complètement disparu, laissant la péninsule de Port-au-Port et sa population acadienne et française comme unique bastion de la francophonie provinciale dans la région. Personne n’avait jamais pensé voir notre patrimoine reprendre ses droits à Stephenville, moi la première. Et pourtant!

Si vous passez dans la communauté aujourd’hui, vous serez accueilli par un «Bienvenue à Stephenville» et vous verrez le drapeau franco-terre-neuvien et labradorien flotter devant l’édifice municipal. Il y est hissé tous les jours de l’année. Cet été, dans la ville, des banderoles affichent fièrement (même si c’est en anglais) l’histoire acadienne du lieu.

Le maire actuel Tom Rose y est pour quelque chose: sa mère est une acadienne issue de la région de Chéticamp et il place beaucoup d’importance à la valorisation de l’histoire et de la culture de sa ville. Mais il n’est pas tout seul, d’autres membres de son équipe partagent son intérêt, à preuve la ville de Stephenville a changé la date de son congé statutaire: le 15 août, pour y célébrer l’Acadie.

Ce qui pourrait être uniquement symbolique ne l’est pas. La ville entretient d’excellentes relations avec la communauté francophone, souhaite travailler à des projets communs – services de garderie en français et valorisation du patrimoine acadien de la région, par exemple. Et dans un bel élan de coopération, le 15 août, les gens de Port-au-Port organisent leur concert de la fête nationale de l’Acadie… à Stephenville.

Comme quoi, il ne faut jamais désespérer.