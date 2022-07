L’art de la délicatesse

Délicatesse et finesse caractérisent les deux œuvres de cette chronique: la bande dessinée Symptômes de Catherine Ocelot et l’album De la cour de Louis XIV à Shippagan de Suzie LeBlanc.

Symptômes, Catherine Ocelot

La 4e bande dessinée de l’auteure québécoise traite des petits et des grands maux du corps et de l’esprit. Un peu comme des fils qui s’entrelacent, les récits de Symptômes s’entrecroisent, à l’image des relations humaines, les bonnes et les moins bonnes. Quels rôles jouent-elles dans nos vies, comment affectent-elles notre esprit et notre corps?

«Lorsque les fils sont bien tissés, c’est réconfortant», confie la narratrice.

Finement ciselés, les récits un peu impressionnistes abordent la maladie physique, mais aussi l’anxiété, les problèmes de sommeil, l’acceptation et la solitude. Le tout avec poésie conjuguée à une part de rêve, de mélancolie et d’humour. Tout comme son écriture, ses dessins au trait fin, inspirants, se déploient avec délicatesse. L’auteure se met elle-même en scène, donnant ainsi l’allure d’une autofiction. La narratrice, Catherine, s’interroge sur ce qui rend malade et ce qui guérit.

Amatrice de la télésérie Grey’s Anatomy, elle se dit que ça doit être cool d’avoir une gang d’amis médecins. Elle tombe aussi sur une conversation entre l’animatrice Oprah et la chanteuse Lady Gaga qui parle ouvertement de la fibromyalgie dont elle est atteinte. Pour réussir à composer avec la douleur chronique, elle pratique l’acceptation radicale.

Il y a le récit de Mireille qui reçoit un diagnostic de trouble de la solitude, l’amenant à joindre un groupe de Solitude anonyme dans lequel se retrouve aussi Catherine. Tous les personnages sont des femmes à l’exception de certains intervenants de la santé.

Certaines scènes sont particulièrement révélatrices des travers du système médical. Un médecin répond à sa patiente de faire de l’exercice lorsqu’elle lui explique que son ventre grossit anormalement, comme quoi les douleurs des femmes ne sont pas toujours prises au sérieux.

Un autre médecin demeure convaincu que sa patiente est anorexique alors qu’elle lui dit qu’elle ne cherche en aucun cas maigrir.

À travers ses rencontres avec différents intervenants de la santé, on lui suggère, entre autres, de se trouver une “mère intérieure”. Elle hésite alors entre les chanteuses PJ Harvey et Björk.

Détrompez-vous, son livre n’est pas une critique du système de santé, mais plutôt un regard audacieux sur celui-ci en osant quelques pistes de réflexion personnelles.

Le moins que l’on puisse dire c’est que ce roman graphique ne pouvait pas mieux tomber, à cette époque de crises sanitaire, environnementale et économique où les gens se retrouvent parfois seuls devant leur écran inondés d’informations.

L’auteure traite de sujets profonds avec sensibilité et bienveillance, ce dont nous avons bien besoin ces temps-ci. Je lui lève mon chapeau pour cette œuvre touchante.

Originaire de Québec, Catherine Ocelot a remporté le prix Bédélys Québec pour son livre La vie d’artiste. (Éditions Pow Pow, 2022). ♥♥♥♥

La soprano Suzie LeBlanc. – Gracieuseté: Michael Slobodian L’album De la cour de Louis XIV à Shippagan! – Gracieuseté: Atma Classique Un peu comme des fils qui s’entrelacent, les récits de Symptômes s’entrecroisent. – Gracieuseté

De la cour de Louis XIV à Shippagan, Suzie LeBlanc

En mars dernier, la soprano acadienne lançait un album de chants traditionnels acadiens et d’airs français de la noblesse du XVIIe siècle. En entrevue au moment de sa parution, elle nous avait alors affirmé avoir été fascinée par le fait que les ornementations dans les chansons de Shippagan ressemblent au type d’ornementations baroques qui se faisaient à la cour française. Aujourd’hui, si j’ai eu envie de vous présenter ce disque, c’est qu’il est tout simplement magnifique.

Elle est entourée de musiciens extraordinaires: le flûtiste Vincent Lauzer (directeur artistique du Festival international de musique baroque de Lamèque), Marie Nadeau-Tremblay au violon baroque et Sylvain Bergeron à la guitare et au archiluth. La soprano à la voix magique offre un voyage musical unique. Cet opus témoigne que la musique n’a pas de frontière. Les nobles qui ont traversé l’Atlantique ont peut-être transporté dans leurs bagages ces chants pour les reproduire une fois rendus en Amérique.

Vous remarquerez sûrement les ornementations ingénieuses, de la véritable dentelle, et le caractère intimiste de cette collection d’airs et de folklores. On est transporté dans un univers hors du temps. Nulle grande émotion, on est plutôt dans la nuance et la délicatesse des sentiments. Certaines pièces sont plus dramatiques, tandis que d’autres s’avèrent légères et même comiques. Les pièces ont été orchestrées par les musiciens et la soprano. Parmi les 13 morceaux de la collection, on retrouve, entre autres, Chanson des amants, Rossignolet sauvage, Jugez de ma douleur, Le coq et la poule.

Un concert De la cour de Louis XIV à Shippagan est présenté ce jeudi (7 juillet) dans le cadre des spectacles hors série du Festival international de musique baroque de Lamèque. Les musiciens de l’album sont présents à l’exception de Suzie LeBlanc qui a eu des ennuis de santé. C’est la soprano Andréanne Brisson Paquin qui la remplace. ♥♥♥♥