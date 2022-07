Pourquoi se sent-on mal quand on fait de la fièvre?

Nous sommes nombreux à avoir connu des épisodes de fièvre à la suite d’une infection virale comme la grippe ou, depuis le début de la pandémie, la COVID-19.

Peut-être vous êtes vous déjà demandé, comme Nicolas, un jeune de 14 ans de Dieppe, pourquoi il existe un écart aussi petit entre la température corporelle normale et celle d’une personne fiévreuse? Pourquoi cette différence est-elle suffisante pour faire en sorte qu’on se sent aussi mal lors d’un épisode de fièvre?

Pour le savoir, le Dr Ghislain Lavoie, président du Collège des médecins de famille du Nouveau-Brunswick, a accepté de s’entretenir avec Question de science.

L’hypothalamus, le thermostat du corps

Pour comprendre pourquoi on fait de la fièvre, et ce qui fait qu’elle fait en sorte que l’on se sent mal, il faut d’abord savoir comment notre corps arrive à maintenir une température corporelle.

Peu importe l’environnement dans lequel on se retrouve, le thermostat du corps humain, une zone du cerveau appelé l’hypothalamus, est réglé à environ 37 degrés Celsius.

C’est cette structure qui surveille la température de notre corps grâce à de nombreux thermorécepteurs situés à divers endroits, notamment à la surface de la peau.

Lorsque ces thermomètres affichent une température en deçà de 37 degrés, l’hypothalamus s’active en dictant par exemple à nos muscles de trembler afin de nous réchauffer. Inversement, s’il fait trop chaud, le thermostat se met en branle afin de déclencher la transpiration, l’un des nombreux mécanismes à notre disposition afin de nous rafraîchir.

«Au courant de la journée, la température varie un peu, mais le thermostat est réglé à une température normale et les fonctions du corps agissent afin que la température demeure proche de la valeur du thermostat», explique le Dr Ghislain Lavoie.

En réponse à un danger, la fièvre

Lorsque nous sommes exposés à un danger potentiel, par exemple lors d’une infection bactérienne ou virale, les cellules de notre système immunitaire sonnent l’alarme, notamment en produisant des cytokines. Celles-ci agiront en tant que messagers afin de livrer un message à l’hypothalamus, qui produira à son tour une hormone, une forme de prostaglandine, capable de faire augmenter la valeur affichée par le thermostat, ce qui induit la fièvre.

«Plutôt que d’être réglé à 37 degrés Celsius, le thermostat dit que la température devrait être augmentée à 38 ou 39. Le corps va réagir parce que la température corporelle ne correspond pas à la valeur du thermostat, donc l’activité métabolique va augmenter, il va y avoir une diminution de la diffusion de la chaleur à travers de la peau, tout ça pour faire grimper la température.»

C’est d’ailleurs ce qui explique la sensation d’avoir froid lorsque nous sommes fiévreux. Les frissons et les tremblements de nos muscles associés à la fièvre visent à nous réchauffer pour faire passer la température corporelle de 37 degrés Celsius à la nouvelle valeur établie par l’hypothalamus, habituellement au-dessus de 38 degrés.

Un mécanisme de défense

Bien que la fièvre soit mal comprise par les scientifiques, l’hypothèse veut qu’une augmentation de la température corporelle nous permette de mieux nous défendre en cas d’infection.

«On n’est pas sûr à 100%, mais on pense que l’augmentation de la chaleur a le potentiel de limiter la production et la croissance des virus et des bactéries, tout en augmentant l’efficacité et la vitesse de notre réponse immunitaire», précise le Dr Lavoie.

Si la fièvre a l’avantage de nous protéger contre un agresseur, elle a aussi pour effet de faire en sorte que l’on éprouve un mal-être. L’augmentation de l’activité métabolique du corps induite par la fièvre mène à une plus grande consommation d’oxygène et de production de gaz carbonique par nos cellules. Le rythme cardiaque et la respiration s’accélèrent donc.

«Tout ça crée un stress sur le corps et on se sent donc mal. Aussitôt que le thermostat dit que la température est réglée à 38 ou 39 degrés plutôt que 37, c’est un état anormal pour notre corps, il n’est pas habitué, donc c’est un écart de température suffisant pour se sentir mal», explique Ghislain Lavoie.