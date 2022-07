Des fleurs pour les sœurs

Voilà le bouquet que je veux leur offrir: des marguerites! C’est ainsi qu’elles ont été parmi nous. Elles ont apporté la beauté. Elles ont fleuri là où elles ont été plantées. De Miramichi à Kedgwick, leur passage a laissé doux parfum de fraicheur. Ces fleurs portent le même nom que leur fondatrice: Marguerite Bourgeois.

Au terme de plusieurs saisons, les sœurs de la Congrégation nous quittent. Légèrement fanées par le temps. Mais embellies par leur persévérance.

La Congrégation de Notre-Dame a reçu les hommages mérités de la grande communauté de Saint-Louis-de-Kent. Demain, l’archevêque Mgr Vienneau ira exprimer sa reconnaissance et celle de l’Église acadienne. Je voudrais ajouter mon mot de gratitude.

À l’instar de notre peuple, j’ai des remerciements à exprimer. Ces religieuses ont été précieuses dans mon parcours. Imperceptiblement, elles ont agi comme tutrices de ma croissance comme jeune pasteur à mes débuts à Caraquet. Aujourd’hui, je recueille le fruit de leur travail paroissial à Pokemouche.

+++

Le passage de ces religieuses parmi nous s’inscrit dans une histoire de folie et d’audace qui a commencé avec une jeune fille née à Troyes, en Champagne, en 1620. Marguerite Bourgeois sera «intérieurement touchée» par la grâce et cherchera à honorer la vie voyagère de la Vierge.

En 1652, elle accepte l’invitation du gouverneur de Maisonneuve pour venir à Ville-Marie (Montréal). Elle aidera d’abord Jeanne-Mance en soignant les malades. Et deviendra institutrice. C’est dans une étable, en 1658, qu’elle commence à enseigner aux enfants la religion et les valeurs humaines.

Femme d’affaire et d’organisation, Marguerite Bourgeois fonde une congrégation religieuse. Elle recrute parmi les Iroquoises, les Canadiennes et les Françaises. Elle demande à ses sœurs de «n’être à la charge de personne» en travaillant avec ardeur.

À sa mort, le 12 janvier 1700, elle est acclamée comme la «mère de la colonie». Son œuvre va se poursuivre dans plusieurs paroisses le long du grand fleuve Saint-Laurent. Et jusqu’en Acadie.

+++

Dès 1685, Marguerite Bourgeois accepte d’envoyer une religieuse à Port-Royal. La Congrégation sera ensuite présente à Louisbourg où elles planteront les premières semences dans le jardin du monde de l’éducation. La présence des sœurs dans l’Ancienne Acadie se termine en 1766.

C’est dans la Nouvelle Acadie que leur œuvre va connaître un grand essor. À Nipisiguit d’abord, en 1872. Ensuite dans deux régions fondatrices de la renaissance acadienne: Caraquet et Saint-Louis-de-Kent où elles débarquent en 1874. Leurs compétences, conjuguées à la vaillance et à la débrouillardise de leurs hôtes acadiens, vont aider la jeune nation à entrer dans la modernité.

Accueillies à Caraquet par Mgr Paquet et à Saint-Louis par l’illustre Marcel-François Richard, les ouvrières de la première heure vont donner une réponse acadienne à la Loi des Écoles communes (1871) qui établissait un enseignement gratuit, mais sans référence à la religion. Avec les évêques, elles militent pour un compromis qui leur permet d’enseigner le catéchisme en dehors des heures régulières. Avec leur costume! Et en français!

Elles contribuent à un essor inouï dans la construction de couvents qui seront une rampe de lancement pour l’enseignement en français au Nouveau-Brunswick. Avec les Hospitalières et les sœurs de la Charité (qui deviendront les religieuses NDSC), les filles de Mère Bourgeois ont à cœur l’éducation. Par la suite, d’autres congrégations viendront d’ailleurs ou surgiront de la terre acadienne afin de poursuivre l’œuvre de ces pionnières dans plusieurs régions d’Acadie.

+++

Avec le départ des religieuses de la Congrégation de Notre-Dame, une page se tourne dans le livre de notre histoire. Si Caraquet et St-Louis-de-Kent sont aujourd’hui deux foyers de vitalité et de fierté acadienne, des cartes de visite de l’Acadie contemporaine, j’en attribue le mérite à ces religieuses.

À Caraquet, les ruines du Vieux-Couvent et le nom de l’école élémentaire rappellent leur présence. À St-Louis, un condensé de symboles nationaux témoigne de leur œuvre dans un jardin devant le couvent actuel. Il y a là l’immense drapeau acadien, le rappel de l’œuvre de Mgr Richard et une statue de Marguerite Bourgeois.

Il y a plus encore. Ce que ces femmes ont suscité en termes de talents, d’aptitudes et de valeurs continue de grandir. Elles ont éveillé plusieurs générations à la qualité de l’expression de la langue française. Aussi à l’excellence dans la formation musicale et artistique. Nos efforts pour faire fleurir ce qu’elles ont semé chez-nous est notre plus belle manière de leur dire «Merci!»