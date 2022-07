D’un héritage sombre à un désir scintillant

Les audiences de la commission d’enquête du Congrès américain sur l’insurrection du 6-Janvier au Capitole sont fascinantes. Elles sont réglées au quart de tour comme des montres suisses, dans une scénographie quasi cinématographique qui sait nous tenir en haleine. Elles ne s’étirent pas en longueur et sont espacées dans le temps, ce qui permet à tout un chacun de digérer l’information incroyable qu’elles dévoilent. Un sans-faute!

Le but de cette commission, c’est d’établir les faits tels qu’ils se sont déroulés, et non pas, comme beaucoup le croient, de porter des accusations contre le bonhomme Trump et ses affidés. Il appartiendra aux autorités judiciaires de porter de telles accusations, s’il y a lieu, lorsque le ministère de la Justice aura terminé sa propre enquête, en prenant acte, notamment, mais pas exclusivement, des témoignages et des conclusions de la commission d’enquête du Congrès.

Cette commission est parvenue à démêler un peu l’écheveau des gestes louches posés par Trump aux lendemains de sa défaite électorale, en particulier les pressions faites sur des instances politiques de certains États où il croyait pouvoir bénéficier de la sympathie des républicains en poste. Ils ont tous résisté.

Parallèlement, Trump a eu recours à divers tribunaux pour obtenir gain de cause. Il a été débouté dans 60 des 61 requêtes farfelues qu’il a déposées à cet égard!

***

La commission s’intéresse à l’action des complices de Trump dans sa tentative désespérée de faire invalider les résultats électoraux, tentative qui a connu son point culminant le 6 janvier 2021 quand les émeutiers envahirent le Capitole afin d’empêcher le vice-président Mike Pence de transmettre aux députés du Congrès le résultat officiel du décompte électoral.

La commission entend établir que cette insurrection n’était pas un acte isolé survenu par hasard, mais qu’il avait été organisé par une batterie d’intervenants, dont des militants d’extrême-droite aiguillonnés par les discours de Trump et par des énergumènes tels que Rudolph Giuliani, Roger Stone, Steve Bannon et Mike Flynn.

Bref, le 6 janvier 2021, nous avons assisté en direct à une tentative de coup d’État aux États-Unis. Et c’est à la commission d’enquête que revient l’extraordinairement difficile tâche d’en faire la démonstration.

Il n’y a aucune série Netflix qui bat ça!

***

L’ère Trump ne s’est pas terminée en janvier 2021 lors de l’assermentation de Joe Biden. Les effets délétères qu’elle a enclenchés continuent à se faire sentir.

Trump a nommé trois juges à la Cour suprême. Trois juges de la droite radicale. Résultat: ils n’ont pas hésité à faire pencher la balance en faveur de l’abolition du droit à l’avortement au niveau national, un droit dûment garanti dans la constitution américaine depuis 1973.

La même cour a récemment invalidé une loi de l’État de New York interdisant le port d’armes en public. Faut-il s’étonner des 300 fusillades aux États-Unis depuis le début de l’année?

Elle a aussi rendu un arrêt limitant l’autorité de l’Agence de protection environnementale du pays à réguler les émissions de gaz à effet de fer des centrales à charbon. Bienvenue, la pollution!

Ces trois exemples illustrent quelques éléments de l’héritage sombre et pernicieux que laisse aux Américains un président à tel point imbu de lui-même qu’il a pris ses délires pour la réalité.

***

Ces trois exemples signalent que d’autres décisions drastiques de la Cour suprême des États-Unis sont susceptibles de venir jeter de l’huile sur le feu dans la vie politique américaine déjà si dysfonctionnelle.

On a évoqué, entre autres, la possibilité que cette cour en vienne à rendre invalide la reconnaissance du droit au mariage de personnes de même sexe. Beaucoup refusent de le croire, oubliant que des millions ont cru, pendant des décennies, que le droit à l’avortement était également intouchable.

On dit qu’il n’y a plus rien de sacré. Et quand ce sont les États eux-mêmes qui, à travers leurs institutions, désacralisent le consensus social qui permet d’asseoir la société sur des bases solides, nous assistons à l’émergence, lente mais certaine, d’une forme d’anarchie qui ne peut que mettre en péril la démocratie que ces mêmes institutions sont censées protéger.

***

Le Canada, un pays qui a une si haute estime de lui-même, n’est pas à l’abri de ces déviations. Certes, on n’a pas atteint le degré d’incandescence sociale qui alimente la vie politique et sociale américaine. Mais à entendre certains porte-voix de la droite radicale de notre pays, tant au fédéral que dans les provinces, on frissonne devant l’inconnu autocratique et sectaire qu’ils font miroiter, dussions-nous commettre l’erreur de leur confier le mandat de gouverner!

Le pire, c’est que c’est probable. Ou du moins: possible. Parce que le règne de Justin Trudeau ne sera pas éternel. Il y a fort à parier qu’il ne mènera pas la campagne libérale aux prochaines élections fédérales. Et même si c’était lui, le vernis de ses débuts de leader, alors qu’il était la coqueluche politique de la planète, est pas mal terni.

Il a fini par lasser une partie de l’opinion publique. Trop d’erreurs de communication au sens large, telles que ses costumes hindous en Inde, ou l’histoire du «black face», ou ses nombreuses excuses chevrotantes à qui en demande. Le personnage a pris le dessus sur la personne, lui enlevant de la crédibilité. C’est d’autant plus dommage qu’il semble pétri de bonnes intentions.

Mais, en politique comme dans la vie, «less is more» et tout passe.

***

En attendant la fin du monde, je rappelle que demain c’est jour de Fête nationale en France. Cette belle France que l’on aime pour mille raisons, de nos ancêtres les Gaulois jusqu’à nos amis d’aujourd’hui!

Cette France, je l’aime pour tout le bonheur que je vis dans sa littérature, pour toute la stimulation intellectuelle que je reçois de ses personnages publics, pour tout ce qu’elle me fait apprécier et tout ce qu’elle me fait désirer.

Son avenir est nébuleux, comme le nôtre, comme celui de la planète. Mais dans cette morosité, la France est et demeure un désir scintillant.

Han, Madame?