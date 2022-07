Des œuvres modernes qui font écho au passé

Cette semaine, je vous propose de découvrir deux œuvres assez uniques. Tout d’abord un guide du mari idéal (une réponse aux anciens manuels de l’épouse parfaite) et puis, le nouvel opus d’Anique Granger inspiré de témoignages d’aînées.

Ce qu’un jeune mari devrait savoir, collectif

C’est d’abord le titre de l’ouvrage qui a piqué ma curiosité. Vous aurez certainement saisi le second degré. «Si vous êtes un mari, n’oubliez pas qu’on a toujours, toujours le loisir de vous quitter. Que, d’ailleurs, ce désir peut être plus important que tout», lance Martine Delvaux dans le merveilleux récit qui donne un peu le ton au reste du recueil. Elle explique pourquoi elle n’a jamais voulu se marier.

Pendant des années, à une époque pas si lointaine, des éditeurs, des magazines et des entreprises publiaient des manuels de la femme parfaite, dictant, entre autres, aux jeunes filles les règles du savoir-vivre, de recevoir, d’être mère, d’être une bonne épouse, bref une suite de conseils pour réussir à combler les besoins de leur famille et surtout de leur mari. Je me souviens qu’avec ma mère, on lisait ces manuels en se moquant allègrement de ces règles sexistes.

Et si on renversait la vapeur? C’est ce que le collectif se propose de faire avec une certaine pointe d’humour en ce genre de manifeste sur l’amoureux idéal. Les choses à faire ou à ne pas faire, les demandes en mariage, les textos, la sexualité, le désir au chalet, les abus, la vie domestique, le consentement, la séduction et ainsi de suite. Les 18 auteurs et autrices partagent leur réflexion sur le rôle d’un mari. Ce sont aussi des récits parfois très personnels, racontant des moments de douleur, de compassion afin de mettre en lumière ce que pourrait être un mari idéal et attentif.

On retrouve parmi les écrivains, l’humoriste Coco Belliveau de Grand-Sault, le musicien et chanteur Patrick Watson et l’auteure-compositrice-interprète Stéphanie Boulay.

Évidemment, le livre n’est pas écrit comme les manuels du passé. L’idée est surtout de repenser les relations de couple et le mariage.

Comment laisser suffisamment d’espace à l’autre, être à son écoute, ne jamais rien tenir pour acquis? Les textes sont variés tant dans le contenu et le contexte que dans le style, couvrant ainsi une vaste étendue de sujets liés aux relations de couple. Quoique le concept du projet m’a séduite, je suis restée un peu sur ma faim, certains textes m’ayant ennuyée à cause de leur redondance.

On y lit aussi des récits bouleversants et revendicateurs ayant en filigrane le mouvement #moiaussi.

L’humour décalé est au rendez-vous comme en témoigne Le mariage en dix étapes à digérer de Coco Belliveau.

Deux textes m’ont particulièrement plu. L’anthologie des mœurs victoriennes de Heather O’Neill; un véritable bijou qui met en scène Lady Chaswick, une femme de la noblesse sans pitié. Il y a aussi Des épousailles de gomme balloune de Simon Boulerice qui raconte l’histoire d’un homme ayant horreur des métaux, donc des bagues de mariage. C’est un ouvrage divertissant et qui fait réfléchir. Le ton n’est jamais moralisateur. (Marchand de feuilles, 2021). ♥♥♥

Rewind, Anique Granger

Deuxième saison du projet Le ruban de la cassette, Rewind rassemble quatre chansons et documentaires en baladodiffusion. Ce nouveau chapître est un peu différent du premier volet. Au lieu de s’inspirer de rencontres et d’entrevues qu’elle avait menées, l’artiste a eu envie de regarder dans le rétroviseur, de fouiller dans les archives, d’écouter les voix des aînés et des ancêtres. «Et de m’inspirer d’eux […] et de trouver un parallèle ici chez moi et voir comment les temps ont changé… ou pas.»

Ce projet qui allie radio parlée et chansons démontre merveilleusement bien comment la musique peut être un échange. L’auteure-compositrice-interprète originaire de la Saskatchewan lève le voile sur ses inspirations et le cheminement de création. Une collection de chansons documentées par la vie et les souvenirs de femmes. C’est assez formidable. Dans Rewind, il est question, entre autres, de Carmen Cotnoir, née en 1953, qui exerce le métier de trappeur, de Marie-Louise Pelletier Turgeon qui raconte la première fois qu’elle a vu une automobile dans son village. La chanson On ne manquera de rien est inspirée de Léonie St-Jean Gareau qui revit ses souvenirs d’enfance du jardin de sa mère aux troupeaux de moutons que gardait son père. Western Producer révèle l’importance de la radio dans la vie de Odette Carignan, femme d’agricultrice en Saskatchewan.

À travers ces enregistrements tirés des archives, l’artiste cherche à dresser un parallèle avec le présent, illustrant ce qui lie chacune de ces femmes à elle, aujourd’hui. Dans un style folk, pop, intimiste et aérien, teinté de diverses influences, ce nouvel opus est paru en juin. ♥♥♥½