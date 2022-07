La Passionaria

Je continue, chers lecteurs et lectrices, ma série de réflexions positives. Mon histoire d’aujourd’hui commence pourtant bien mal, avec l’effondrement des stocks de poisson, dans les années 1990.

Journaliste à l’époque, je passais le plus clair de mon temps sur les quais de Terre-Neuve, devant des usines de traitement de poisson ou dans des villages vite décimés par le moratoire. Des gens désespérés manifestaient, criaient leur peine, leur colère, devant la fin de leur carrière et de leur raison d’être liées à une seule espèce: la morue.

Une femme dans cette marée humaine, m’avait frappée. Son nom: Rita Pennell, originaire du village de Trépassé (j’utilise l’orthographe française du lieu), au sud de la péninsule d’Avalon. Grande et forte, elle menait les travailleurs de l’usine locale (600 employés) et sa communauté dont elle était maire depuis 1989. Ambulancière de son état, elle semblait n’avoir peur de rien, elle parlait haut et fort, net et clair et on ne pouvait qu’admirer sa prestance et son sang-froid (il en fallait!).

Après le moratoire, j’ai perdu sa trace. Et voici qu’un journaliste de la CBC, pour cause de 30ème anniversaire du moratoire à la pêche – décide ce mois-ci d’aller voir ce qui se passe à Trépassé. Il y trouve ce qu’il appelle «la résistance», quelques personnes qui, non seulement ont refusé de quitter leur village après la fermeture de l’usine, mais qui s’ingénient, encore aujourd’hui, à le faire vivre, principalement grâce au tourisme et au site du patrimonial mondial de l’UNESCO tout proche, Mistaken Point (allez voir, ça vaut le grand détour).

Parmi ce groupe d’irréductibles, se trouve – vous l’aurez deviné – Rita Pennell, 85 ans cette année et, de nouveau, maire de Trépassé. L’an dernier, personne ne voulait du poste, alors elle s’est dévouée, une fois encore, pour s’atteler à une nouvelle bataille, celle des soins de santé: d’abord pour s’assurer que le village continue à disposer de ses deux ambulances et – n’est-ce pas le défi de tous les maires qu’ils soient de Caraquet ou de Miscouche, de Trépassé ou de St Joseph du Moine? – s’assurer que le médecin de famille reste dans la communauté.

Ce n’est pas gagné, mais Rita Pennel est de ceux et celles qui pensent, comme le disait tout récemment le philosophe français Edgar Morin à l’occasion de ses 102 ans, que «l’espoir c’est improbable», donc qu’il faut y croire. Rita Pennel y croit tellement qu’elle n’exclut pas de se représenter à la mairie pour un autre mandat de maire dans cinq ans. Chapeau Madame!