«Être» sans se cacher, au-delà de l’arc-en-ciel

J’ai été bien inspirée par le message du 6e Rendez-vous Acadie Love de Caraquet cette année.

Il souligne très bien le parcours des communautés 2ELGBTQIA+ depuis des décennies pour «être», comme elles le désirent, sans plus avoir à se cacher.

Un slogan qui va bien au-delà des couleurs de l’arc-en-ciel, qui ont été peintes à coups de manifestations, de pressions sociales, d’espoir et de persévérance pour un monde meilleur et plus ouvert.

Car oui, ces quelques mots choisis par les organisateurs définissent bien la liberté, encore loin d’être parfaite, mais durement acquise, de nos camarades 2ELGBTQIA+.

Mais ils dressent aussi la voie à tous les types d’amour: à ceux qui sont timides de briser les barrières de la norme, à ceux qui ont peur du jugement, à ceux qui rêvent de se donner la permission d’aimer, mais qui craignent le discernement des autres.

Je crois que les mouvements 2ELGBTQIA+ ont donné espoir à des milliards de personnes autour du monde, peu importe leur orientation sexuelle ou leur compréhension de l’acronyme toujours un peu plus difficile à prononcer.

À travers les années, la communauté a su se faire accepter et briser les barrières de l’isolement et de l’incompréhension en hissant les plus belles couleurs et en arborant les plus beaux sourires.

Ses membres ont démontré que l’amour est plus fort que la haine et l’ignorance et que les autres ne peuvent nous empêcher de trouver le bonheur dans les bras de la personne que la vie a choisi pour nous.

Chaque parade, chaque colloque, chaque tournée scolaire pour contrer l’homophobie est un pas vers une société plus juste envers l’autre. Une preuve que les normes sociales sont là pour être constamment remises en question, modelées et ajustées à notre époque.

Il y a tant de gens qui ne se laissent pas la permission d’aimer ou d’être aimés, parce que la distance les sépare, parce que les autres n’approuvent pas, parce que les religions ou les cultures diffèrent. Parce que l’autre n’est pas une fille ou un garçon.

Les acteurs 2ELGBTQIA+ ne le savent pas, mais ils ont joué un rôle clé dans le développement de notre société actuelle parce qu’ils nous ont permis de redéfinir l’amour, à notre façon.

Ils nous ont appris que le monde ne se change pas en un claquement de doigts, mais bien en se donnant le droit de ne jamais abandonner ce pour quoi on croit.

Et plus important encore, ils nous ont éduqué l’importance de s’aimer soi-même. De s’accepter tel que l’on est et de se battre pour notre identité.

Je suis fière de voir les municipalités, comme Caraquet, Balmoral, Dieppe ou Fredericton, donner une voix à leur communauté et des safe spaces où les gens peuvent afficher leurs couleurs.

«Être» sans se cacher, une phrase délicatement choisie qui résonnera dans les oreilles de bien des gens comme elle a résonné dans les miennes.