Girl in the picture: choquant

Pandémie et réduction des coûts obligent, Netflix multiplie la production de documentaires criminels depuis plusieurs mois. La majorité sont passables, mais certains donnent tout simplement froid dans le dos, comme le très choquant Girl in the Picture (Netflix).

La sordide histoire racontée dans ce true crime réalisé par Skye Borgman ne pourrait pas être plus tordue.

Elle commence par la mort de Tonya Hughes, une danseuse exotique âgée de 20 ans fauchée alors qu’elle marchait en bordure d’une route d’Oklahoma City, en avril 1990. Tonya était mariée à un homme beaucoup plus âgé qu’elle, Clarence Hughes, et avait un fils âgé de 2 ans, Michael.

En enquêtant sur ce crime, les policiers ont découvert que Tonya était battue par Clarence et qu’elle vivait sous une fausse identité. Entre temps, le petit Michael a été placé en famille d’accueil et un test d’ADN a démontré que Clarence n’était pas le père de l’enfant.

En septembre 1994, un Clarence armé s’est présenté à l’école de Michael, alors âgé de 6 ans, et l’a kidnappé. C’est à ce moment que le FBI est entré en scène et qu’il a découvert que le ravisseur vivait lui aussi sous un nom d’emprunt. Franklin Delano Floyd de son vrai nom était un pédophile et un violeur recherché depuis 17 ans.

L’enlèvement de Michael a ramené dans l’actualité le décès de Tonya et lui a donné une portée médiatique nationale. D’anciens amis de la jeune femme l’ont reconnue, ce qui a permis d’établir son identité: Sharon Marshall (photo), une jeune femme de la Géorgie débordante d’énergie et de talent qui avait été acceptée en ingénierie à l’Université Georgia Tech avant de tomber enceinte et de quitter subitement son domicile…

En dire davantage serait un péché. Ce qui débute par un fait divers se transforme en effet en véritable descente aux enfers dans la vie de Sharon/Tonya. Même quand on croit que la jeune femme a atteint les bas fonds des abus qu’un humain peut endurer, la descente continue, chaque fois plus glauque. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les mauvaises surprises ne manquent pas dans Girl in the Picture…

Une chose est certaine, si vous êtes contre la peine de mort, votre opinion risque fortement de changer après avoir vu toute la dépravation dont un homme comme Franklin Delano Floyd est capable…

Techniquement, Girl in the Picture ne réinvente pas la roue. Il s’articule autour de témoignages montés sur une musique provocatrice. La qualité d’écriture est toutefois exceptionnelle, puisqu’elle multiplie les coups de théâtre.

La dernière demi-heure est aussi très différente du true crime conventionnel. On y fait la connaissance d’un journaliste et d’une enfant que Sharon/Tonya a donnée en adoption. Ensemble, ils sont parvenus à éclaircir plusieurs aspects nébuleux de la vie de la victime, ce qui découle sur une conclusion extrêmement émouvante.

L’offre de documentaires criminels sur les Netflix de ce monde est si grande qu’il est parfois difficile de départager le bon du mauvais. Sachez donc que Girl in the Picture constitue une valeur sûre, autant pour les néophytes que pour ceux qui ont un penchant pour ce type de cinéma.

(Trois étoiles et demie sur cinq)

L’oiseau noir

Paul Walter Hauser et Taron Egerton dans une scène de L’Oiseau noir (Black Bird). – Gracieuseté

Écrite, développée et coproduite par le romancier Dennis Lehane, L’Oiseau noir (Black Bird; Apple TV+) se positionne pour devenir une des meilleures séries noires des dernières années.

(Si vous aimez les polars, mais que vous ne connaissez pas Dennis Lehane, je vous encourage à courir immédiatement chez votre libraire afin de vous procurer les tomes de la série Kenzie et Gennaro.)

L’Oiseau noir raconte l’histoire de Jimmy Kenne (Taron Egerton), un arrogant trafiquant de drogues arrêté par le FBI. Après avoir plaidé coupable, Keene écope d’une peine de dix ans emprisonnement.

Keene est alors approché par le bureau du procureur général, qui souhaite que le prisonnier devienne le confident d’un tueur, Larry Hall (Paul Walter Hauser), détenu dans une prison à sécurité maximale.

Hall, dont la santé mentale est chancelante, est soupçonné d’avoir tué 14 jeunes filles, mais, faute de cadavre, seulement deux de ces meurtres ont pu être prouvés en cour.

Sauf que Hall se dit innocent. Et que la cour a accepté sa demande d’appel. Plongé dans un environnement extrêmement dangereux, Keene a maintenant très peu de temps pour se faire copain-copain avec Hall et lui extirper des aveux…

Le ton de L’Oiseau noir est dans la continuité de trois films cultes adaptés des écrits de Dennis Lehane: Mystic River (2003), Gone Baby Gone (2007) et Shutter Island (2010). C’est pesant, complexe et teinté de gris. Après deux épisodes (le troisième de six est en ligne depuis vendredi) on devine aussi que le grand portrait diffère beaucoup de ce qu’on voudrait nous faire croire…

La cinématographie, avec ses couleurs chaudes, est quant à elle fortement inspirée de la première saison de True Detective (2014), une brillante série criminelle.

Le cinéaste belge Michaël R. Roskam est de plus très solide avec sa caméra. La scène du kidnapping, au début du deuxième épisode, est particulièrement réussie grâce à sa simplicité, sa retenue et sa subtilité.

Roskam tire de plus le meilleur de sa distribution. Egerton (Eggsy de la saga Kingsman et Elton John dans Rocketman) est très bon. Greg Kinnear, dans le rôle d’un détective, et surtout Walter Hauser, dans la peau d’un étrangement doux présumé tueur, sont toutefois encore meilleurs.

On retrouve également avec joie le regretté Ray Liotta, décédé en mai. Le vétéran retourne à ses racines alors qu’il interprète le pas très net père de Keene.

Bref, une série très prometteuse que les amateurs du genre voudront assurément découvrir.

(Quatre étoiles sur cinq)

Only Murders in the Building – saison 2

Selena Gomez, Martin Short et Steve Martin dans une scène de la deuxième saison de Only Murders in the Building. – Gracieuseté

Lors d’une ronde entre amis, un golfeur a parfois droit à ce qu’on appelle un mulligan, c’est-à-dire qu’il peut reprendre un coup raté. À titre de chroniqueur, j’utilise mon mulligan sur la série Only Murders in the Building (Disney+).

Lancée à la fin de l’été 2021, la première saison de cette série humoristique produite par Hulu est devenue un immense succès critique – étant notamment nominée trois fois aux Golden Globes.

Après avoir vu quatre (des dix) épisodes de cette première saison, votre dévoué serviteur s’était montré plus ou moins impressionné dans cette rubrique, donnant à l’ensemble une note de 3 sur 5.

Tout le monde a droit à ses mauvaises journées, j’imagine…

La deuxième saison – à raison d’un épisode par semaine – ayant pris son envol il y a un mois, j’ai revu, au cours des derniers jours, l’intégral de la saison inaugurale et les quatre nouveaux épisodes.

J’ai alors réalisé l’ampleur de ma méprise: Only Murders in the Building est une série géniale.

Pour ceux qui l’ignoreraient, elle porte sur trois personnages rocambolesques (interprétés par Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez) qui, à la suite d’un meurtre survenu dans leur excentrique édifice à logements new-yorkais, enquêtent afin de dénicher le coupable. Ils relatent du même coup leurs efforts dans un balado.

Dans la deuxième saison, nos trois détectives amateurs sont soupçonnés de meurtre par la police. Ils se lancent donc dans une nouvelle enquête afin de laver leur réputation.

Le charme de Only Murders in the Building vient évidemment de son trio de tête. La chimie entre Martin, Short et Gomez ne pourrait pas être plus parfaite, l’humour très physique des deux premiers étant tenu en parfait équilibre par le sarcasme de la troisième.

La distribution secondaire est de plus spectaculaire, notamment Jayne Houdyshell, Nathan Lane et Tina Fey.

La série est aussi magnifiquement bien écrite. Non seulement on va de surprise en surprise, mais l’humour est au point, notamment en raison de toute l’ironie associée au culte du morbide que constituent les balados criminels.

Ne faites pas la même erreur que moi: si ce n’est pas déjà fait, lancez-vous à corps perdu dans ce qui est unanimement considéré comme une des meilleures comédies des dernières années.

(Quatre étoiles et demi sur cinq)

À surveiller

Persuasion

(Sur Netflix depuis vendredi)

Souhaitant profiter de l’engouement pour les créations britanniques d’époque (Bridgerton, Downton Abbey), Netflix nous propose ce film adapté d’un roman de Jane Austen (qui d’autre?). Dakota Johnson incarne une bourgeoise qui a refusé, contre son gré, la main d’un homme aux origines modestes.

The Grey Man

(Sur Netflix vendredi)

Qui peut résister à l’envie de voir un film d’action mettant en vedette Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas (le dernier James Bond) et Billy Bob Thornton? C’est l’histoire d’un assassin qui tente de débusquer le meilleur agent de la CIA. Le film est réalisé par les frères Anthony et Joe Russo (Avengers: Endgame). On peut donc s’attendre à produit de très grande qualité.

Prizefighter

(Sur Prime vendredi)

Ce film est en popularité croissante depuis quelques semaines. Il traite de Jem Belcher, le plus jeune champion anglais de boxe, à l’époque où le sport se pratiquait sans gants.

Ben non (Nope)

(En salles vendredi)

Jordan Peele est le cinéaste d’horreur le plus inventif depuis M. Night Shyamalan. Après les angoissants et uniques Get Out (2017) et Us (2019), il nous offre ce film à gros budget dans lequel des habitants d’une ville reculée de la Californie sont témoins de phénomènes qu’ils attribuent à des extra-terrestres.