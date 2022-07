Boris Johnson: la politique mensonge

Le premier ministre du Royaume-Uni Boris Johnson, souvent surnommé «BoJo», a bâti sa carrière sur le mensonge et c’est aussi ce qui a causé sa chute. Après trois années à la tête du gouvernement britannique, il a annoncé sa démission le 7 juillet dernier.

Il a commencé sa carrière de journaliste au quotidien The Times en tant que stagiaire avant d’en être rapidement licencié pour avoir menti sur une citation qu’il avait inventée. Il poursuivit sa carrière journalistique comme correspondant à Bruxelles pour le quotidien The Daily Telegraph où il excellait à déformer ou amplifier les faits avec des images fortes qui captaient l’imagination du public, souvent afin de décrédibiliser l’Union européenne.

Il a par exemple écrit que l’Union européenne allait standardiser la taille des préservatifs afin qu’ils soient plus petits à la demande des Italiens. Il a aussi écrit que les bananes pas assez droites auraient été interdites à la vente en exagérant un règlement sur les malformations et la courbure anormale.

Sa carrière de journaliste a été consacrée à populariser ce qu’on a appelé les «euromythes», sorte d’ancêtres des «fake news». Ces multiples mensonges sur l’Union européenne lui seront fort utiles quelques années plus tard lorsqu’il fera du Brexit – le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne – son cheval de bataille.

Il est ensuite devenu politicien en étant élu député à la Chambre des communes en 2001 et, en 2003, vice-président du Parti conservateur. Il fut toutefois renvoyé de ses fonctions au Parti conservateur en 2004 quand on lui reprocha d’avoir menti à la presse pour cacher une liaison extra-conjugale avec la journaliste du Spectator Petronella Wyatt.

Il devint par la suite maire de Londres de 2008 à 2016, Secrétaire d’État aux Affaires étrangères et du Commonwealth de 2016 à 2018 et, enfin, premier ministre du Royaume-Uni en 2019. À ces fonctions, il a multiplié les mensonges, notamment durant la campagne qui a mené à la victoire du référendum sur le Brexit en 2016.

Récemment, il y a eu les nombreux mensonges liés au «partygate», soit les fêtes que Boris Johnson a tenues en 2020 et 2021 au 10 Downing Street à Londres – la résidence officielle du premier ministre – alors que les Britanniques étaient soumis à un strict confinement, sans possibilité de se réunir avec leurs proches.

Qui plus est, ces dernières semaines, le Parti conservateur a connu son lot de scandales sexuels, que ce soit le député Neil Parish qui regardait de la pornographie à la Chambre des communes ou le député Imran Ahmad Khan qui a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur un adolescent de 15 ans. Puis il y a eu Chris Pincher, whip en chef adjoint du Parti conservateur, qui, un soir où il avait trop bu dans un club privé, a fait des attouchements sexuels sur deux hommes.

Dans ce dernier cas, d’anciennes accusations de même nature contre Chris Pincher ont refait surface et on a demandé à Boris Johnson s’il était au courant lorsqu’il l’a nommé à ce poste. Il a d’abord déclaré qu’il n’en savait rien puis, placé devant ses contradictions, a dû avouer plus tard qu’il en avait été informé.

C’est ce mensonge, pas nécessairement plus grave que les autres, qui a été la goutte qui a fait déborder le vase. Quelques députés avaient déjà démissionné de leurs fonctions gouvernementales au cours des derniers mois, d’autres se sont rajoutés excédés qu’ils étaient de répéter des informations mensongères émanant du premier ministre.

Boris Johnson a menti à la population britannique et il a aussi menti à ses propres troupes, les députés conservateurs. Le lien de confiance s’est rompu entre le premier ministre et plusieurs de ses députés qui se sont mis peu à peu à démissionner de leurs postes de ministres, secrétaires d’État et d’autres responsabilités.

Devant cette vague de démissions, Boris Johnson a dû se rendre à l’évidence et a annoncé lui aussi sa démission. Il a toutefois déclaré qu’il resterait au poste de premier ministre le temps qu’un successeur à la tête du Parti conservateur soit nommé.

On retiendra de ce disciple plus ou moins conscient de Machiavel, qu’il aura isolé le Royaume-Uni de l’Europe de manière populiste et, ce faisant, a affaibli son pays et le continent européen. On retiendra aussi que ce n’est pas sa gestion du Brexit ni même celle de la pandémie qui ont fait tomber Boris Johnson, c’est plutôt le mensonge.