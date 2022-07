Comment réaliser des économies à l’épicerie

Vous est-il déjà arrivé de faire le saut en voyant le total de votre reçu de caisse de l’épicerie? En effet, on ne pleut plus le nier: le prix du panier d’épicerie coûte de plus en plus cher. Comment faire pour respecter son budget et cela, sans compromettre saveur, plaisir et nutrition dans l’assiette?

Voici quelques conseils à mettre en pratique.

Tout se joue avant même de franchir les portes du supermarché.

Bien qu’on lui donne très peu d’importance, la planification du «menu de la semaine» a pourtant une place très importante dans l’équation de vos économies. Voici quelques astuces à prendre en considération avant de partir à l’épicerie:

– Regardez ce que vous avez déjà dans le frigo, le congélateur et les armoires. Utilisez d’abord les aliments qui sont à la veille d’être périmés. Nul besoin d’acheter des ingrédients que vous avez déjà en main.

– En fonction des aliments que vous avez, planifiez les repas et les collations qui seront consommés durant la semaine. Il y a beaucoup de planificateurs de menu dans Internet (téléchargez et imprimez celui qui répond le mieux à vos besoins).

– Consultez les rabais de la semaine offerts dans les circulaires. Pour vous faciliter la tâche, il existe plusieurs applications telles que Reebee, Flashfood ou Foodhero.

– Si vous manquez d’idées pour cuisiner les aliments ou les produits en rabais, sortez vos livres de recettes ou effectuez une recherche «par ingrédient» sur Internet.

– N’oubliez pas d’inclure le tofu, les edamames et les légumineuses au menu. Riches en protéines et en fibres (surtout les légumineuses), ces aliments sont très peu coûteux, leur prix variant de un à trois dollars par article.

– Organisez les repas choisis dans une séquence logique. Utilisez les aliments qui ont une durée de conservation plus courte. Par exemple, utilisez les légumes frais en début de semaine et à l’inverse, les légumes surgelés ou en conserve vers la fin de la semaine.

– Réduisez les pertes en planifiant l’utilisation des ingrédients dans sa totalité. Tant qu’à acheter un bouquet de persil, aussi bien le passer dans plusieurs recettes!

– Complétez le «menu de la semaine» en tenant compte des restes du souper. Ces derniers peuvent faire de bons lunchs le lendemain midi et même être congelés pour une utilisation ultérieure.

– Réévaluez votre menu de la semaine dans son ensemble et faites des retouches pour mieux équilibrer le tout (variété, texture, saveur, répétition du même aliment ou produit, etc.).

– Ensuite, dressez votre liste d’épicerie. Partir avec une liste permet de ne rien oublier et de réduire grandement les achats impulsifs.

Avant de partir…

– Mangez un repas ou une collation rassasiante avant d’aller faire l’épicerie, car si vous y allez l’estomac vide, c’est assuré que vous serez tenté par des aliments qui n’ont pas leur place dans votre panier.

Une fois à l’épicerie…

– Longez les murs! Les aliments de base sont principalement placés à l’entrée et sur les murs qui longent le supermarché. Pour ce qui est des rangées, c’est là où on y trouve la plupart des aliments hautement transformés. Il y a toutefois des exceptions, notamment les farines, les céréales, les pâtes alimentaires, les riz, les légumes et les fruits en conserve, les noix et les graines, les légumineuses, etc.

– Étagère: regardez vers le haut et vers le bas. Ce sont les endroits où l’on retrouve surtout les marques maison et les autres produits similaires moins chers. À l’opposé, les produits plus chers (grandes marques) sont souvent placés à la hauteur des yeux. N’hésitez donc pas à lever les yeux vers le haut ou à vous pencher vers le bas pour faire des économies.

– Prenez le temps de vérifier le prix par 100 ml ou par 100g. Cela permet de faire une comparaison juste entre deux produits similaires.

– Profitez des produits de saison ainsi que des produits qui ont été mis en rabais par le gérant du magasin (légumes, fruits, pains, etc.)!

Bonne visite à l’épicerie!