Le pape chez nous

Je garde un vif souvenir de la visite papale, en 1984 à Moncton. C’était un grand jour! Nous avions même eu un congé scolaire! J’ai retenu la date: le 13 septembre (je m’en souviens à cause de l’accent laborieux du polonais pour répéter ad nauseam en français le saint du jour: Jean Chrysostome). Je me rappelle les lieux visités: la cathédrale et la côte magnétique.

À l’époque, on faisait valoir la dimension historique de la visite. Jamais un pape n’était venu au Canada. On disait qu’on ne verrait jamais plus cela. On s’est vraiment trompé. Après son pèlerinage d’un océan à l’autre en 1984, Jean-Paul est revenu en 1987 pour rencontrer les Premières Nations du Grand Nord. Aussi en juillet 2002 pour les Journées mondiales de la Jeunesse à Toronto.

Exactement 20 ans plus tard, un autre pape foulera la terre canadienne. François vient à la rencontre des autochtones canadiens: Premières Nations, Inuits et Métis. Avant d’être inondé de reportages de l’homme en blanc à côté de ceux vêtus de robes colorées, brodées et frangées, il me semble pertinent de présenter les deux principaux partenaires de ce pèlerinage. Parce qu’au-delà des costumes et des clichés, la spiritualité des autochtones et le rôle du pape sont souvent méconnus.

+++

Le pape est d’abord le successeur de Pierre. Il est le gardien de la foi reçue des apôtres. Pour assurer la succession apostolique, il nomme les évêques à travers le monde. À l’image d’un pont qui relie, il est garant et signe d’unité. J’aime ce titre qui le désigne: souverain pontife.

Il est l’évêque de Rome. Il a la responsabilité d’animer son diocèse. Il voit à l’annonce de l’évangile et à la célébration des sacrements dans les paroisses. Il soutient les prêtres et les laïcs engagés. Il veille au soin des pauvres et à la solidarité entre tous. François est aidé pour cette tâche parce que sa mission ne se limite pas au diocèse de Rome.

Il est aussi le chef de l’État du Vatican. Le pape doit établir les lois de ce plus petit pays du monde et les faire respecter. Il est appelé à collaborer avec les autres nations via les ambassadeurs au Saint-Siège. Et aussi avec les nonces apostoliques qui sont les ambassadeurs du Vatican dans différents pays. Ce vaste réseau diplomatique permet à l’Église de s’engager en faveur de la paix et de la justice sur toute la surface de la terre.

+++

Avec leur personnalité unique, chaque pape apporte une couleur particulière à l’exercice de sa fonction. François, né sous le nom de Jorge Mario Bergoglio en Argentine, est fils d’immigrés italien. Jésuite, il aura des responsabilités dans son ordre religieux, notamment pendant la dictature militaire. En 1992, il commence son ascension dans la hiérarchie catholique: évêque-auxiliaires, coadjuteur, archevêque, cardinal. Jusqu’à son élection comme évêque de Rome en 2013.

Son épiscopat à Buenos Aires a marqué les esprits à cause de sa grande sobriété: il habite un petit appartement; et de sa proximité avec les pauvres: il est à l’aise dans les bidonvilles. Son pontificat est vécu dans la continuité. Il choisit le nom de François pour ne jamais oublier les pauvres. Il va vers les périphéries. Il cherche la collaboration, la synodalité, dans sa manière de diriger.

En 2000, il demande à l’Église argentine de reconnaître son rôle durant les années de dictature. En 2012, il s’excuse de l’échec de l’Église à protéger la population en condamnant la violence, autant de la junte que de la guérilla. Reconnaître les torts de l’Église, demander pardon, marcher ensemble, ce sont des attitudes qu’il incarne depuis longtemps. Son désir de réconciliation avec les autochtones s’inscrit dans ce sillage.

+++

Nous déplorons souvent la faiblesse du leadership en politique. Aux États-Unis, la commission d’enquête du 6-janvier montrent jusqu’où peut mener la soif de pouvoir. Des dirigeants déçoivent. Les discours sont superficiels et des attitudes sont populistes. Les promesses tardent à se concrétiser.

François se démarque. Sa parole est libre et audacieuse. Il n’hésite pas à dénoncer les injustices et les incongruités dans l’Église et le monde. Il montre l’exemple en vivant ce qu’il prêche.

Peu de temps après avoir accepté la charge pontificale, le magazine Time le nommait personnalité de l’année. Il devançait la chancelière Merkel et le dalaï-lama comme «premier leader mondial». Le magazine The Economist l’a comparé aux plus grands chefs d’entreprise, n’hésitant pas à présenter les clés de son succès: recentrage de la Mission sur les pauvres et repositionnement du message (sans nier les fondements, son discours est moins culpabilisant).

Évidemment, le pape dénonce le culte de la personnalité dont il fait l’objet. Il refuse d’être «une sorte de superman ou de star». N’empêche: cela fait tourner les regards et tendre les oreilles vers lui. Il mérite d’être écouté.

Ses deux dernières encycliques sont des traités incontournables pour l’avenir de la planète. Il mérite d’être lu. Sa réflexion sur l’environnement et la solidarité humaine ne ressasse pas des vœux pieux, mais engage à une conversion des mentalités et des comportements. Nous sommes hésitants à l’écouter pour éviter de devoir sacrifier nos habitudes de confort. L’histoire se répète: «c’est ainsi qu’on traitait autrefois les prophètes» (Lc 6, 26).

La profondeur des analyses de François et la valeur de ses gestes interpellent et dérangent. À l’intérieur même de l’Église, il subit des pressions; des lobbys influents tentent de discréditer son message. Dans le monde, l’institution qu’il dirige traîne des casseroles qui minent la portée de ses exhortations.

Il continue d’avancer. Face au vent. Pèlerin du monde, il voyage pour annoncer l’évangile. Je parie qu’au Canada, du 24 au 29 juillet prochain, ses gestes vont marquer les esprits. Humblement, avec le désir de guérir les blessures et de panser les plaies, il prend la condition du serviteur. Il vient nous donner un exemple de vivre-ensemble (Jn 13, 14). Comprendrons-nous ce qu’il vient faire chez nous?