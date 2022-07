L’anonymat LGBT

On a beaucoup parlé de fierté depuis le début de juin. Dans plusieurs villes du monde ont eu lieu des événements liés à la fierté. Et même aux fiertés puisque ce concept se décline maintenant au pluriel. Histoire d’être inclusif, semble-t-il. Mais, bizarrement, on ne dit plus vraiment de qui on parle! Qui est fier, et pourquoi? On fête la fierté tout court?

Oui, j’ai lu des textes qui parlent de cette fierté sans la nommer! J’ai entendu des personnalités publiques et politiques de tous les paliers faire de beaux discours soporifiques célébrant «la fierté» sans jamais mentionner le sigle LGBT, et encore moins énoncer les mots lesbiennes, gay, bisexuels ou trans!

Les bien-entendants auront déjà compris qu’il s’agit d’affirmer, de proclamer même, la fierté, non pas d’être gay, mais la fierté qui découle du fait d’assumer son orientation sexuelle. De se présenter dans son authenticité. Les récalcitrants, eux, trouvent déjà qu’on en parle trop même sans les nommer!

***

À la fierté d’assumer son orientation sexuelle minoritaire s’est greffée, depuis quelque temps, une autre fierté: celle de revendiquer haut et fort son identité de genre. Et, en corollaire, l’expression de genre.

Il faut des mots pour dire ces réalités minoritaires et parallèles. Le site TERMIUM, la banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada, explique que la première version (2017) du «Lexique sur la diversité sexuelle» répertoriait 104 notions liées à ce sujet et que, deux ans plus tard, elle recensait 193 notions.

C’est dire la fulgurance de l’évolution des nuances et subtilités langagières exprimant les méandres si mystérieux et si vastes de l’identité humaine.

***

Par exemple, on est appelé à faire la différence entre bicurieux, bigenre, bisexuel, binaire et bispirituel. Et l’esprit chagrin qui pourrait y trouver à redire, sera appelé biphobe. Il y a aussi, en vrac, des mots comme: cisgenre, cissexisme, fluidité, dysphorie, mégenrage, morinom, diamorique, intersectionnalité, transidentité.

On peut être hétérosexuel, homosexuel, pansexuel, allosexuel, ambisexuel, asexuel, demisexuel, intersexuel, transsexuel, entre autres.

Le vaste champ lexical associé à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre permet de mieux saisir les mille reflets de l’âme humaine. Et c’est dans une tentative de réunir en bouquet toutes ces nuances que s’est agrégé le fameux sigle LGBT+.

***

J’ai déjà dit le malaise que m’inspire ce collier de lettres arbitrairement accolées l’une à l’autre. Ce n’est pas l’assemblage de lettres qui me dérangent, c’est le fait que, paradoxalement, en les prononçant on ne nomme pas les personnes que l’on prétend nommer! Mon malaise est d’ordre politique.

Dire: «les personnes LGBT», c’est dire un truc indéfini. Tandis que parler des personnes lesbiennes, des personnes gays, des personnes bisexuelles, etcetera, c’est parler de personnes bien réelles, en chair et en os, définies par une caractéristique que son interlocuteur peut saisir d’emblée, si tant est qu’on tienne à souligner cette caractéristique.

Autrefois, ces personnes avec qui l’on prend maintenant des pincettes virtuelles étaient traitées de noms injurieux que le bon sens, les mœurs, la loi finirent par remplacer par des mots qui les nomment correctement: gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles. Et c’est une victoire!

***

Puis, les défilés de la fierté gay firent leur apparition. Tout ce qui entre dans l’alphabet elgébété voulait en être, pour célébrer son individualité dans la diversité. C’était merveilleux! Surtout quand on voyait tant et tant de leurs alliés hétéros se tenant en rang serré de chaque côté du cortège pour les applaudir en signe de reconnaissance fraternelle.

Puis, presque de but en blanc, l’adjectif gay est disparu du défilé! Ne restait que la fierté. Une fierté générique, que tout le monde peut revendiquer pour soi, sans référence à ceux et celles qui avaient eu besoin de la revendiquer pour prendre leur place au soleil.

On est passé du défilé de la fierté gay célébrant l’émancipation des homosexuels, des lesbiennes, des bisexuels et autres minorités sexuelles à… rien. On n’est plus là!

Maintenant, on parle de fierté sans même nommer les premiers concernés. Si au moins on parlait de la fierté LGBT! Mais c’est d’autant plus facile de faire abstraction d’eux qu’ils sont agglutinés dans un sigle que peu de personnes parviennent à citer dans toute sa longueur: LGBTQQI2SAA+ Donc, on est redevenu invisible et anonyme!

***

On ne dira jamais assez la capacité machiavélique d’une société patriarcale hétéronormée à s’approprier la réalité de ses minorités après les avoir hypocritement encensées, le temps de les rendre moins militantes, moins menaçantes, moins agissantes. Le temps de les endormir.

C’est exactement ce qui s’est passé avec le mot «Canadien», et l’hymne «O Canada», que s’est approprié le Dominion britannique né de la chute de Louisbourg et de la défaite des plaines d’Abraham.

Et la conséquence logique de ces appropriations qui n’osent dire leur nom, c’est la perte des droits individuels. Comme l’affaire Louis-Mailloux à Caraquet (1871-1875) nous le rappelle. Ou celle de l’Ontario et son fameux règlement 17 de 1912. Ou l’abolition de droits linguistiques au Manitoba en 1890.

Ce n’est pas parce qu’un droit est inscrit dans une loi ou une constitution qu’il ne peut pas être abrogé, comme viennent de l’apprendre cruellement les Américaines. En attendant l’abrogation du mariage pour tous.

***

Les communautés que forment les homosexuels, lesbiennes, bisexuels et autres, communautés judicieusement réunies sous un sigle censé affirmer leur pouvoir de masse, doivent prendre conscience que cet «anonymat collectif» quand il s’énonce en lettres (LGBT) et non en mots clairs et nets (lesbiennes, homosexuels, bisexuels, trans) neutralise le mince pouvoir qu’elles croient détenir.

Il faut une certaine épaisseur de temps dans sa besace pour porter un regard critique sur un tel phénomène au risque d’égratigner quelques idées reçues. C’est qu’il serait erroné de croire que toutes les personnes homosexuelles pensent de manière identique. Nos perceptions diffèrent, et c’est normal.

Mais nous partageons un même désir d’exister! Que ceux qui parlent en notre nom sachent donc que notre existence à tous et toutes mérite d’être nommée en long et en large.

Nommez-nous! Ou taisez-vous.

Han, Madame?