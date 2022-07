La hauteur de la tâche

Je ne me prétends pas experte dans le domaine de la santé mais comme vous tous et toutes je suis utilisatrice du système et, l’âge avançant, je m’inquiète de plus en plus. Ma préoccupation est double.

D’abord, je me rends de plus en plus compte que notre système médical est dans un état pitoyable. J’ai la chance d’avoir un médecin de famille, mais plus de 100 000 de mes compatriotes en sont privés. Je sais aussi, pour avoir accompagné bon nombre de connaissances à l’hôpital, que les couloirs de l’urgence de l’hôpital de Saint-Jean ont depuis des années des numéros sur les murs, correspondant chacun à un lit, officialisant ainsi la livraison de soins dans des conditions inadaptées. Rien que ça, c’est déjà troublant.

Je suis aussi avec consternation l’exode des médecins de nos communautés: le départ des médecins de famille, quatre rien qu’à l’Île-du-Prince-Édouard ces derniers mois, plus ceux et celles qui désertent les petits villages de ma province, de Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick. Et le départ des spécialistes aussi, comme les oncologues de l’hôpital Georges Dumont à Moncton.

Deuxièmement, je m’interroge beaucoup sur la capacité de nos élus à régler la question. Là encore, les évènements des dernières semaines ne font rien pour me rassurer.

Au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Higgs vire sa ministre de la santé et les comités de direction des régies hospitalières, comme si c’était une solution à la crise. N’a-t-il pas tout simplement aggravé une situation déjà critique?

Chez moi, à Terre-Neuve-et-Labrador, le premier ministre est médecin (il est chirurgien orthopédique), mais ça ne semble pas l’avantager pour s’attaquer au problème: il a choisi ce qui ressemble beaucoup à une campagne de communications: écouter, consulter, parler, en ajoutant ici et là des sous pour attirer des médecins dans la province. Combien même arriverait-il à en attirer quelques-uns, resteront-ils? Vu les conditions de travail et le fardeau sans cesse croissant qui pèsent sur eux.

Collectivement, nos premiers ministres ont décidé de blâmer le gouvernement fédéral pour cette déroute pancanadienne en exigeant des sous, des sous, encore des sous. Bien entendu, sans aucun engagement en retour, sans normes nationales, sans assurance que mes soins chez moi seront équivalents aux vôtres. Et comme si l’argent allait tout régler!

Je ne suis pas experte, mais je sais que l’effondrement de notre système de santé (et c’est une situation qui affecte d’autres pays que le Canada) est beaucoup plus complexe qu’un simple manque de fonds: ce n’est pas l’argent qui va encourager les étudiants à choisir la médecine familiale comme spécialité ou à devenir infirmière praticienne ou encore convaincre les associations professionnelles d’autoriser médecins, infirmiers ou praticiens étrangers à pratiquer chez nous. Et ce n’est pas l’argent, non plus, qui va remplacer le besoin de repos, de congé et de charge acceptable de travail pour nos professionnels de la santé.