Le taux de mortalité a-t-il augmenté au N.-B. pendant la pandémie?

Depuis plus de deux ans, la COVID-19 a secoué le monde et le Nouveau-Brunswick n’a pas échappé à la tendance.

Jason McGraw, de Moncton, se demande si le taux de mortalité au Nouveau-Brunswick a augmenté depuis.

Pour le savoir, Question de science a pu compter sur l’expertise de Tara Moriarty, une spécialiste de maladies infectieuses de l’Université de Toronto.

Trop tôt pour mesurer l’ampleur

D’après Mme Moriarty, il est difficile de dire avec certitude si la pandémie a, jusqu’à ce jour, eu un impact significatif sur les taux de mortalité dans les provinces de plus petite taille.

Pour l’instant, les données de 2020 sont les seules suffisamment fiables pour analyser le véritable impact qu’a eu la pandémie.

Cette année-là, la COVID-19 a fait grimper le taux de mortalité de 5,6% au Canada, un phénomène qui s’explique surtout par les grandes vagues auxquelles ont été confrontées certaines provinces plus populeuses.

D’après Statistique Canada, le virus a causé en 2020 16 151 décès supplémentaires à l’échelle nationale, devenant ainsi la troisième cause de mortalité. La pandémie a aussi grandement contribué au plus fort déclin dans l’espérance de vie observé en une seule année depuis 1921.

«Il est encore trop tôt pour la plupart des provinces canadiennes d’analyser cette tendance au-delà de 2020. Au Nouveau-Brunswick, lorsque l’on corrige les chiffres pour le vieillissement de la population, les taux de mortalité n’ont pas augmenté de manière significative cette année-là», explique-t-elle.

Il faut se souvenir que la province a été relativement épargnée par la COVID-19 pendant la première année et demie de la pandémie grâce à la gestion serrée du gouvernement de Blaine Higgs.

Pendant cette période, le Nouveau-Brunswick n’avait enregistré que 5000 infections et 46 décès en raison du virus.

L’été dernier, les choses ont commencé à changer, au moment où le gouvernement a pris la décision de lever l’ensemble des mesures sanitaires, le 31 juillet.

À partir de septembre 2021, les cas de COVID-19 ont commencé à grimper, une tendance qui s’est accélérée tout au long de l’automne. Il n’a fallu que deux mois pour que la Santé publique recense 5000 infections de plus.

C’est aussi à partir de ce moment que le nombre de décès causés par le virus commence à grimper.

Le 30 octobre, deux mois après le passage en phase verte, le nombre de victimes emportées par la COVID-19 était passé de 46 à 107. Le 1er janvier 2022, le bilan était de 152. Il y a une semaine, c’était 438 personnes qui avaient été emportées par la maladie.

De mystérieux taux de surmortalité

Pour comprendre le véritable impact de la pandémie sur les décès à l’échelle nationale, les spécialistes s’intéressent aussi au taux de surmortalité.

En utilisant des données sur le nombre de morts survenus au pays au cours des années précédentes, il est, en temps normal, possible de prédire, à l’intérieur d’une certaine fourchette, combien de décès surviendront au cours d’une semaine donnée. On parle de surmortalité lorsque le nombre de décès enregistrés est plus élevé que ce à quoi on pourrait s’attendre.

Des données provisoires publiées par Statistique Canada la semaine dernière montrent qu’entre mars 2020 et février 2022, le Canada a enregistré 43 850 décès (une augmentation de 7,7%) de plus que ce à quoi on se serait attendu s’il n’y avait pas eu de pandémie.

Certes, plusieurs de ces morts sont directement liées à la COVID-19, c’est-à-dire que des gens sont décédés après avoir été infectés par le virus.

Or, d’autres morts peuvent aussi avoir été indirectement causées par la pandémie, notamment en raison de la pression que la COVID-19 a exercée sur les hôpitaux – ce qui a mené à du délestage au niveau des interventions chirurgicales, le report ou l’annulation d’examens et de rendez-vous médicaux – ou de l’augmentation de la consommation d’alcool et de stupéfiants.

Le Nouveau-Brunswick n’échappe pas au phénomène de surmortalité décrit par Statistique Canada. Lors des trois premières semaines de janvier, l’agence fédérale a rapporté que 715 Néo-Brunswickois sont décédés alors que l’on se serait attendu que ce chiffre soit de 500. La Santé publique n’a toutefois rapporté que 47 décès liés à la COVID pendant cette période.

Une étude publiée à la fin mai dans le Canadian Medical Association Journal a aussi montré une tendance semblable.

La recherche, qui s’appuie sur des données préliminaires envoyées par les provinces à Statistique Canada, constate que le Nouveau-Brunswick a enregistré 630 morts de plus que prévu entre le 14 mars 2020 et le 23 octobre 2021. Pendant cette période, 107 Néo-Brunswickois sont décédés de la COVID-19.

D’après Tara Moriarty, l’écart pourrait aussi s’expliquer par le fait que le gouvernement provincial fait trop peu de dépistage.

Une étude publiée en juin 2021 et dirigée par Mme Moriarty pour le compte la Société royale du Canada notait qu’environ la moitié des décès liés à la COVID-19 en 2020 sont passés inaperçus dans l’ensemble des provinces canadiennes, à l’exception du Québec, à cause d’une sous utilisation du dépistage. La recherche recommandait notamment d’effectuer des tests COVID-19 post-mortem à la suite de tout décès.

Chose importante à noter, les projections sur la surmortalité au Nouveau-Brunswick publiées par Statistique Canada ont été revues à la baisse à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie, une situation qui s’explique par la piètre qualité de données que la province a fait parvenir à l’agence fédérale.

Par exemple, le taux de surmortalité dans la province entre juin et août 2021, initialement établi à 279, a été réduit de 200 au cours des derniers mois.

Bien que les données dont nous disposons sur les taux de mortalité soient encore incomplètes, Mme Moriarty prédit que les chiffres seront plus importants qu’en début de pandémie puisque la COVID-19 n’a pas épargné la province à partir de l’automne dernier.

Journaliste à l’Acadie Nouvelle, Justin Dupuis répond à vos questions de science chaque samedi. Vous pouvez envoyer la vôtre à (justin.dupuis@acadienouvelle.com).