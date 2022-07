Persuasion: sauvé par son humour

Si il y a une leçon à tirer de Persuasion (Netflix), c’est qu’il prouve hors de tout doute que le canevas des comédies romantiques n’a pas changé depuis… 200 ans.

Deux beaux jeunes gens qui s’aiment sans se le dire; un obstacle qui rend leur amour soi-disant impossible; une jalousie causée par l’arrivée d’une troisième variable dans l’équation amoureuse; un malentendu qui éloigne encore davantage les deux tourtereaux; une finale fleur bleue au cours de laquelle un des amants court à toutes jambes.

Vous avez l’impression d’avoir vu ça quelque part? Dans à peu près toutes les comédies romantiques lancées par Hollywood, peut-être? Et vous voulez connaître la meilleure? Persuasion est adapté d’un roman classique de la littérature anglo-saxonne, rédigé par Jane Austen et publié… il y a plus de 200 ans.

Je ne crois pas qu’il existe une meilleure preuve pour démontrer à quel point le genre cinématographique de la comédie romantique est figé dans le temps et ne se renouvelle plus!

Mais trêve de bavardage, de quoi est-il donc question dans ce film de la très peu expérimentée réalisatrice Carrie Cracknell?

C’est l’histoire de la noble et belle Anne Elliot (Dakota Johnson, photo), qui souffre d’un long chagrin d’amour dans l’Angleterre rurale du début du 19e siècle.

Voyez-vous, elle aimait (et aime toujours férocement) un jeune homme d’origines modestes du nom de Wentworth (le très statique Cosmo Jarvis). Quand Wentworth l’a demandée en mariage, Anne, sous les pressions de sa riche famille, a refusé.

Huit ans plus tard, les choses ont changé. La richesse de la famille Elliot n’est plus ce qu’elle était et Wentworth, un marin accompli au service de l’Empire, a grimpé de quelques barreaux dans l’échelle sociale.

Par un heureux concours de circonstances, Anne revoit son ancien amant. Celui-ci semble toutefois s’amouracher de la belle-soeur d’Anne, Henrietta. Anne pourra-t-elle reconquérir Wentworth ou succombera-t-elle plutôt à l’attention que lui porte un mystérieux noble?

À l’instar de séries télévisées extrêmement populaires comme Downton Abbey et Bridgerton, Persuasion s’articule autour d’une intrigue courtisane bourgeoise qui se déroule dans la verte campagne anglaise.

Le propos est usé à la corde, mais les décors, surtout ceux de la ville maritime de Lyme, sont magnifiques. La qualité des images est de plus très impressionnante.

Le film se démarque toutefois par son humour – vous l’aurez deviné, très british. Johnson (50 nuances de Grey) montre un insoupçonné talent comique qui n’est pas sans rappeler celui d’Emily Blunt. Le fait que son personnage (pourtant indépendant, futé, vif d’esprit et lettré) soit incapable de tourner la page sur une peine d’amour qui dure depuis près d’une décennie est toutefois difficile à avaler.

La palme de la rigolade revient toutefois aux deux soeurs d’Anne. La plus jeune (Mia McKenna-Bruce) est particulièrement hilarante. Tout ce qui sort de la bouche de cette jeune femme naïve et égocentrique est absolument tordant.

Malgré son gênant manque d’originalité dans le propos, Persuasion a tout de même juste ce qu’il faut pour plaire aux romantiques passionnés par les beaux espaces verts anglais.

(Deux étoiles et demie sur cinq)

Don’t Make Me Go

John Cho et Mia Isaac sont les vedettes de la comédie dramatique Don’t Make Me Go (Prime Video). – Gracieuseté

Sa prémisse laissait présager un film larmoyant et lourd; Don’t Make Me Go (Prime Video) est plutôt une oeuvre drôle et (par moment) légère.

Depuis qu’elle est née, Wally Park (Mia Isaac) n’a connu qu’un seul parent: son père Max (John Cho). Sa mère l’a en effet abandonnée dès sa naissance afin de refaire sa vie avec un autre homme.

Adolescente, Wally vit une relation tendue avec son père, qui est très protecteur. Les sujets de discorde sont, disons, très nombreux chez les Park…

Affligé par de violents maux de tête, Max se rend chez son médecin pour y subir des examens. Le diagnostic est aussi brutal que sans appel: une tumeur osseuse maligne s’est développée à la base du crâne de Max. S’il choisit d’être opéré, ses chances de survie sont d’une sur cinq. Sans chirurgie, il ne vivra pas plus d’un an.

Max choisit la seconde option, question d’avoir une douzaine de mois pour préparer sa fille à vivre sans lui. Et quoi de mieux comme projet père-fille que de traverser les États-Unis d’est en ouest afin que Wally rencontre enfin sa mère?

Les films qui traitent du cancer et de son impact sur la famille des malades sont légion. On n’a qu’à penser aux excellents 50/50 (2011), Stepmom (1998), My Life Without Me (2003), The Fault in Our Stars (2014), A Walk to Remember (2002) et, plus près de nous, Paul à Québec (2015).

Un paquet d’éléments de Don’t Make Me Go sont empruntés à ces classiques, sans compter les nombreux clichés tirés de road movies.

Là où le film de la jeune Hannah Marks se démarque, c’est par son ton. Oubliez l’apitoiement du malade et l’interminable crise de larmes de sa fille. On sourit étonnamment beaucoup, la scénariste Vera Herbert ayant pondu une histoire où tout est sujet à discorde et à échanges ultra sarcastiques entre Wally et Max.

Il faut dire que John Cho (Searching, Star Trek) est plus charismatique que jamais. En matière de papa cool, difficile de faire mieux. La nouvelle venue Mia Isaac livre elle aussi la marchandise, même si l’attitude de son personnage tombe rapidement sur les nerfs.

Don’t Make Me Go se démarque également par sa finale, déstabilisante au possible – mais pas pour les raisons que vous croyez. La morale associée à cette conclusion ne laissera personne indifférent. Une idée audacieuse, certes, mais chocante et de plus ou moins bon goût.

Au final, il y a quelques éléments intrigants dans Don’t Make Me Go, mais absolument rien qui en fasse un incontournable.

(Deux étoiles et demie sur cinq)

Chloe

Erin Doherty dans une scène de la série télévisée britannique Chloe (Prime Video). – Gracieuseté

La BBC déçoit rarement et Chloe, une série produite par le télédiffuseur britannique en collaboration avec Prime Video, en est un autre exemple.

Chloe, c’est l’histoire de Becky Green (Erin Doherty, photo), une jeune Anglaise de Bristol dont la vie professionnelle et amoureuse bat sérieusement de l’aile. Elle doit en plus prendre soin de sa mère, qui souffre de la maladie d’Alzheimer.

Le seul petit plaisir dans la vie de Becky: suivre les très glamour publications sur les réseaux sociaux d’une ancienne amie avec qui elle n’a plus de contacts depuis des années, Chloe (Poppy Gilbert).

Un matin, Becky apprend que Chloe s’est enlevé la vie. Déterminée à savoir ce qui a bien pu pousser son ancienne amie à commettre l’irréparable, Becky se forge une fausse identité et, par le biais de différents prétextes, intègre le groupe d’amis tissé très serré de Chloe.

La couverture de Becky est toutefois cousue de fils blancs. Et si jamais elle devait être exposée, sa sécurité pourrait être gravement compromise…

Chloe n’est pas une petite série au propos prédigéré qu’on écoute d’un oeil distrait. Au contraire: elle demande une attention constante et une analyse poussée des rares indices, parfois très obtus, que ses scénaristes veulent bien nous offrir.

Le premier épisode est d’ailleurs volontairement très dur à suivre. On est inondé d’information sur un paquet de personnages, on suit plusieurs lignes du temps, les liens entre Becky et Chloe sont loin d’être clairs, tout comme les motivations de la détective en herbe.

C’est aussi par moment difficile de différencier la vérité des fantasmes/rêves de Becky concernant Chloe. En fait, à bien des points de vue, on ne peut que présumer d’un paquet d’éléments relatifs à l’intrigue en espérant que les réponses viendront plus tard.

La très peu connue Erin Doherty est excellente. Le hic, c’est qu’il est difficile de croire que son personnage, socialement mésadapté, parvienne à se transformer, à improviser et à mentir avec autant d’aisance quand il se retrouve entouré des amis de Chloe…

La série prend véritablement son envol avec l’excellent 5e épisode, rempli de mystères et de menaces. Et bien entendu, Chloe se conclut sur finale un brin ambiguë.

Bref, un suspense psychologique qui demande beaucoup de patience et de travail, dont la récompense pour tant d’efforts déçoit un peu, et qui, surtout, aurait pu être un peu mieux écrit.

(Trois étoiles et demie sur cinq)

À surveiller

Pretty little liars: original sin

(Sur Crave jeudi)

La série originale (2012-2017) est considérée comme un des grands plaisirs coupables de la télévision. Cette série dérivée se déroule 20 ans plus tard et met en vedette les enfants des personnages de l’émission originale.

Keep Breathing

(Sur Netflix jeudi)

Dans ce qui ressemble étrangement à Yellowjackets (Crave) sans le cannibalisme, cette série de six épisodes porte sur la seule survivante de l’écrasement d’un avion dans une région canadienne éloignée.

Uncoupled

(Sur Netflix vendredi)

Neil Patrick Harris (Barney dans How I Met Your Mother et Dr Doogie dans la série du même nom) est un des grands comédiens/comiques de notre temps. Dans cette série de huit épisodes, il interprète un homme qui doit refaire sa vie après avoir été laissé par celui avec qui il a vécu pendant 17 ans.

Paper Girls

(Sur Prime Video vendredi)

Vous adorez Stranger Things? Vous risquez donc d’aimer cette série fantastique dans laquelle quatre camelots adolescents se retrouvent coincés au milieu d’une guerre entre voyageurs temporels.

Krypto super-chien

(DC League of Super-Pets)

(En salles vendredi)

Tout le monde connaît Superman, mais connaissez-vous son chien Krypto? L’animal possède des pouvoirs qui ressemblent à ceux de son célèbre maître. Dans ce film d’animation familial, Krypto est forcé de jouer aux superhéros quand Clark Kent est kidnappé.