L’étiquette du «fist bump»

La photographie du président américain Joe Biden qui fait un «fist bump» au prince héritier et vice-premier ministre d’Arabie Saoudite Mohammed Ben Salman a fait le tour du monde. Cette salutation a suscité plusieurs interprétations et envoie une bien mauvaise image de la diplomatie américaine.

En ces temps d’épidémie de coronavirus, on évite la bise et la poignée de main. De nouveaux rituels de salutation se sont développés comme le «elbow bump», qui consiste à cogner délicatement le coude de son interlocuteur avec son propre coude, de même que le «fist bump» qui prend la forme d’un contact entre poings serrés au niveau de la jointure des doigts.

Toutefois, le «fist bump» n’est pas né avec la crise sanitaire qui sévit depuis 2020. Il a une histoire et il envoie un message.

Le «fist bump» est associé à la culture afro-américaine, notamment parce que, selon plusieurs chercheurs, il découlerait du poing levé du «Black Power» dans les années 1960 et 1970. Il a d’ailleurs été repris par plusieurs artistes de hip-hop, puis s’est répandu dans la culture populaire.

On le retrouve aussi dans le monde sportif, notamment comme moyen de salutation entre joueurs au basketball et au baseball. Il est également populaire depuis un moment dans le milieu hospitalier puisqu’il réduirait la transmission des germes et des bactéries en comparaison à la poignée de main.

En politique, on se souvient de l’investiture de Barack Obama en 2008 où il a fait un «fist bump» à son épouse Michelle Obama. Il est depuis devenu un geste signature de Barack Obama et a contribué à son image de président cool.

Souvent, le «fist bump» est associé à un signe de respect, de complicité, de fraternité et d’amitié. Autrement dit, généralement, on ne fait pas un «fist bump» avec n’importe qui puisqu’il témoigne d’un lien plus fort que celui d’une poignée de main formelle.

Du 13 au 16 juillet 2022, Joe Biden a effectué un voyage au Moyen-Orient qui l’a mené en Israël, en Cisjordanie et en Arabie saoudite. L’étape la plus délicate de son voyage, pour des raisons diplomatiques, était en Arabie Saoudite où il a rencontré le prince héritier et souverain de fait du royaume, Mohammed Ben Salman, souvent désigné par ses initiales M.B.S.

Lorsqu’il était en campagne pour l’élection présidentielle en 2020, Joe Biden avait promis de se tenir à distance de Mohammed Ben Salman qu’il qualifiait de «paria» dû à son implication présumée dans l’assassinat Jamal Khashoggi. Jamal Khashoggi est ce journaliste saoudien du «Washington Post» qui a été assassiné en 2018 au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul en Turquie.

Pour Joe Biden, c’est aussi une façon de se distinguer de son prédécesseur à la Maison-Blanche, Donald Trump, à qui on a souvent reproché sa complaisance avec les autocrates. Toutefois, même s’il avait jusque-là toujours refusé de le rencontrer, et même de lui parler, Joe Biden s’est résigné à un échange diplomatique avec Mohammed Ben Salman afin de chercher à convaincre l’Arabie saoudite d’augmenter sa production pétrolière ce qui pourrait se traduire par une baisse du prix de l’essence.

Le voyage avait également pour but d’augmenter l’influence américaine au Moyen-Orient qui est en concurrence avec d’autres puissances telles que la Chine, la Russie et l’Iran. Ainsi, pour Joe Biden, un des objectifs de communication de ce voyage était de rencontrer Mohammed Ben Salman tout en signifiant clairement qu’il le considère toujours comme un «paria» après l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.

Il est logique de croire que Joe Biden n’a pas voulu serrer la main Mohammed Ben Salman officiellement pour des raisons sanitaires, mais aussi pour marquer une distance avec le prince héritier. Pourtant, l’image qui a été immortalisée, celle du «fist bump», a eu l’effet inverse puisqu’elle a donné l’impression d’une camaraderie entre les deux hommes.

Le «fist bump» choisi par Joe Biden est apparu comme une salutation décontractée, familière et conviviale. Tout le contraire du message qu’il souhaitait passer.

À travers une simple poignée de main, on dit beaucoup de choses. La diplomatie relève aussi parfois de l’image et de la mise en scène où la poignée de main n’est pas un détail à négliger.