Marchons ensemble

Lors de la messe du Festival des Pêches et de l’Aquaculture, j’ai vécu un moment de communion avec les peuples autochtones. Afin de se préparer au «voyage pénitentiel» du pape, nous avons eu comme prélude à la célébration une saveur de la tradition spirituelle et culturelle de la nation micmac.

Suzanne est venue partager sa foi avec nous. Membre des Premières Nations, elle a réconcilié dans ses profondeurs ses origines autochtones avec la foi chrétienne. C’était touchant de l’entendre chanter pour rendre hommage à ses ancêtres. Tout autant d’entendre le rythme de son tambour envahir les moindres recoins de l’église de Shippagan.

Dans ce lieu sacré moderne, avec l’assemblée en hémicycle autour de l’autel, j’avais l’impression de participer à un rituel cher aux Premières nations: le cercle de guérison. Afin de panser les blessures physiques, émotionnelles et spirituelles, les autochtones se rassemblent en cercle pour vivre une expérience thérapeutique par la parole et des chants.

Le témoignage de Suzanne invite au respect et à la réconciliation. Pour elle, la religion chrétienne ne s’oppose pas à sa spiritualité autochtone. Quelles sont les caractéristiques de celle-ci?

+++

Les spiritualités autochtones datent de plusieurs milliers d’années. Elles se classifient parmi les religions de l’environnement, versus celles de révélation ou d’illumination. Pour survivre, ces peuples ont longtemps été dépendants des ressources naturelles (pluie, gibiers, absence d’épidémie, etc.).

Comme la plupart de ces cultures sont fondées sur le nomadisme, leurs rites agraires se déroulent au rythme des saisons. Avec l’essor du commerce et des alliances, un certain nombre de leurs pratiques cultuelles sont devenues communes entre les tribus de l’Amérique du Nord.

Quant aux croyances, des traits communs peuvent aussi être dégagés. Ainsi, une relation personnelle peut s’établir avec le Créateur appelé le Grand Esprit. Les textes sacrés sont rares: les croyances se transmettent oralement. Ils n’ont pas écrit de cérémonials détaillés; pour eux, la méconnaissance de la signification des rites assure leur efficacité.

+++

Lorsque les missionnaires ont accosté ici, au 17e siècle, ils ont trouvé des similitudes entre les valeurs autochtones et chrétiennes. Elles sont nombreuses: l’hospitalité, la solidarité, la paix, l’amour et la tolérance. La croyance autochtone en une vie surnaturelle est aussi au fondement du christianisme.

Avec l’arrivée des Euro-Canadiens, les Autochtones ont redéfini leurs manières d’entrer en relation avec Dieu. Aujourd’hui, la majorité se déclarent chrétiens. Ainsi, les sacrements marquent le commencement, la fin ou les passages de la vie humaine. Cependant, ils ont gardé des pratiques de leur patrimoine religieux. Certains rituels autochtones sont observés pendant certains offices, de même que lors de rassemblements politiques et culturels.

Dans la spiritualité micmaque, il y a un grand respect de la terre et de la mer. Et de tout ce qu’ils contiennent. La terre a une valeur intrinsèque et les êtres humains, à titre d’intendants, doivent en prendre soin. Avant de prendre la vie d’une plante ou d’un animal, ils rendent hommage à son esprit et font des prières de remerciement au Créateur.

Ancrée dans le monde naturel, la spiritualité micmaque prône une vie équilibrée pour la protection de l’environnement. Dans La Cadie frontière du Canada (2013), Nicolas Landry montre bien que pour les Premières Nations, les créatures sont interdépendantes et chaque geste du quotidien vise à maintenir l’harmonie. «Au lieu de voir l’homme comme étant supérieur à la nature, les Micmacs se considèrent comme partie intégrante de l’écosystème et tentent de ne pas en perturber l’équilibre.»

Cette semaine…

Découvert la signification des cheveux longs portés par Suzanne et plusieurs membres des Premières Nations. Considérés sacrés, lorsqu’ils sont portés en tresses, les trois sections représentent l’unité entre le corps, l’esprit et l’âme. J’ai à me mettre à leur école pour vivre davantage en harmonie avec les facettes de ma personne et le monde qui m’entoure.

Présenté Glooscap, ce personnage légendaire de la culture micmaque. C’est lui qui aurait fondé la vallée d’Annapolis en se couchant sur la Nouvelle-Écosse et en utilisant l’Ile-du-Prince-Édouard comme oreiller. Dans cette région, le chef Henri Membertou demanda le baptême en 1610. Avec lui, les Micmacs ont intégré les apports des missionnaires qui ont appris leur langue et leur culture, liant ainsi le catholicisme à leur identité spirituelle.

Devenu pèlerin d’un jour à Ste-Anne-du-Bocage. J’ai fait quelques-unes des activités du pèlerinage: boire à la source, marcher le bocage, participer à l’eucharistie, etc. Dans le cimetière historique, une sculpture dans le bronze sur le monument aux fondateurs m’a touché: l’arrivée des Acadiens. Ils sont accueillis par les Micmacs qui ouvrent les mains pour donner et recevoir. C’est un appel à la cohabitation pacifique du territoire et une belle image du thème de la visite papale: Marcher ensemble.

Envoyé des amis au Musée des Cultures Fondatrices. À voir: la collection nouvellement acquise Cercle de vie qui présente les reproductions de douze peintures de chefs autochtones du peintre Donald McGraw. De plus, les 50 œuvres de Irréductibles Racines, fruits d’un jumelage entre artistes acadiens et autochtones, sont en montre depuis hier. Dans un musée autrefois consacré à la papauté, le lieu de ces expositions a un sens particulier en cet été de réconciliation entre l’Église et les autochtones.

Prié par l’intercession de sainte Kateri Tekakwitha pour la rencontre entre le pape et les autochtones. François a beaucoup en commun avec eux. Proche de ceux de l’Amazonie lorsqu’il était archevêque de Buenos Aires; allant vers les périphéries depuis qu’il est évêque de Rome; amoureux et soucieux de la création, il a même placé un soleil au centre de ses armoiries. Bienvenue au Canada Saint-Père!