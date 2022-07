François, le pèlerin

Le pape François effectue un pèlerinage pénitentiel au Canada. Il n’est pas venu faire la fête! Le thème de sa visite, Marcher ensemble, indique bien son intention de cheminer avec les Autochtones sur la voie de la grande réconciliation entreprise dans notre pays. Mais si Jésus pouvait marcher sur l’eau, le pape, lui, doit marcher sur des œufs!

Il doit marcher sur des œufs parce que sa démarche, fraternelle et positive au demeurant, ne pourra jamais plaire à tout le monde, encore moins satisfaire tous les Autochtones.

Rien d’étonnant: il faut dire que, comme nous, les Autochtones ne sont pas tous croyants. Ceux qui le sont ne sont pas tous chrétiens, et ceux qui sont chrétiens ne sont pas tous catholiques. La parole du pape a beau être universelle, ceux qui la reçoivent n’ont pas nécessairement vocation à l’être, ce qui peut porter à confusion.

Notamment pour les médias, et je pense ici au RDI de Radio-Canada, où l’on peine depuis dimanche à trouver le ton juste pour couvrir l’événement avec suffisamment de distance pour être objectif et suffisamment de compétence pour être instructif.

***

C’est ainsi que j’ai pu entendre un animateur, pourtant présenté comme LE spécialiste des affaires religieuses à Radio-Canada, mentionner «le cardinal Lépine de Québec», alors que Lépine n’est pas cardinal et qu’il est l’archevêque de Montréal!

Quant à la présentatrice, elle patauge dans ses rudiments d’info papale! Lors d’un événement, elle a demandé à son collègue comment s’appelle le chapeau du pape. C’est une capine affirme le «spécialiste». Non, Monsieur, c’est une calotte!

Lors de l’entrée du pape au stade du Commonwealth, elle le décrit portant «une robe blanche avec une espèce de chasuble», alors qu’il s’agit d’une soutane et d’un camail.

Lors de la messe au stade, je capote d’entendre un autre spécialiste invité, un théologien celui-là, nous «préciser» que le pape porte une chasuble conçue par une créatrice de mode autochtone, alors que c’est une chape que porte le pape, ce qui veut dire qu’il ne célébrera pas la messe lui-même, alors que les «spécialistes» de la chaîne d’info continuent à ergoter doctement sur le sujet.

Pour la circonstance, le pape utilisait une crosse en bois, appelée férule, offerte par les détenus de la prison de San Remo, le dimanche des Rameaux, en 2017, et non une «croix en bois qui aurait été fabriquée par un Autochtone pour cette visite», comme l’a laissé entendre l’animateur spécialiste. Misère!

***

Je sais que ce sont des vétilles (mais très nombreuses!) au vu de la dimension historique de l’événement, mais c’est plus fort que moi: ça m’horripile! On peut bien être agnostique et non pratiquant et s’attendre quand même à ce que ceux et celles qui sont payés par une société d’État pour donner l’impression de nous informer, le fassent avec un minimum de recherches, tout en évitant d’étaler leur méconnaissance a mari usque ad mare!

Je m’en veux un peu de médire ainsi et je m’en confesse. Y a-t-il un confesseur dans la salle? Si oui, prière de m’envoyer ma pénitence par courriel. Merci.

***

Plus sérieusement, quelque chose me chicote dans la perception que l’on se fait de ce voyage, et dans la manière dont les médias s’en font l’écho.

C’est peut-être un effet secondaire de la frénésie médiatique entourant la venue du pape, mais on pourrait finir par croire que la tragédie des pensionnats autochtones relève strictement et uniquement de l’Église catholique.

Sans vouloir remettre en question son rôle prédominant, elle en a quand même administrés presque les deux-tiers, il est pertinent de rappeler que les confessions anglicanes et méthodistes ont également géré de tels établissements.

Ça n’excuse personne, mais ça permet de replacer la visite du pape dans son contexte: un pèlerinage pénitentiel.

***

Il est aussi nécessaire de redire que ce sont le gouvernement colonial et ensuite celui du Canada qui ont pris l’initiative de créer ces pensionnats, en accord avec les chefs autochtones de l’époque.

Mais ces chefs ont été floués dans cette aventure. Ils voulaient que leurs enfants soient instruits pour mieux s’adapter au développement social en cours à l’époque. Le gouvernement, lui, voulaient que ces enfants soient assimilés.

Le pape n’a pas manqué de le souligner lors de son passage dans la communauté Crie de Maskwacis, au sud d’Edmonton, où se trouvait autrefois un pensionnat: «Il est nécessaire de rappeler à quel point les politiques d’assimilation et d’affranchissement, comprenant également le système des écoles résidentielles, ont été dévastatrices pour les habitants de ces terres», a-t-il dit avec aplomb, devant le premier ministre du Canada.

Ce qui s’ensuivit de cette politique est bien connu. Ou commence à l’être. Quelques chiffres pour nous aider à visualiser l’ampleur de la situation: il y eut 130 pensionnats autochtones au Canada de 1831 à 1996, fréquentés par environ 150 000 enfants inuits, métis et issus des Premières Nations. De ce nombre, environ 6000 sont morts et, depuis l’an dernier, plus de 1300 sépultures anonymes ont été identifiées.

***

Le pape a bien raison: les conditions terribles dans lesquelles ces enfants ont été placés, et leurs conséquences tragiques sur leur propre développement et celui de leurs communautés sont à ce point traumatisantes qu’il y a fort à parier qu’elles ne pourront être «guéries» avant peut-être une ou deux générations, la déchirure émotionnelle étant encore trop vive.

Mais le pape n’en a pas moins demandé pardon «pour le mal commis par de nombreux chrétiens contre les peuples autochtones» et «pour la manière dont de nombreux membres de l’Église et des communautés religieuses ont coopéré, même à travers l’indifférence, à ces projets de destruction culturelle et d’assimilation forcée des gouvernements de l’époque».

Il a aussi affirmé que «l’Église s’agenouille devant Dieu et implore le pardon des péchés de ses enfants», ce qui dément les critiques à l’effet qu’il tenterait d’exclure la responsabilité de l’Église. Au contraire, il l’assume humblement et c’est peut-être son humilité qui énerve ses critiques.

Ce pèlerinage n’est qu’une étape vers la guérison. La marche sera longue!

Han, Madame?