Ce que le Saint Père n’a pas osé dire

Le pape François est en visite au Canada cette semaine, à la demande expresse des trois communautés autochtones du pays (Premières nations, Métis, et Inuit). Leur souhait: que le Saint Père puisse voir de ses propres yeux l’ampleur des dommages causés par le legs des écoles résidentielles, dont 70% environ au pays étaient opérés par des ordres catholiques, mais surtout qu’il s’excuse au nom de l’Église pour les sévices commis et leur effet dévastateur sur les communautés autochtones, et participe au processus de guérison des survivants.

Il s’agit donc pour lui d’un «pèlerinage de pénitence», comme il l’a dit lui-même. Une visite d’une telle ampleur prend habituellement au moins un an à organiser; celle-ci a pris quatre mois, témoignant de la volonté du Saint Père d’acquiescer à cette demande. Mais jusqu’à maintenant, force est de constater que les espoirs de plusieurs leaders autochtones demeurent sans réponse.

En premier lieu, le pape a bel et bien présenté ses excuses dans son homélie de lundi dernier pour les actes odieux perpétrés par «plusieurs membres de l’Église et leurs communautés religieuses» envers les enfants autochtones. Aucune reconnaissance toutefois de l’aspect systémique de ces abus – incluant les nombreuses instances d’abus sexuels, dont la Commission de vérité et réconciliation a recueilli d’innombrables témoignages lors de ses audiences un peu partout au pays. Plusieurs Autochtones auraient souhaité de la part du pape une reconnaissance explicite que ces actes ont été commis par l’Église, et non par de simples individus au sein de l’institution.

Les cyniques diront que les avocats du Vatican ont probablement conseillé au pontife de ne pas aller aussi loin dans ses paroles afin d’éviter des poursuites en recours collectif.

Ensuite, nombreux étaient les chefs autochtones à espérer que le Saint Père annule la Bulle papale de 1493, aussi appelée «Doctrine de la Découverte».

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que cette demande est formulée; Jean Paul II avait fait face aux mêmes revendications.

Ce document énonce que toute terre habitée par des non-catholiques peut être conquise, et ses habitants dépouillés de leurs terres et convertis au catholicisme. C’est armé de cette bulle papale que Christophe Colomb a pris possession des Amériques au nom du royaume d’Espagne, suivant sa «découverte» de 1492, avec les effets désastreux qu’on connaît sur les peuples autochtones du Sud au Nord du continent. À ce sujet aussi, le pape François est demeuré silencieux.

C’est donc une visite marquée par la réconciliation, mais aussi la déception, à laquelle nous assistons cette semaine. Elle aura quand même permis de panser les plaies encore vives d’années d’abus aux mains des membres du clergé. Elle aura aussi semé un peu d’espoir pour la suite, alors que le pape a laissé entendre que les archives du Vatican pourraient être ouvertes pour permettre aux familles d’enfin savoir ce qui est arrivé aux membres de leurs familles disparus durant ce pan obscur et odieux de notre histoire.