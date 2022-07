Ben non: une expérience sans pareil

Il est clair que Ben non (Nope, en salles depuis le 22 juillet) ne plaira qu’à une minorité de cinéphiles. Mais pour une expérience cinématographique aussi déroutante qu’exaltante, il est difficile de faire un meilleur choix.

Ben non est le troisième film de Jordan Peele, un réalisateur âgé de 43 ans qui s’est d’abord fait connaître grâce à l’angoissant Get Out (2017), puis à Us (2019).

Peele se démarque par son style extrêmement conceptuel et intimiste, axé sur l’horreur. En seulement cinq ans, il s’est hissé parmi les cinéastes les plus innovateurs et influents à Hollywood.

Ben non raconte l’histoire de deux habitants d’une région montagneuse de la Californie: OJ (Daniel Kaluuya, photo) et sa soeur Emerald (Keke Palmer). Le premier a repris le ranch familial à la mort (très étrange) de son père alors que la seconde rêve de faire carrière dans l’industrie du divertissement.

Un soir, alors qu’il pourchasse un cheval qui s’est échappé de son enclos, OJ est témoin d’un phénomène inexplicable. Convaincu qu’il a aperçu un OVNI, il enrôle sa soeur, un technicien informatique et un cinéaste déchu afin de filmer l’objet, vendre les images et devenir riche. S’amorce alors un véritable cauchemar…

Une des grandes qualités de Jordan Peele, c’est qu’il sait capter notre attention. Dans la première heure, on a en effet l’impression d’assister à quatre films distincts, un peu comme une version «science-fictionnienne» de Pulp Fiction (1994) qui aurait été tournée par Steven Spielberg ou J.J. Abrams.

Il y a ce mystérieux singe agresseur, le père mort d’une cause inexpliquée, les objets volants non identifiés et le cinéaste fasciné par les prédateurs. On sait que toutes ces histoires vont finir par se rejoindre pour ne former qu’une seule. Visuellement et émotionnellement, la jonction des quatre récits est extrêmement satisfaisante. Intellectuellement, par contre, le plaisir est moins grand puisque le lien entre les quatre fils (surtout celui, trop peu développé, portant sur le singe) n’est pas aussi senti qu’on l’aurait souhaité.

Comme dans les précédents films de Peele, «toute est dans toute», comme le dirait le bon MC Gilles. Rien ne nous est montré par accident. Le cinéaste sème des petites graines ici et là dont la signification et l’importance ne deviennent évidentes qu’à la fin (et dans certains cas, plusieurs heures après avoir vu le film).

Ben non est donc, à la fois, un film estival à grand déploiement et un film d’auteur qui nous force à suranalyser le récit et le non-dit à la recherche de sens cachés.

L’attention aux détails et la recherche de la photographie sont quant à elles telles que le film regorge d’images fortes qui, j’en suis convaincu, vont s’imposer dans la culture populaire. Et cette utilisation de la chanson Sunglasses at Night de Corey Hart? Du génie!

L’ambiance est aussi remarquable. L’inébran­labilité de l’excellent Kaluuya jumelée à des moments parfois lugubres, parfois très intenses, font, qu’à titre de comparaison, les pourtant très angoissants Signs (2002) et Cloverfield (2008) ont l’air de films pour enfants.

Pour être pleinement apprécié, Ben non doit d’ailleurs être vu sur grand écran et avec un système de son digne de ce nom. Croyez-moi, le plaisir et le facteur d’émerveillement seront moins grands sur une tablette.

Non, Ben non n’est pas un film pour tout le monde. C’est toutefois une expérience unique qui a le mérite de nous sortir (et pas à peu près!) de notre zone de confort.

(Quatre étoiles et demie sur cinq)

DC Krypto Super Chien

Krypto et Superman sont les meilleurs amis du monde dans DC Krypto Super Chien. – Gracieuseté

Hautement prévisible et beaucoup trop peu audacieux, DC Krypto Super Chien (DC League of Super-Pets, en salles depuis vendredi) s’impose tout de même comme un divertissement familial correct.

Première oeuvre commerciale des réalisateurs Jared Stern et Sam Levine, ce film d’animation met en vedette Krypto, le chien de Superman.

Détenteurs des mêmes pouvoirs que son maître (il peut notamment voler et est indestructible), Krypto (la voix de Dwayne The Rock Johnson en anglais) est un chien un brin arrogant qui accepte très mal que Clark Kent fréquente Lois Lane. L’animal craint de perdre son titre de meilleur ami de l’Homme de fer.

Un jour, Superman est kidnappé par un cochon d’Inde doté de super pouvoirs. Tranquillement, tous les membres de la Ligue des Justiciers subissent le même sort. Krypto part donc à la rescousse de son maître. Petit problème: ses pouvoirs ont disparu après qu’il ait mangé, à son insu, un peu de kryptonite.

Le chien devra donc faire équipe avec une bande d’animaux rejetés et dépourvus de confiance, qui ont récemment hérités de pouvoirs: Ace le chien taciturne, Merton la tortue rapide, Chip l’écureuil électrique et PB la truie qui peut grossir et rapetisser sur demande.

«Moyen» est probablement le meilleur mot pour qualifier DC Krypto Super Chien. Parce que tout y est, eh bien, moyen.

Les gags sont d’abord corrects, sans plus. Mon garçon de 10 ans a adoré l’humour physique des animaux – quand ils se font écraser sans dommage, par exemple. De mon côté, j’ai préféré les gags pas trop méchants qui se moquent des films de superhéros. Rien ne nous a toutefois fait rire aux éclats.

L’animation est réussie, mais est loin de décaper les pupilles. Les images semblent en effet tirées d’une bande dessinée fort bien illustrée, mais les textures et le réalisme des objets pâlissent d’envie devant ce que nous offre Pixar et Illumination depuis déjà plusieurs années.

L’histoire est de son côté trop convenue. On se doute dès le départ que les super animaux vont apprendre à travailler ensemble et à maîtriser leurs pouvoirs juste à temps pour secourir les héros – fable que l’on a vue mille fois au cinéma. J’aurais préféré un film avec beaucoup plus de culot et d’effronterie, à l’image de Lego Batman.

À la lumière de tout ça, il est clair que le film cible un jeune public. Voir Super Chien ne constitue pas pour autant un supplice pour les adultes, mais on a l’impression que DC et Warner auraient pu offrir un meilleur effort dans toutes les facettes de la production.

(Deux étoiles et demie sur cinq)

L’Homme gris

Le Canadien Ryan Gosling interprète un agent non officiel de la CIA dans L’Homme gris (The Gray Man) sur Netflix. – Gracieuseté

Production la plus coûteuse de l’histoire de Netflix, L’homme gris (The Gray Man) est davantage un plaisir coupable qu’un grand film.

Coécrit et réalisé par les frères Anthony et Joe Russo (Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War), L’homme gris raconte l’histoire de Six (Ryan Gosling, photo), un taulard que les services secrets américains ont fait sortir de prison afin de l’enroller dans le programme Sierra.

Ce programme illégal est composé d’assassins anonymes (et sacrifiables) qui sont déployés sur le terrain pour des missions délicates au cours lesquelles ils n’ont pas à suivre les règles de la diplomatie.

Lors d’une de ces missions, Six découvre que sa cible est un autre membre de Sierra. L’homme en question possède des documents qui pourraient incriminer le grand patron de la CIA.

Six hérite alors des documents compromettants, ce qui pousse la CIA à embaucher un psychopathe (Chris Evans) afin de le faire taire à tout jamais. Les deux hommes se lanceront alors dans une course autour du monde de laquelle un seul sortira vivant…

Si vous avez vu les films des sagas Bourne, Mission Impossible et James Bond, L’homme gris n’aura pas grand chose de nouveau à vous proposer. Entre séquences d’action chorégraphiée, agents secrets insensibles à la douleur, vilains rocambolesques, dialogues mielleux, musique symphonique et destinations exotiques, le film des frères Russo est loin de réinventer la roue.

L’exécution a au moins le mérite d’être réussie. Les cinéastes ont recours à de nombreux drones, l’action est presque continue, l’humour surprend et la séquence d’ouverture est tellement explosive qu’elle aurait dû être montrée sur grand écran. À 200 millions $, on ne s’attendait toutefois pas à moins…

Les personnages sont intéressants, Gosling (en John Wick doté d’une conscience), Evans (en tortionnaire moustachu à la langue bien pendue), Billy Bob Thornton et Regé-Jean Page (dont l’étoile est en ascension stratosphérique) étant les meilleurs du lot.

Si le premier et le troisième acte débordent de clichés, le deuxième surprend en humanisant certains de ses personnages, fait rare au cinéma d’action.

La conclusion, totalement bâclée, vient toutefois tout gâcher. J’ai honnêtement rarement vu un film dont la fin laisse autant d’intrigues en pan. Autre preuve que dans ce genre de cinéma, le scénario et la logique sont malheureusement secondaires.

(Deux étoiles et demie sur cinq)

À surveiller

Charlotte cardin: The Phoenix Experience

(Sur Crave mardi)

Crave nous propose une incursion intime de 60 minutes dans l’univers musical de Charlotte Cardin, la nouvelle coqueluche de la musique canadienne.

The Bear

(Sur Disney+ mercredi)

Diffusée sur SFX et Hulu aux États-Unis plus tôt cet été, cette série très terre à terre s’est attirée des critiques exceptionnelles. Elle débarque enfin au Canada. C’est l’histoire d’un jeune chef qui, après le suicide de son frère, reprend l’entreprise familiale de fabrication de… sandwiches.

The Sandman

(Sur Netflix vendredi)

The Sandman, de Neil Gaiman, est considéré comme un des plus grands classiques de la bande dessinée américaine. Netflix l’adapte enfin à l’écran dans une série de dix épisodes avec le peu connu Tom Sturridge dans le rôle-titre – le protecteur du monde des rêves.

Thirteen Lives

(Sur Prime Video vendredi)

En 2018, un groupe de jeunes joueurs de soccer thaïlandais se sont retrouvés coincés dans une caverne. L’histoire a fait le tour du monde et ce film du grand Ron Howard nous fait revivre le drame avec Viggo Mortenson, Colin Farrell et Joel Edgerton dans le rôle des héros.

Train à grande vitesse

(Bullet Train)

(En salles vendredi)

Le marketing pour ce film d’action à la John Wick qui se déroule au Japon est extrêmement agressif, probablement en raison de tout le talent impliqué: Brad Pitt, Joey King, Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson et Michael Shannon.