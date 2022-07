La fusion nucléaire peut-elle nous sauver de la crise climatique?

L’avenir de la planète et la lutte aux changements climatiques passent par la décarbonisation du secteur de l’énergie. C’est la raison pour laquelle les scientifiques et les gouvernements s’affairent à trouver des sources alternatives capables d’assurer une transition énergétique verte.

Cette semaine, Question de science prend congé des interrogation des lecteurs afin de demander si la fusion nucléaire pourrait être la réponse à nos problèmes.

Pour le savoir, nous nous sommes tournés vers Amina Hussein et Jason Myatt, professeurs à la Faculté de Génie de l’Université de l’Alberta, et Jean-François Bisson, professeur au Département de physique et d’astronomie de l’Université de Moncton.

Fission et fusion

Depuis des décennies, des centrales nucléaires produisent de l’électricité un peu partout sur la planète. Pour ce faire, on capture l’énergie libérée lorsque des atomes d’éléments radioactifs lourds comme l’uranium ou du plutonium sont brisés. C’est le principe de la fission nucléaire.

Bien que la fission nucléaire soit une manière de produire de très grandes quantités d’énergie, elle a l’inconvénient d’être à la source d’importantes quantités de déchets radioactifs toxiques. Le fonctionnement même des centrales pose aussi d’importants risques de sécurité, comme en témoigne la catastrophe nucléaire de Tchernobyl de 1986.

La fusion nucléaire repose toutefois sur le principe inverse. Lorsque deux atomes d’hydrogène fusionnent, cela produit un atome d’hélium, dont la masse est légèrement inférieure à celle des deux éléments d’origine; la différence est libérée sous forme d’énergie.

Cette réaction, nous en sommes témoins tous les jours puisque c’est elle qui est à l’origine de l’énergie produite par le Soleil.

Depuis longtemps, les scientifiques rêvent de maîtriser la fusion nucléaire afin de s’en servir comme source d’énergie puisqu’elle ne génère aucun déchet dangereux et nous disposons de réserves quasi infinies du carburant nécessaire pour la réaction, l’hydrogène, dans les océans de la planète.

«L’énergie, c’est une sale affaire, dit Jason Myatt. Historiquement, tout ce que l’on a fait pour en produire a été destructif. Il y a eu des effets indésirables à cause de l’énergie tirée à partir de la combustion du bois, du charbon et du pétrole. Même les énergies vertes, comme l’hydroélectricité, sont destructrices puisqu’il faut inonder de grands territoires pour y arriver. La fusion, c’est presque une énergie miracle.»

Un défi technique

Le hic c’est qu’arriver à forcer deux atomes à fusionner en un seul présente un défi considérable sur le plan technique puisqu’il faut arriver à recréer des conditions semblables à celles que l’on retrouve au centre du Soleil.

«Ce sont des conditions extrêmement sévères. La pression et la température au centre du Soleil sont énormes, donc c’est difficile à recréer de manière contrôlée dans un laboratoire. Si on y arrivait, on serait en principe capable de faire une centrale qui fonctionne sur le principe de la fusion», explique Jean-François Bisson.

Malgré les défis que cela pose, les scientifiques planchent sur deux méthodes prometteuses afin de créer de la fusion nucléaire.

La première, la fusion par confinement inertiel, fait appel à de très puissants lasers afin de chauffer à très haute température une pastille composée d’hydrogène. La couche externe de la pastille, de la taille d’une tête d’épingle, devient tellement chaude qu’elle explose vers l’intérieur, ce qui exerce une pression et une chaleur suffisante afin de faire fusionner les atomes.

L’autre méthode, la fusion par confinement magnétique, utilise plutôt un puissant champ électromagnétique afin de confiner et comprimer le combustible (de l’hydrogène qui aura été transformé en plasma) et déclencher la fusion.

Des percées importantes

Depuis environ un an, des équipes de chercheurs ont fait la démonstration de la faisabilité de ces approches de fusion.

En Californie, la National Ignition Facility a pour la première fois réussi à entamer une réaction de fusion à l’aide de lasers. D’importants défis techniques demeurent, notamment en ce qui a trait au rendement énergétique. Pour l’instant, l’énergie utilisée pour activer les lasers est plus importante que celle relâchée par la réaction de fusion. Afin que ce soit viable, les scientifiques devront réussir à générer 100 fois plus d’énergie que celle consommée par les lasers.

Au Royaume-Uni, une autre équipe de chercheurs a surmonté certains obstacles techniques associés à la fusion par confinement magnétique. Bien que les scientifiques produisent de l’énergie grâce à cette méthode depuis les années 1990, les matériaux à partir desquels l’appareil était fabriqué résistaient mal aux conditions extrêmes associées à la réaction. Une partie des défis semble avoir été surmontée puisqu’un réacteur expérimental européen a réussi, en décembre, une réaction de fusion d’une durée de cinq secondes.

Loin de la coupe aux lèvres

Même si les scientifiques ont réussi à démontrer que la fusion nucléaire peut en principe fonctionner afin de produire de l’énergie, des défis techniques de taille demeurent et ce n’est pas demain la veille que cette énergie «miracle» sera déployée à grande échelle. N’empêche, les percées de la dernière année devraient accélérer la vitesse à laquelle la technologie se développe.

«On dit qu’il faudra 30 ans afin que la fusion soit une source d’énergie viable depuis déjà des décennies, dit Amina Hussein en riant. Je crois toutefois que ces résultats montrent que nous pourrions avoir une source d’énergie propre quasi illimitée d’ici les 20 prochaines années. Depuis qu’il a été démontré que c’est possible sur le plan technique, on voit des investissements massifs dans la recherche et le développement de la fusion un peu partout dans le monde et c’est ce dont nous avons besoin pour y arriver.» n

Journaliste à l’Acadie Nouvelle, Justin Dupuis répond à vos questions de science chaque samedi. Vous pouvez envoyer la vôtre à (justin.dupuis@acadienouvelle.com).