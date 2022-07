Un autre médecin passé sous silence

Accompagné d’aucune explication, le Réseau de santé Horizon annonçait cette semaine que le neurologue Dr Alier Marrero ne s’occuperait plus de la clinique médicale MIND.

Dédiée à percer le mystère du syndrome neurologique touchant plusieurs néo-brunswickois, cette clinique érigée au centre hospitalier universitaire Dr.-George-Dumont a suscité la controverse au sein de la population.

Je ne peux m’empêcher de trouver que cette décision d’écarter Dr Marrero du dossier coïncide bizarrement avec le remplacement du PDG d’Horizon… Des décisions faciles à faire passer au petit nouveau? On sait qu’on ne mord pas la main qui nous nourrit.

Rappelons que la Santé publique du Nouveau-Brunswick avait reconnu dans une note publique interne datant du 16 mars 2021 qu’un mal neurologique inconnu était présent dans la province.

C’est d’ailleurs le neurologue Dr Marrero qui avait sonné l’alarme après avoir rencontré des patients qui présentaient tous des symptômes neurologiques semblables et inexplicables.

Avec près de 50 patients dont la santé se détériore à vue d’œil, le neurologue commence à se faire inquiet. Il n’a jamais rien vu de tel dans sa carrière.

La concentration des cas dans la Péninsule acadienne et à Moncton porte à croire qu’un élément pathogène pourrait y être présent.

Les mollusques? Les fruits de mer? La contamination des champs? Des centaines de questions avaient explosé dans ma tête lorsque j’avais appris la nouvelle.

Mais alors que des spécialistes provinciaux et fédéraux devaient se rencontrer pour étudier en profondeur la question, la province du Nouveau-Brunswick a décidé de tout annuler.

Nos dirigeants ont préféré conduire eux-mêmes leur petite étude chez les 48 patients concernés, et ce, sans l’appui du Dr Marrero. Parce qu’on sait que le gouvernement connaît mieux les maladies neurodégénératives que les experts en la question!

Et suite à cette petite enquête privée, le gouvernement est revenu sur ses propres paroles du 16 mars 2021, affirmant le 3 juin suivant qu’il ne s’agit plus d’un syndrome, mais d’un syndrome «potentiel».

Un scientifique a même affirmé à Radio-Canada sous le sceau de l’anonymat avoir été muselé par le gouvernement depuis que le dossier était entre ses mains.

Ce changement de discours de la part de la ministre de la Santé de l’époque, Dorothy Shephard, a surpris non seulement le Dr Marrero, mais aussi toutes les familles touchées par ce syndrome dont les symptômes sont bien réels.

Maintenant que le premier ministre Blaine Higgs a montré la porte à Dorothy Shephard, on apprendra peut-être de celle-ci ce qui s’est passé dans les coulisses entre ses discours et les prises de décisions qui portent son nom.

Car après le départ de quatre oncologues du Nouveau-Brunswick pour intimidation et climat toxique et après la tempête créée par Blaine Higgs avec le Dr Jean Robert Ngola durant la pandémie, je commence à croire que le gouvernement s’engage un peu trop dans nos réseaux de santé.

Puis avec la pénurie de médecins et les temps d’attente absurdes pour rencontrer un spécialiste dans la province, je crois qu’on devrait se faire plus respectueux de l’expertise et des sacrifices des médecins qui nous font le cadeau de pratiquer chez nous.