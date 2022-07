Philatélie et propagande

Il y a quelques semaines, l’image d’un timbre avec un soldat ukrainien qui fait un doigt d’honneur au Moskva, le vaisseau amiral russe coulé dans la mer Noire en avril dernier, a fait le tour du monde. Ce petit bout de papier de quelques centimètres carrés rappelle que, même à l’ère du courriel, le timbre est encore, et depuis toujours, un véhicule de propagande.

Le timbre émanait d’un concours de la poste ukrainienne pour illustrer un échange radio devenu viral entre les garde-frontières ukrainiens de la petite Île aux serpents qui avaient lancé, en russe, « va te faire foutre » au Moskva qui lui demandait de se rendre. Ayant reçu plus de 500 propositions, c’est l’illustration du dessinateur Lviv Boris Groh, où l’on remarque le sable jaune sur fond bleu qui rappelle le drapeau ukrainien, qui a été sélectionné.

Le hasard a voulu que, deux jours après l’émission du timbre, l’Ukraine annonce avoir frappé le Moskva avec deux missiles Neptune et l’avoir coulé. La popularité du timbre, édité à un million d’exemplaires et épuisé en quelques jours, est allée bien au-delà des petits cercles de philatélistes et est devenu un objet de collection de même qu’un symbole de la résistance ukrainienne.

Le premier timbre-poste, le fameux « Penny Black », fut émis au Royaume-Uni en 1840 et représentait la reine Victoria. Rapidement, plusieurs pays firent de même et se servir des timbres, non seulement pour leur fonction utilitaire, mais aussi comme façon de représenter leur pouvoir.

Les premiers timbres étaient souvent illustrés par le monarque au pouvoir ou des symboles nationaux. À titre d’exemple, sur le premier timbre du Canada, en 1851, on retrouvait un castor.

Les timbres ont rapidement été utilisés à des fins de propagande politique, les cas les plus sombres resteront les timbres allemands avec la croix gammée dans les années 1930 et 1940 de même que les timbres soviétiques avec la faucille et le marteau durant une grande partie du vingtième siècle. Les dictateurs ont souvent été prompts à mettre leur visage sur les timbres de leur pays.

Plusieurs pays vont illustrer leurs timbres par des symboles politiques qui vont contribuer à forger l’identité nationale. C’est le cas notamment de la France qui a fait plusieurs émissions de timbres représentant Marianne et symbolisant ainsi la République française.

Le Canada n’y échappe pas et s’est servi des timbres pour promouvoir l’unité nationale, ne serait-ce que par les multiples représentations de la reine depuis 1952 et du drapeau unifolié depuis 1965. On pense aussi à différents timbres censés représenter la diversité du pays, notamment la série de timbres « Visions du Canada », avec des paysages de chaque province et territoire peints par le peintre Jean Paul Lemieux, qui ont été émis en 1984, soit peu de temps après le référendum québécois sur la souveraineté-association de 1980 et le rapatriement de la Constitution du Canada en 1982.

Les timbres peuvent même causer des tensions diplomatiques. Par exemple, en 1997, le Canada s’est fortement opposé à la France qui souhaitait émettre un timbre commémorant le 30e anniversaire du discours du président Charles de Gaulle à Montréal où il prononça son célèbre « Vive le Québec libre! ».

Autre exemple, l’Italie a émis, en 1961 à l’occasion de la visite au Pérou de son président Giovanni Gronchi, un timbre rose où l’on pouvait voir une carte du monde avec le Pérou et l’Italie en rose foncé. Or, pour ce qui est du Pérou, il manquait une province amazonienne que l’Équateur revendiquait ce qui déclencha des menaces d’incident diplomatique et l’Italie dut émettre un nouveau timbre au dessin corrigé.

Un État peut, en représentant un message politique sur un timbre, renforcer la légitimité de ce message de même qu’atteindre autant des publics de son pays que des publics à travers le monde. Dans le cas de l’Ukraine, pays en guerre, l’émission de timbres est aussi une preuve de souveraineté et un signe de maîtrise du pouvoir.

L’émission de ce timbre, qui montre un soldat ukrainien faisant un doigt d’honneur, participe à la guerre de communication que se livrent la Russie et l’Ukraine. Cette image, plutôt inhabituelle pour un timbre-poste, contribue à susciter un élan de sympathie massif et mondial pour la résistance ukrainienne.