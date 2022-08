Nous attendions des paroles fortes. Des gestes significatifs. Ils sont arrivés très tôt. Dès qu’il a foulé la terre canadienne dimanche, le pape a baisé la main de Alma Desjarlais, survivante d’un pensionnat de la Première Nation de Frog Lake.

Cette image a fait la une de notre journal lundi. Elle donnait le ton et résume à elle seule le «voyage pénitentiel» de François. Sa posture est celle de la tête abaissée, celle de l’humilité.

Lorsque Jean-Paul II est venu au Canada en 1984, la première chose qu’il a faite sur le tarmac de l’aéroport de Québec: se pencher jusqu’à terre pour baiser le sol. Le pape polonais avait adopté ce geste hautement symbolique en arrivant dans un nouveau pays. Il reconnaissait que la terre qu’il visitait était celle de Dieu, une terre sacrée.

À son arrivée à Edmonton dimanche, François a adapté la tradition de son prédécesseur à ses convictions pastorales. En baisant la main d’une autochtone, il a reconnu qu’elle et les siens étaient des enfants de Dieu, avec des histoires brisées, mais aussi sacrées.

J’ignore si ce baiser avait été prémédité. Les gestes sont souvent l’expression débordante du cœur. Connaissant le désir de François de ressembler à Jésus, cet élan spontané de tendresse témoigne de son amour préférentiel pour les petits et les blessés de la vie.

+++

En voyant François embrasser les mains usées et ridées de cette femme, j’ai pensé à son enseignement sur la sauvegarde de l’environnement. Et je suis retourné à ce texte-fondateur de son pontificat: Laudato Si (2015).

Dans ce texte, il a mis en valeur la beauté de la création et la fragilité des écosystèmes. Il a fait un appel à tous pour redécouvrir le caractère sacré de la planète et s’engager à en prendre soin. Son amour de la terre est si grand qu’il aurait été conséquent pour lui d’embrasser la terre canadienne; même celle de l’Alberta avec son sous-sol menaçant pour l’avenir.

Si François avait embrassé la terre, ce geste aurait été en résonnance avec le respect des Premières Nations pour notre mère Terre. Au lieu de «diviniser la terre qui nous priverait de l’appel à collaborer avec elle est à protéger sa fragilité», il a montré que la préoccupation pour l’environnement doit être «unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de société.» (Laudato Si, nos 90-91).

Au cours de la semaine, le pape a refait ce geste. Quel revirement de situation! Lors des visites de Jean-Paul II au Canada, ce sont les gens qui se courbaient pour baiser l’anneau du pêcheur porté à l’annulaire de la main droite. Cette fois, c’est François qui s’est penché sur une main humaine pour témoigner son respect immense à l’autre aux multiples visages.

+++

Je me souviens du thème de la première visite papale en 1984: «Célébrons notre foi». C’était une fête! Avec le recul, j’ai peine à penser que pendant que nous étions dans les rues à clamer notre joie, des gens étaient dans leur tente ou dans leur maison à souffrir. Il aura fallu la Commission Vérité et Réconciliation, et des gens courageux pour dénoncer, afin de lever le voile sur cette partie occultée de notre histoire.

Cette semaine, plus que la foi, l’espérance a été célébrée: l’espoir d’une guérison possible. C’est plus qu’un voyage pastoral que François a effectué sur nos terres. Certains de ses messages étaient ceux du successeur de Pierre venu affermir la foi de ses frères et sœurs. D’autres étaient davantage signés par le chef d’une institution reconnaissant ses torts.

Pour certains, les excuses furent trop timides, avec des éléments manquants. À l’autre bout du spectre, d’autres demeurent perplexes sur tous ces mea culpa exigés et répétés (Hockey-Canada sont les derniers en liste). On veut blanchir notre passé alors que les tâches sur l’écran du film qui se déroule présentement sous nos yeux, nous refusons de les voir.

+++

La honte exprimée et la demande de pardon ne sont pas la fin d’un parcours. Plutôt une étape. Cette réconciliation souhaitée au sommet doit se vivre à la base maintenant. François a mis au jour le défi de la coexistence. Nous avons à vivre ensemble. Avec ceux qui étaient là avant nous. Et avec ceux qui arriveront après nous.

Avec François, l’Église canadienne a pris le temps de dresser la liste de ce qui a mal fonctionné dans ses relations avec les autochtones; dressons maintenant la liste des choses à faire pour améliorer la situation.

Luttons patiemment pour plus de justice au lieu de se lamenter sur les injustices qui crèvent nos écrans. Cherchons la vérité au lieu de s’accommoder de demi-vérités pour défendre une institution. Vivons l’amour et le pardon au lieu de propager la méfiance et la haine.

Merci François d’être venu jusqu’à nous pour nous enseigner cela.