Une bonne grosse bouillée

Quand j’étais petit, beaucoup de choses me confirmaient qu’on était bel et bien en pleine saison estivale: le Lucy Maud voyageait de nuit pour répondre à la demande grandissante des touristes, la Grave était ouverte comparativement au reste de l’année où ça avait presque l’air d’un village fantôme et la Canapro nous crachait son odeur de poisson chaque midi que le bon Djeu nous amenait. Ça, c’était l’été pour moi. Mais pour moi, la belle saison battait son plein seulement quand je pouvais me bourrer la face à volonté dans les p’tites fraises à même le parc en arrière de chez nous.

Quand j’allais dîner chez pepé et que je remarquais que mes tantes avaient sorti leurs cheudières, leurs bidons de crème glacée vides et leurs vieilles tasses à carreaux des années 70, je savais que j’allais avoir un après-midi de rêve. Je retournais chez nous mettre du vieux linge pour ne pas en tacher du neuf, et j’embarquais avec elles pour passer la journée à genoux dans un parc.

Généralement, moi, j’allais là armé d’une tasse. C’était plus facile à remplir et surtout facile à vider. «Quand t’auras rempli ça, viens la vider dans ma cheudière», que me disait ma tante. J’opinais. J’opinais parce qu’il fallait bien opiner, mais je savais très bien que je n’allais rien faire de ça. Parce que quand la tasse était full, je la vidais… directement dans ma bouche. Je buvais mes fraises. Et je recommençais la cueillette. Je passais donc l’après-midi à manger. Je revenais chez nous avec les doigts aussi rouges que si j’avais passé à travers un gros sac de chips au ketchup Hostess et l’estomac aussi plein que si j’avais passer la gratte dans l’parc avec mes dents.

Quand t’es concentré à chercher LA grosse bouillée que personne n’a encore remarquée, ça arrive que tu ne voies plus où t’es rendu. Moi, il me semble qu’il y avait toujours un moment où, à force de m’enfoncer dans un champ, je finissais assis juste à côté d’une belle grosse bouse de vache. Je ne sais pas comment j’avais fait ça, mais j’étais passé par-dessus une clôture ou par une porte de bouchure entrouverte et là, je réalisais: «heille, j’suis p’t’être en train de manger mes fraises dans un coulis de pipi bovin».

Je me souviens que j’allais souvent derrière chez Louis-Philippe à Léo arpenter le terrain et manger toutes les fraises que je trouvais. Avec mes tantes, on allait dans un champ du chemin des chalets, un peu en arrière de chez John-Fred Vigneau. Mais mon spot préféré, c’était la Butte du vent. Peu de monde semblait s’y rendre parce qu’il y en avait en quantité industrielle. Un soir, on est monté là, mon ami et moi, et plutôt que jouer au fusil comme d’habitude, on a juste mangé. Le problème que je n’avais pas vu venir c’est que je portais des bermudas blancs… Je suis revenu chez nous avec des bermudas rouges. Et je les ai jetés à la poubelle en arrivant.

Plus tard dans la saison, il y avait les bleuets ou ce qu’on appelait les beulvâts. J’aimais ça, ça aussi. Moi, je préférais les durs et surettes, pas encore tout à fait mûrs. Je me souviens d’en manger à peu près juste quand j’allais voir mon frère jouer au baseball à L’Étang-du-Nord. Il y en avait en arrière du champ gauche. Mais ça, il fallait être équipé en Muskol parce que du maringouin, il y en avait! J’ai d’ailleurs toujours soupçonné que ces moustiques-là sont de grands amateurs de beulvâts. Pendant que je me bourrais la face, c’était le seul moment que je portais une attention particulière à la partie de baseball. Il fallait que je sois vigilant parce qu’un coup de circuit de mon côté aurait pu me faire perdre la tête… ou pire, ma bouillée! L’horreur.

Dans les petits fruits, on récolte aussi des canneberges à l’automne. Ça, j’ai découvert ça sur le tard. J’étais en 6e année. Personne ne parlait de ça et tout à coup c’est devenu la mode. Très à la mode. Tout le monde avait sa petite saquée de graines dans son pupitre. Pourquoi? Pas parce que toute cette belle jeunesse-là avait une infection urinaire en même temps. Non. C’est plutôt parce que lorsque tu croques une canneberge directement avec tes molaires du fond, ça claque très fort. Ça résonne. Alors on a essayé de rendre notre professeur, Monique à Louis-Paul, folle en claquant nos petits fruits rouges trop fort dans la classe. Je ne ferai pas semblant que j’étais badass à l’époque. J’en avais pour faire comme les autres, mais je les mangeais seulement pendant la récréation. Le problème, c’est qu’à peu près personne n’aimait le goût des canneberges. Donc, après l’avoir croquée, on devait tous faire une face surette qui essaie de se contrôler. En matière de subtilité, on peut dire qu’on faisait dur.

Aujourd’hui, je dois me contenter de ces souvenirs parce que dans le bout de Montréal, tu as plus de chance de tomber sur une bouillée de trous qu’une bouillée de fraises. Et les odeurs de la métropole me font parfois m’ennuyer de celles que la Canapro nous crachait au nez. Comme quoi l’environnement dans lequel on évolue influence grandement nos souvenances et il suffit de sortir de notre milieu pour que ces bouts de mémoire se réactivent dans notre imaginaire et passent de soupçons d’anecdotes à éléments importants. Éléments qui font de nous ce que nous sommes.

On se r’parle!