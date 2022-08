La géométrie du cœur

Le pape François est reparti, presque sur la pointe des pieds. Son périple canadien, politiquement exigeant et fort éprouvant pour un homme âgé dans sa condition, préfigure-t-il une embellie sur le chemin de la réconciliation? On peut l’espérer, certes. Mais on doit se garder une petite gêne au vu de l’accueil mitigé que lui ont réservé certains porte-parole des communautés Autochtones. Quoique le mot «génocide» lancé par le pape dans l’avion qui le ramenait à Rome devrait alimenter le feu des revendications autochtones pour un bon bout de temps!

Toute la semaine, j’ai eu l’impression que certains (et non pas tous), qui disaient parler au nom des Autochtones, attendaient que le pape incrimine nommément l’Église institutionnelle afin de mieux justifier des recours juridiques ultérieurs contre l’institution. En plus de l’abrogation de la «Doctrine de la découverte» et de la bulle Terra Nullius.

Bref, il se tenait sur la place publique une joute oratoire politique pour déterminer qui flancherait le premier. Et bien que la démarche autochtone soit légitime, cela n’exclut pas la nécessité pour tout le monde d’avancer à visage découvert.

Pour que la réconciliation opère en profondeur, la transparence doit primer.

***

S’il s’avère nécessaire de faire plus de lumière sur la question des pensionnats autochtones, il faudrait éviter, en entreprenant cette démarche, de généraliser la culpabilité catholique urbi et orbi comme si cela allait donner plus de poids à la souffrance éprouvée par les Autochtones et à leurs revendications. La situation est suffisamment ignominieuse en soi pour qu’on n’ait pas à recourir à ce genre de parade.

J’ai dit et je le répète: il me semble justifié que le pape ait sciemment précisé, à diverses reprises et devant des auditoires différents, qu’il demandait pardon pour les exactions de «certains» catholiques, car il est bien évident que ce ne sont pas tous les catholiques, ni tous les représentants religieux, qui se sont mal comportés. Et cette précision ne dégage aucunement les vrais coupables de leur responsabilité.

Je ne vois pas ce qu’il pourrait y avoir de positif et de fertile dans le fait de culpabiliser la génération catholique actuelle au complet, surtout au moment où elle semble vouloir s’engager sur le chemin d’une réconciliation souhaitée par les Autochtones.

Quant à la responsabilité qui incombe à l’institution ecclésiale, elle est manifeste: il ne peut y avoir deux Églises, une bonne et une mauvaise. L’Église doit l’assumer.

***

D’autre part, je comprends que certains critiques puissent reprocher à l’Église son prosélytisme, qu’elle appelle évangélisation, et qui fut longtemps caractérisée par l’acculturation des populations visées, c’est-à-dire, une assimilation aux valeurs du protagoniste dominant. Ici: l’Église. Ce qui a failli tuer l’âme autochtone.

Mais depuis des années, si je me suis renseigné aux bonnes sources, cette évangélisation passe plutôt par l’inculturation, c’est-à-dire, une intégration de la spécificité culturelle et spirituelle des communautés locales au message évangélique, chaque spiritualité se nourrissant l’une de l’autre.

Il n’y a donc plus vraiment lieu de faire ce reproche à l’Église, si ce n’est, comme me l’a écrit un ami, de questionner le fait pour l’Église de «se penser légitime à convertir les autres». Là, j’avoue mon impuissance à répondre, parce que si la question est quasi anthropologique, la réponse est carrément théologique. Comment démêler tout ça?

Mais, je sais, pour l’écouter souvent, que le pape actuel n’a de cesse de prôner aux différentes confessions, chrétiennes ou autres, de marcher côte-à-côte, dans un esprit d’ouverture et de tolérance, «sans but hégémonique», pour reprendre une expression de mon ami.

***

Après le concile Vatican II, au tournant des années 1970, à mesure que voyaient le jour de nouvelles réalités sociales, arrivaient de Rome de nouveaux interdits. Pensons à la pilule contraceptive! Ces nouvelles réalités marquaient pourtant une évolution démocratique que l’Église avait contribué à façonner, d’où le paradoxe de sa démarche.

Et plus elle tentait de marteler des messages d’exclusion à cet égard, plus elle tentait de javelliser ce que le pape François appelle «l’odeur des brebis», plus il y avait de moutons noirs dans le troupeau, et plus ils fuyaient le clos paroissial. Et rarissimes étaient les bergers qui tentaient de les rapailler!

Nous sommes donc bien placés pour saisir la profondeur de la douleur que peuvent ressentir encore aujourd’hui les milliers d’Autochtones dont les histoires personnelles, familiales et communautaires si tragiques sont ravivées ces jours-ci par le matraquage médiatique qui entoure la venue d’un humble pape venu demander pardon dans l’espoir de panser ces plaies.

Quand on se retrouve devant un Himalaya de rage, de honte, de tristesse, d’incompréhension, de ressentiment, de haine même, le pardon est difficile à obtenir, parce qu’il exige que la victime, pour l’accorder, troque sa souffrance pour une consolation céleste bien relative.

Ça prend du courage, car il faut pouvoir s’abandonner pour pardonner.

***

Que retenir de ce voyage préparé dans la hâte et effectué dans le questionnement tous azimuts?

De mon côté, je retiens que cette réconciliation n’engage pas seulement l’Église et le Canada, mais également chacun et chacune d’entre-nous.

Nous pouvons changer notre regard sur l’existence des Autochtones. Mieux: nous devons le faire! Nous devons ouvrir les yeux et porter un regard neuf sur leur présence parmi nous, sur leur culture, sur leurs aspirations et, tout simplement, sur leur dignité humaine si longtemps bafouée.

Et en changeant notre regard, changer aussi nos attitudes, effacer nos préjugés, voir leur réalité, écouter leur parole, et comprendre leur douleur et leur colère.

Ce voyage fort médiatisé m’a fait prendre conscience de ma propre ignorance face à la réalité de ces Autochtones qui vivent parmi nous une histoire parallèle.

Et j’ai compris que nos histoires parallèles, nous sommes appelés, non plus à les vivre et à les raconter chacun de notre côté, mais à les tresser, pour en faire une histoire commune. La géométrie du cœur sait faire fi des parallèles!

Han, Madame?