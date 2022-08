Quel avenir pour les francophones au Parti conservateur?

Mercredi soir a eu lieu l’ultime débat de la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Une dernière chance d’entendre les concurrents avant le vote, qui aura lieu le 10 septembre prochain.

Un mois, c’est une éternité en politique. Mais malgré cela, et malgré le format et les thématiques hors de l’ordinaire de ce dernier débat, celui-ci ne changera sans doute pas grand-chose au résultat final.

En juin, on apprenait que le favori dans la course, Pierre Poilievre, avait à lui seul vendu plus de 310 000 cartes de membre, triplant le membership du parti – un exploit en soi. Patrick Brown, arrivant en deuxième place avec 150 000 cartes vendues, n’est maintenant plus dans la course, ayant été éjecté par le comité organisateur en juillet.

Cette semaine, on apprenait que Poilievre avait levé plus de 4 millions $ durant sa campagne. La seconde place revient cette fois à Jean Charest, avec 1,4 million $ – une performance respectable, mais qui ne fait simplement pas le poids face au favori.

L’équipe de Poilievre est tellement sûre de sa victoire que ce dernier n’a même pas participé au dernier débat – une décision qui coûtera 50 000$ à son équipe. Leslyn Lewis, la seule femme dans la course, a décidé de faire de même.

Le contenu du dernier débat n’était pourtant pas dénué d’intérêt. Le comité a fait preuve d’originalité avec un événement en format table-ronde et bilingue, bien que cet aspect ait donné un avantage évident à Jean Charest vis-à-vis ses deux adversaires, Roman Baber et Scott Aitchison. Mais surtout, les thématiques choisies – les peuples autochtones, l’environnement, le Canada rural, le leadership, et les soins de santé – ont permis de combler les lacunes des deux premiers débats.

Malheureusement, peu de membres n’ayant pas encore voté semblent avoir profité de son contenu: environ 2000 personnes seulement ont suivi l’événement sur la chaîne YouTube du Parti conservateur.

Sans prétendre avoir une boule de cristal, il ne semble pas trop controversé à ce point-ci d’annoncer d’ores et déjà que la victoire de Pierre Poilievre semble écrite dans le ciel, et elle pourrait être décisive, dès le comptage du premier tour.

Mais ce n’est pas tant le résultat du vote que la réaction du caucus, particulièrement francophone, qui s’ensuivra qui devrait nous garder en haleine. Parmi les quatre députés néo-brunswickois, Rob Moore et Richard Bragdon se sont rangés derrière Lewis, et Jake Stewart et John Williamson, derrière Poilievre. Le Néo-Écossais Chris d’Entremont, pour sa part, n’appuie aucun candidat. Mais la quasi-totalité des députés conservateurs francophones, tous du Québec, ont choisi d’appuyer Charest.

Ces derniers se demandent maintenant s’ils seront toujours chez eux dans ce parti au lendemain du vote, compte tenu non seulement de l’animosité entre Charest et Poilievre, mais aussi de la direction que prendra le parti sous la gouverne de ce dernier. Voilà qui devrait soulever des inquiétudes sur la place qui sera réservée à la réflexion sur le français, et les langues officielles, au sein du PCC à l’avenir.