Mon pays, c’est la mer

Le soleil de juillet a réchauffé l’eau. Août est idéal pour se jeter dans la mer. Au moins, s’y mettre les pieds. Jusqu’aux genoux peut-être. Et pourquoi pas une vraie baignade? Sinon, allez la contempler.

De nos jours, les bienfaits de la mer sont parfois évalués à la jauge des retombées économiques qu’elle apporte. Ce qui rapporte de l’argent est privilégié. C’est réducteur; c’est dommage!

J’aime la mer. Non pas pour l’argent qu’elle génère. Mais pour les moments passés avec elle qui valent de l’or. Elle peut certes nous apporter de bons repas. Aussi de beaux moments de repos.

+++

Le paysage naturel est une carte de visite pour une région. Il confère une personnalité à ses habitants. Il y a les gens de la montagne et ceux de la forêt. Ceux de la mer et ceux de la plaine.

Dans son autobiographie, Gabrielle Roy parle des Prairies comme d’un aimant qui ne cesse de l’attirer. Elle écrit que les paysages plats appellent en elle le désir de l’éternité.

J’admire ces gens enracinés dans leur environnement, au point de pouvoir décoder le langage que Dieu utilise pour leur parler.

Je ne pourrais pas écrire ce que Gabrielle Roy a écrit. Je n’en ai pas le talent. Ni son expérience. Mais je peux comprendre ce qu’elle écrit, ne serait-ce que partiellement, à partir de la mer. C’est elle qui me parle de l’infini.

Chez nous, chaque bout de chemin mène jusqu’à la mer. Lorsque je ferme les yeux pour imaginer un endroit qui m’inspire calme et beauté, c’est la mer que je vois spontanément. Elle apaise et réconforte. J’aime marcher à ses côtés, comme un marié près de celle qu’il aime. Au soir couchant, j’aime regarder le soleil se mirer en elle et se laisser manger par elle.

La mer est aussi un cadeau pour les oreilles. Sa voix chante sur plusieurs tonalités: tantôt douces, tantôt graves. On peut l’entendre dans un coquillage qui stocke son ressac dans son disque dur.

Les eaux tranquilles laissent présager l’infini. Même le large est rassurant: malgré les humeurs variables en surface, on devine le calme paisible des profondeurs. L’immensité de la mer relativise nos problèmes. Lorsque ceux-ci nous semblent insurmontables, il y a souvent quelqu’un pour nous dire que ce n’est pas la mer à boire.

+++

Les évangiles nous ont laissé de belles histoires de pêches, de pique-nique au bord de la mer et de miracles sur les eaux. Pourtant, Jésus n’était pas un homme de la mer. C’est tardivement qu’il s’est approché de la mer. Ses premiers apôtres, il les a remarqués en train de laver leurs filets. Fasciné par leur travail, il en a tiré des images pour parler du Royaume.

Le pêcheur ne soigne pas la mer comme le vigneron taille sa vigne. Il ne prend pas soin des poissons comme le berger de ses brebis. Le pêcheur ne prend soin de sa barque et de ses filets. Tout le reste est donné, gratuitement. Il s’agit de jeter le filet pour ramener jusqu’au rivage une grande quantité de poisson. Il faut ensuite faire le tri: garder ce qui est bon, jeter le reste.

Avant la rentrée de septembre, août donne le temps de tirer le filet de nos vies et voir tout ce que nous avons amassé. Pour ensuite faire le tri: garder ce qui est essentiel, abandonner le reste. Nous traînons parfois trop de biens ou de réalités du passé; avec l’essentiel dans notre besace, nous avançons avec un cœur libre et d’un pas léger.

Cette semaine…

Contemplé les vagues. Chacune prend son élan du large pour venir caresser nos pieds en s’échouant sur la plage. Regardant plus loin, j’imagine ce qui se cache dans les profondeurs de la mer: la vie grouillante des poissons qui est notre garde-manger commun. Que de beautés à voir et à imaginer!

Apprécié le retour des festivals qui ouvrent une fenêtre sur une dimension importante de la vie: la fête. Dans les communautés agricoles, on y célèbre le terroir et ses fruits. Ailleurs, on célèbre la mer nourricière et ses produits. Richibucto, Shediac, Shippagan l’ont fait en juillet. En août, la fête recommence au royaume du poisson et dans plusieurs autres villages. Merci aux organisateurs!

Ajouté une saveur autochtone à la bénédiction des bateaux cette année. Nous réduisons l’origine de cette tradition en l’attribuant aux pêcheurs français qui imploraient le Ciel au début de chaque saison. Avant l’arrivée des Européens ici, les Micmacs vouait un grand respect à la mer et ses produits. Plus que nous le faisons en nous donnant bonne conscience avec quelques lois pour la conservation et une bénédiction annuelle, alors qu’il nous arrive d’abuser, de surconsommer et de gaspiller.

Parlé à un ami de la «Fête de la mer» à Le Goulet au début de l’été. C’était au parc de la Plage. Il y avait des gens installés sur l’herbe. D’autres aux tables. Avec du homard pour tout le monde. Sans acheter, sans rien payer, les gens étaient nourris. Ravis. Pour un instant, j’ai cru que la multiplication des pains et des poissons en Galilée il y a deux milles ans était la répétition de ce miracle de solidarité.

«J’aimais la forêt, mais je pense que j’aimais surtout qu’elle renouvelât constamment, par contraste, le sentiment du large que l’on recevait, au débouché, de la plaine ouverte. Au sortir de ce petit bois, au bout du chemin de la ferme, on était tout aussitôt comme projeté dans l’infini. La plaine s’étendait dès lors à nos yeux aussi loin que pouvait porter le regard. Une immense plaine onduleuse, elle se déroulait en longues vagues souples qui n’en finissaient pas de rouler vers l’horizon. Il y avait dans cette immobilité toujours en mouvement, dans cette grandeur, à la fois calme et appelant à partir, une beauté qui, alors que j’étais encore très jeune, agissait sur mon cœur tel un aimant. Je partais sans cesse vers ce paysage comme s’il eût pu m’échapper si je lui avais retiré trop longtemps mon attention. J’arrivais au bout du chemin de la ferme, j’atteignais le point où, les arbres s’écartant, m’apparaissaient la vaste étendue attirante, et chaque fois ce m’étais le monde redonné à neuf. Mais bien plus, au fond, je le sais maintenant que le monde.»

– Gabrielle Roy, La détresse et l’enchantement